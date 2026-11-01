Stanley婚禮狂錫人姜濤自爆飲醉要人照顧　AK病倒戴口罩出席活動

男團MIRROR今日（1日）於將軍澳一商場舉辦「MIRROR《12》簽名會」，吸引了大批鏡粉，難得場面非常墟冚。12子難得合體心情大靚，接受傳媒訪問時，除了與粉絲近距離接觸及分享成軍週年感受外，亦大方回應近期有關邱士縉（Stanley）的婚禮，「FING小組」4子昨日（31日）已經回應有關沒有出現的原因（「FING小組」缺席Stanley婚禮惹揣測 AK霸氣回應：人只聽想聽嘅），今日大家談及的一定是婚禮的現場。不過就令「FING小組」及陳卓賢在旁顯得有點無奈，因為他們沒有份去婚禮現場。

男團MIRROR。(胡凱欣 攝)

12子難得合體心情大靚。(胡凱欣 攝)

「MIRROR《12》簽名會」吸引了大批鏡粉，難得場面非常墟冚。(胡凱欣 攝)

MIRROR已經成立8年。(胡凱欣 攝)

MIRROR寵粉。(胡凱欣 攝)

AK騷後發病 戴口罩現身展公德心

江𤒹生（AK）還戴著口罩現身，他立即解釋自己打扮異常的原因：「其實呢幾日唔舒服㗎啦，尋日做完show之後就發咗個病出嚟，今日因為排緊演唱會啦，我唔想惹到大家，所以安全啲好，有啲功德心。」

AK唔舒服要戴口罩。(胡凱欣 攝)

Stanley婚禮狂錫人 姜濤飲醉酒

談到Stanley的婚禮，盧翰霆表示大部分都是伴郎團來頂酒：「嗰支Whisky要飲三秒。呢一啲勁嘢開始就要出動我啦，我就係幾個之一冇醉過。」新郎哥Stanley還被爆「周圍錫人」，一聽到這個字，他馬上澄清：「講清楚，周圍錫男仔。」他還反問盧翰霆自己到底有沒有親上他。姜濤更在婚禮中喝醉：「係啊，好彩有朋友照顧我，我唔係好飲得。」至於「FING小組」被問到會否跟一對新人補祝時，Lokman表示：「出發前其實已經恭賀咗佢㗎啦，同埋比咗心意佢㗎啦，有機會一齊食餐飯。」Stanley聽到亦不斷在旁點頭。

AL頂酒。(胡凱欣 攝)

Stanley婚禮狂錫人。(胡凱欣 攝)

MIRROR 12子齊人出席活動

姜濤自爆飲醉要人照顧。(胡凱欣 攝)

親解缺席叱咤傳聞 視乎公司最終安排

早前有傳MIRROR有幾位成員因檔期問題，未必能全體出席年尾的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》。他們被問到今年會否出席時，Lokman坦言希望參與其中，表示：「咁大件事！樂壇盛事出席到一定出席嘅，咁安排到係一定會出席。成日都講㗎啦，即係見下啲朋友啊，一齊交流下藝術啊、交流下音樂啊、吟下詩作下隊咁幾開心。」不過他們亦補充，最終能否成事，還要看公司的最終決定：「等到時工作安排，去到一定去嘅。」可見12子年底的工作量依然龐大，需視乎檔期才能落實行程。

。(胡凱欣 攝)