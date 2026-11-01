梁家輝效法胡楓永不言退拍到老　自言冇信心奪金雞獎影帝志在參與

影帝梁家輝今日（1日）出席世界華商投資基金會主辦之《世界傑出華人獎》頒獎典禮，獲頒「世界傑出華人」大獎。見到表明永不言休的前輩胡楓，梁家輝即上前與修哥擁抱，更親吻修哥的臉頰。

胡楓與梁家輝出席《世界傑出華人獎》頒獎典禮，更分別獲頒「終身成就獎」及「世界傑出華人」大獎。（盧振輝 攝）

梁家輝與胡楓興奮擁抱。（盧振輝 攝）

梁家輝更親吻修哥的臉頰。（盧振輝 攝）

梁家輝效法胡楓永不言退拍到老

接受訪問時，梁家輝興奮表示能夠見到香港多位代表，包括最尊敬的修哥。問到是否跟修哥一樣永不言休，梁家輝即說：「正如修哥頭先嘅獲獎感言，永不言退呀！再加上其實我哋香港電影，香港演藝界，大家都好齊心嘅，大家都係對住修哥呢啲咁嘅大大前輩，所以連佢都話永不言退嘅話呢，我哋就跟住佢嘅步伐，朝住嗰個方向繼續行。」雖然過往有多部傑出的經典作品，但終極目標就是要作品多到大家都數不清。

梁家輝表示自己亦會跟修哥一樣繼續工作，永不言退。（盧振輝 攝）

《捕風追影2》動作戲有增無減

提到工作方面，梁家輝透露已開始拍攝《捕風追影2》，昨晚深宵仍在澳門拍攝，回港出席頒獎典禮後，便要立即趕往惠州繼續拍攝工作。提到《捕風追影》有大量動作及打鬥場面，家輝哥直言今次動作戲有增無減，搞笑指幸好身體都幾健康：「我個body一向都幾好，係咪呀？一向都唔錯嘅。再加上而家有好多劇烈嘅動作，當做運動咁囉。以前自己都會偷下懶，即係有時唔想做運動。而家拍戲呢，逼住要日日不停做運動呀！好犀利呀，所以而家fit呀，肌肉好。」並預告稍後回到北部有沙及風雪的地方拍攝。

提到工作方面，梁家輝透露已開始拍攝《捕風追影2》，昨晚深宵仍在澳門拍攝，回港出席頒獎典禮後，便要立即趕往惠州繼續拍攝工作。（盧振輝 攝）

冇信心奪金雞獎影帝志在參與

另外，梁家輝首次提名「第39屆中國電影金雞獎」最佳男主角，問到是否有信心奪獎，家輝哥直言：「無信心。唔係無信心，係我覺得今次嘅提名，俾我參與金雞電影獎，我係好開心。同埋考慮到呢次最佳男演員嘅提名，係五個唔同年齡層嘅人，最細嘅又有，大嘅又有。有呢個提名我覺得有三種唔同年齡級別嘅人喺埋一齊獲得提名，所以好像參與，可以話係一件非常之好嘅事。咁今日，當然朝住呢個終生成就獎出發先，嗰啲唔好諗住。」