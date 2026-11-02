吳岱融被捕獲真面目曝光極大反差　無悔當年拍三級片全為保護太太

現年67歲的「老戲骨」吳岱融，昔日憑經典劇集《絕代雙驕》中風度翩翩的「花無缺」一角深入民心；但對年輕觀眾來講，印象最深的一定是《巨輪II》中的「高天鷲」，霸氣形象深入骨髓，令人不寒而慄，劇中經典對白至今仍令人津津樂道。不過，戲內氣場懾人的吳岱融，戲外卻是圈中公認的「愛妻號」兼親民暖男。日前有網民在社交平台發文，透露於中山五桂山長坑一帶行山遠足時，驚喜「野生捕獲」吳岱融，其零架子兼體貼的舉動隨即引來網民大讚！

吳岱融當年憑「花無缺」一角爆紅，而且當時的他，簡直是顏值巔峰。（《絕代雙驕》劇集截圖）

吳岱融稱梁朝偉轉數快、記性好，合作時過足戲癮。（《絕代雙驕》劇集截圖）

吳岱融在《巨輪II》中鬧李佳芯這一幕，令人印象深刻。（《巨輪II》劇集截圖）

吳岱融指當時其實也曾擔心「攞去使啦，臭雞」這句話會否侮辱女性。（《巨輪II》劇集截圖）

咖啡店稍息被認出 主動拎手機兼搵靚光影合照

該名幸運女網民以「誰懂啊！徒步五桂山長坑偶遇港星」為題發文，興奮直呼當天是「運氣爆棚的一天」。她透露：「走到瀑布咖啡店剛進店座位點單，偶遇了港星吳岱融，真人比電視上還要帥，氣質超好！」樓主隨即上前提出合照請求，吳岱融不但一口答應，更主動接過樓主的手機，親自尋找光線好的最佳位置自拍，舉動極之貼心。

近日有網民在中山市的「五桂山」野生捕獲吳岱融。（小紅書圖片）

零架子舉動獲網民激讚：融哥好nice

從網民分享的合照可見，吳岱融當日打扮十分接地氣，身穿亮藍色運動風褸、頸上掛著白色吸汗毛巾。雖然他滿頭銀白短髮，但面容紅潤飽滿、精神奕奕，眼神充滿神采，整個人散發自然健康活力。網民紛紛留言大讚吳岱融，優雅老去，帥氣依舊，而且親切友善；更有男網民在留言區分享同日在球場與吳岱融的自拍照，並留言力證：「融哥好nice」。

同日夜晚，又有另一位網民在球場偶遇吳岱融，大讚對方友善。（小紅書圖片）

半退休生活恨抱孫

隨著兒子長大，吳岱融近年過著半退休生活，除了演藝工作，他與太太鍾淑慧夥拍好友在馬來西亞合資「美食不夜城」生意。兩人之前接受《01娛樂》訪問時，稱該項目已營運了近兩年，主要提供榴槤及馬來西亞特色美食，讓顧客能一站式品嚐大馬風味。鍾淑慧提到，當初剛開業時自己確實有親力親為落場幫忙，試做炸物等，但目前生意已步入正軌，且自己經常要飛往各地，故主要負責宣傳及給予意見。至於這盤生意是否已經開始賺錢？吳岱融笑言：「其實應該係賺錢，都ok嘅。」他們亦坦言有想過將美食街引入香港，但考慮到香港租金及經營成本較高，暫時仍在觀望中，認為在大馬經營心情相對較輕鬆。

兩公婆與好友在馬來西亞合資「美食不夜城」生意。吳岱融與鍾淑慧稱該項目已營運了近兩年，主要提供榴槤及馬來西亞特色美食，讓顧客能一站式品嚐大馬風味。至於這盤生意是否已經開始賺錢？吳岱融笑言：「其實應該係賺錢，都ok嘅。」（葉志明攝）

至於夫妻二人會否再以「情侶檔」合作拍戲？鍾淑慧笑言：「等機會囉，我哋比較被動。（即係仲有戲癮？）無刻意，等緊呢個機會。」吳岱融則鬼馬說：「其實結婚之後我哋一直都喺度『演』緊，演緊一對夫妻啦！」鍾淑慧更打趣說如果合作，最想飾演吳岱融的「女朋友」，因為「女朋友通常會錫啲」。

至於夫妻二人會否再以「情侶檔」合作拍戲？吳岱融則鬼馬說：「其實結婚之後我哋一直都喺度『演』緊，演緊一對夫妻啦！」鍾淑慧更打趣說如果合作，最想飾演吳岱融的「女朋友」，因為「女朋友通常會錫啲」。（葉志明攝）

問到會否希望兒子快點成家立室？吳岱融坦言這是兒子的個人決定，但他亦不掩飾自己渴望早日抱孫：「我有同佢講快啲啦，整過（孫仔）嚟，等我抱孫，唔結婚都得㗎！我一定幫佢湊！等你阿仔，爸爸等到鬚都白曬」吳岱融笑稱兒子聽到後只是笑而不語。對於未來兒媳婦的條件，吳岱融開玩笑要求「最好梗係有錢」，但隨後認真補充：「最緊要真係愛佢、心地好。」

吳岱融和鍾淑慧育有一子吳政樺（Justin），現時28歲的吳政樺在英國完成學業後，投身電影特技工作。吳岱融表示只要是兒子想去做的，作為父母都會支持。（受訪者提供）

無悔拍三級片 親自上陣為保護愛妻

而吳岱融與鍾淑慧結婚30周年，攜手走過風雨路，當年兩人合拍三級片，背後原來藏著吳岱融對太太的一份深情和保護。對於這段備受爭議的經歷，他表示：「沒有後悔」，亦不介意旁人眼光，並指就算時光倒流也會做同樣決定。他解釋演員的身體每一個部分都是工具，並以情侶吵架戲份為例：「一對情侶，你不可能每次都穿著褲子來吵架。當然我意思不是說全部脫下來，但這個畫面更能讓觀眾相信角色的情侶關係。」吳岱融坦言早期朋友對此確有些反應：「為什麼要這樣？」，但十多年後，大家已明白他當時在做什麼，並不是為錢。

對於當年與鍾淑慧接拍三級片的經歷，吳岱融表示：「沒有後悔」。（《滅門慘案之孽殺》電影截圖）

吳岱融認親自上陣拍攝，是有一點私心，希望能更加保護另一半。（《替天行道之殺兄》電影截圖）

外界多年來對兩人「夫妻檔」拍三級片眾說紛紜，吳岱融親自解畫，透露當時其實是太太先接到該片片約。身為男友的他，因尊重對方的演員專業及決定，並未有反對，認為該做就做。然而，吳岱融承認自己參演其中確實存有「私心」，既然女友已決定接拍，他認為由自己擔任男對手，在拍攝親密戲份時能起保護作用：「你可以說我有一點私心，我來拍會更加保護一點。」他強調當時兩人只是盡演員本份，「一個演員，全身每一個部分都是工具。我們是那個演出者，我不去做，誰去做呢？」