《流行都市》靚仔名廚湛錦鈿娶老婆　新娘金豬掛頸媒人收巨型支票

TVB午間資訊節目《流行都市》的靚仔名廚湛錦鈿（Oreo）與前TVB娛樂新聞台主播、黎瑞恩世姪女吳天兒（Tiffany）近日正式拉埋天窗。一對新人在眾親友見證下，舉行了浪漫又盛大的婚宴，兩人全程「糖黐豆」般甜蜜滿瀉，席間更上演了一場頒發「巨型支票」給媒人，令全場氣氛高漲！

《流行都市》嘅靚仔名廚湛錦鈿結婚。（IG@oreocharm）

湛錦鈿曾參加「香港先生」。（IG@oreocharm）

湛錦鈿曾有「金融界吳卓羲」之稱。（IG@oreocharm）

湛錦鈿與前TVB娛樂新聞台主播、黎瑞恩世姪女吳天兒結婚，恭喜！（IG@oreocharm）

新娘子吳天兒金豬串勁搶眼

從新娘子吳天兒在IG轉發友人的婚禮短片可見，一對新人依足傳統上午接新娘，相中見新娘子頸上掛上金豬串，財氣十足！而婚宴場面亦極具氣派，Oreo身穿筆挺的黑白西裝禮服，保持俊朗外表，新娘子Tiffany則穿上一字肩拖尾白紗，盡顯其高雅氣質。在全場親友的歡呼聲及悠揚樂曲伴奏下，兩人手挽手步入宴會廳，進場時不時深情對望，臉上掛滿幸福笑容；其後他們更在浪漫的花卉背景前相擁共舞，新郎更將新娘抱起轉圈，Sweet到爆！

除了浪漫時刻，婚宴現場亦充滿心思。Tiffany在IG限時動態分享了極具創意的電影海報相片，這對新人化身古裝俠侶，海報上寫着「我殺豬養你」。另一段電影感十足的短片，新郎穿上軍官制服舉著槍，與新娘子浪重遇，畫面中還附有「pov: when you attended a wedding of HK celebrities」的英文字句，現場賓客的反應亦相當熱烈。

新娘子頸上嘅金豬串好搶眼。（IG@tiffanyandcot）

一對新人進場。（IG@tiffanyandcot）

在台上共舞。（IG@tiffanyandcot）

俊男美女。（IG@tiffanyandcot）

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媒人獲巨型支票 寓意一世無限幸福

這段美好姻緣之所以能夠開花結果，原來全賴圈中好友賴彥妤充當媒人。為答謝媒人撮合之恩，Oreo與Tiffany在婚宴上特別安排了一個搞笑環節，邀請賴彥妤上台，並親自頒發一張「巨型媒人利是支票」。這張巨型支票的收款人寫着「Vivenna Lai」（賴彥妤），金額雖然並非真金白銀，但寫上「一世無限幸福」，寓意深遠。賴彥妤收到這份創意大禮後亦笑得合不攏嘴，場面溫馨搞笑。

媒人賴彥妤收巨型支票。（IG@tiffanyandcot）

金額雖然並非真金白銀，但寫上「一世無限幸福」，寓意深遠。（IG@tiffanyandcot）

媒人賴彥妤扮靚赴宴。（IG@vivianlai0824）

媒人賴彥妤。（IG@vivianlai0824）

新郎曾捲渣男風波 新娘文武雙全獲黎瑞恩提名

新郎Oreo五官精緻，曾有「金融界吳卓羲」之稱。他曾參選2016年「香港先生」，雖然未能入圍，但憑着對烹飪的熱誠，近年除了是餐廳老闆，更經常亮相《流行都市》教煮餸。不過，Oreo去年曾無辜捲入一場網上「渣男風波」，被網民憑特徵列入嫌疑人之一。

至於新娘子Tiffany則是一位文武雙全的索女，15歲已隻身赴英留學，25歲更獨自遊歷52個國家。她在2018年獲黎瑞恩提名參選港姐，其後加入藝員訓練班成為娛樂主播。目前她轉戰保險界，入行短短一年便榮獲百萬圓桌會（MDRT）超級會員（COT）殊榮，絕對是美貌與實力並重。

湛錦鈿與前TVB娛樂新聞台主播、黎瑞恩世姪女吳天兒結婚。（IG圖片）

湛錦鈿與前TVB娛樂新聞台主播、黎瑞恩世姪女吳天兒結婚。（IG@vivianlai0824）

祝白頭到老。（IG@vivianlai0824）

好幸福。（IG@vivianlai0824）