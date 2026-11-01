玫瑰戰爭｜陳豪玄爆回應娛圈黑幕　楊茜堯恨試短劇最想翻拍呢兩套

無綫台慶劇《玫瑰戰爭》今日（1日）舉行宣傳活動，此劇雲集三大視帝陳豪、陳展鵬、馬國明，以及兩大視后楊茜堯、林夏薇，劇集以娛樂圈鬥爭作為主軸，總監製鍾澍佳透露劇本改編自吳沚默的小說《維多利亞的派對》，更感嘆：「拍完呢個戲之後，發現娛樂圈真係好黑暗，好多黑幕。職場劇都拍好多，原來最黑暗嘅職場喺娛樂圈！」他表示掌摑、推人落樓梯已算事小，劇中將有更多陰暗面。而阿Mo、楊茜堯被追問劇中鬥爭是否影射真實娛樂圈時，在圈中打滾多年的兩位就大耍太極，陳豪更大拋玄爆哲學金句。此外，阿Mo早前去橫店拍《金枝慾孽》短劇，楊茜堯也相當有興趣，問到會否想重演《宮心計》的姚金鈴，她卻希望翻拍另外兩套作品。

無綫台慶劇《玫瑰戰爭》今日（1日）舉行宣傳活動，此劇雲集三大視帝陳豪、陳展鵬、馬國明，以及兩大視后楊茜堯、林夏薇。（鄧穎琪攝）

總監製鍾澍佳透露劇本改編自吳沚默的小說《維多利亞的派對》，更感嘆：「拍完呢個戲之後，發現娛樂圈真係好黑暗，好多黑幕。職場劇都拍好多，原來最黑暗嘅職場喺娛樂圈！」（鄧穎琪攝）

呂喬恩演唱主題曲。（鄧穎琪攝）

陳豪與現場fans揮手。（鄧穎琪攝）

楊茜堯壓軸出場。（鄧穎琪攝）

總監製鍾澍佳表示掌摑、推人落樓梯已算事小，劇中將有更多陰暗面。（鄧穎琪攝）

眾演員與現場觀眾和粉絲大合照。（鄧穎琪攝）

陳豪楊茜堯再合作。（鄧穎琪攝）

陳豪親民跟粉絲自拍。（鄧穎琪攝）

阿Mo、楊茜堯被追問劇中鬥爭是否影射真實娛樂圈時，在圈中打滾多年的兩位就大耍太極，陳豪更大拋玄爆哲學金句。（鄧穎琪攝）

楊茜堯再演復仇女王？陳豪被問娛圈黑幕玄妙回應講完等於冇講

問到楊茜堯今次是否再次化身「復仇女王」？她笑指：「有啲唔同嘅，今次復仇係唔同啲嘅，你話係咪呀？」身旁的陳豪即默契護航：「我覺得復仇有好多層次，有啲好表面、有啲好深層，有啲好奸，有啲復仇得來又開心，有啲復仇得來又唔開心，都係演技一種發揮。我知阿怡經過咁多年歷練之下，已經唔一樣。（楊茜堯：此仇不同彼仇。）」

問到楊茜堯今次是否再次化身「復仇女王」？她笑指：「此仇不同彼仇。」（鄧穎琪攝）

劇集講述娛樂圈鬥爭，被問戲中情節有沒有似曾相識，陳豪反問：「你叫我哋爆秘密？爆得！係真嘅！所有鬥爭係真嘅，全部嘢都係假嘅。（楊茜堯：好玄，佢講完等於冇講，但又係啱喎。）娛樂圈就係咁，你以為真嘅，其實係假嘅；你以為假嘅，其實又係真。」

劇集講述娛樂圈鬥爭，被問戲中情節有沒有似曾相識，陳豪反問：「你叫我哋爆秘密？爆得！係真嘅！所有鬥爭係真嘅，全部嘢都係假嘅。（楊茜堯：好玄，佢講完等於冇講，但又係啱喎。）娛樂圈就係咁，你以為真嘅，其實係假嘅；你以為假嘅，其實又係真。」（鄧穎琪攝）

被問尺度與《璀璨之城》比較 陳豪：肉搏、緊張、緊湊

至於陳豪今次飾演娛樂公司老闆是否大奸角，他認為不能以單純善惡劃分：「又唔好咁講，始終娛樂圈係複雜嘅地方。（楊茜堯：你奸嘅咩？我唔覺喎。）See？娛樂圈老闆就係咁，等於秦始皇，佢係衰人咩？又唔係；佢係好人咩？又唔係，佢充滿住呢一個神秘同埋精緻同埋呢一個⋯⋯（楊茜堯：我幫你揭開面紗！）」談及現實中有否憧憬如戲中一樣成為娛樂大亨？陳豪笑言：「有！咁多女明星走嚟掹我邊，唔好講喇，流口水呀真係！」然而被追問劇中有否艷福不淺的感情線時，他卻大嘆可惜：「可惜，有得睇，冇得使，唔關我事。」

至於陳豪今次飾演娛樂公司老闆是否大奸角，他認為不能以單純善惡劃分：「娛樂圈老闆就係咁，等於秦始皇，佢係衰人咩？又唔係；佢係好人咩？又唔係。」（鄧穎琪攝）

楊茜堯又盛讚造型團隊落足心機：「成個團隊、設計師已經包裝得好靚，基本上我哋擺個人嚟開工已經得，啲衫所有嘢都好靚，信任造型師。」（鄧穎琪攝）

當被問到劇中性感親密戲份會否比早前熱播的《璀璨之城》更大膽時，楊茜堯笑指：「唔使交畀我哋㗎喇，有人代我哋出㗎喇！」陳豪亦大賣關子：「相信大家抱住一個好奇方式，肉搏、緊張、緊湊！五光十色、大把嘢睇，嘭嘭聲！又撞車又騎樓！」楊茜堯附和：「你想要咩都有呀！」

當被問到劇中性感親密戲份會否比早前熱播的《璀璨之城》更大膽時，楊茜堯笑指：「唔使交畀我哋㗎喇，有人代我哋出㗎喇！」陳豪亦大賣關子：「相信大家抱住一個好奇方式，肉搏、緊張、緊湊！五光十色、大把嘢睇，嘭嘭聲！又撞車又騎樓！」楊茜堯附和：「你想要咩都有呀！」（鄧穎琪攝）

楊茜堯首演「演員」變法國影后：遇過嘅辛酸擺落去

入行多年的楊茜堯，原來今次是首次演繹「演員」角色，戲中是揚威海外的影后。她坦言：「係呀，係呀！第一次做演員角色。我哋做咗咁耐戲，真實嘅身份，喺套劇入面做返呢個演員。」陳豪笑指：「充滿住諷刺感，好好！真又係，假又係，死未！」被問現實會否以影后此為目標，楊茜堯笑說：「我希望啦，我希望啦，幾諷刺你話。（陳豪：疑幻似真，你以為真？原來假㗎？你以為假嘅？真㗎！死未！）」要揣摩一個演員的生活，楊茜堯直言完全是真情流露：「就係正常演，現實生活中有啲咩就擺落去，有啲咩想加嘅就加落去，遇過嘅辛酸擺埋落去。不過，我喺入面已經好高層次，上晒岸㗎啦已經。」陳豪隨即補充：「法國影后！唔係香港，法國影后。」楊茜堯笑答：「我哋級數差唔多。」

入行多年的楊茜堯，原來今次是首次演繹「演員」角色，戲中是揚威海外的影后。（鄧穎琪攝）

楊茜堯結婚10周年平淡慶祝 陳豪：愛火係要重燃

除了新劇，楊茜堯早前與老公羅子溢羅仲謙迎來結婚10周年，被問到如何度過「錫婚」，她透露：「嗰個叫做生活渡過，冇話點樣慶祝。始終嗰日係平日，要照顧小朋友，我哋提早同小朋友去公園玩、食飯、睇煙花，都好圓滿，當係慶祝咗。同埋我哋都10年，好多嘢都在心中。」不過她透露陳豪私下給予溫馨提示：「阿Mo有樣嘢講得好啱，應該係要慶祝，過吓二人世界保持新鮮。（陳豪：愛火係要重燃！）愛火冇熄過喎！」問到羅子溢送了甚麼禮物？楊茜堯透露收了花和禮物，但可能合拼了幾個節日，陳豪再度擋駕：「我幫你答，關你咩事啫？花係前菜，主菜還在後。」

楊茜堯與老公羅子溢羅仲謙迎來結婚10周年，夫妻頭貼頭放閃。（IG@tavia_yeung）

陳豪酷熱下橫店拍短劇 澄清：短劇唔等於講對白全部突然加速

另外，陳豪早前北上橫店參與《金枝慾孽》短劇拍攝，他分享這次全新體驗：「OK呀，我自己第一次試，我知道佢哋製作模式係點樣，雖然拍攝唔係好耐，但係又可以重返橫店，隔咗咁多年，十零日已經成組戲完咗。」雖然要頂住酷熱天氣穿古裝，但他認為非常值得。

陳豪早前北上橫店參與《金枝慾孽》短劇拍攝，他分享這次全新體驗，雖然要頂住酷熱天氣穿古裝，但他認為非常值得。（TVB）

大眾普遍以為短劇演員要講快對白，陳豪特意澄清：「個個都有個幻覺，以為我哋全部嘢會做快啲突然間加速，又唔係咁樣，演員都係一樣。只不過佢拍嘅鏡頭好多，我哋平時做多一倍。一場戲等於1集，變咗剪接上要好多鏡頭先至可以令到鏡頭更加快更加好睇。」講到劇中是講普通話還是廣東話，他則神秘笑說：「秘密！」陳豪更透露內地短劇市場極為龐大，單是橫店在過去一年便有超過3000組短劇進行拍攝。

陳豪特意澄清：「個個都有個幻覺，以為我哋全部嘢會做快啲突然間加速，又唔係咁樣，演員都係一樣，只不過佢拍嘅鏡頭好多。」（鄧穎琪攝）

楊茜堯有睇姚金鈴Meme笑言追版權 想拍《茶是故鄉濃》短劇

見到陳豪的新嘗試，楊茜堯亦大感興趣，講到網民瘋狂回帶她在《宮心計》飾演的經典反派「姚金鈴」，更為她設置了專頁整Meme圖，楊茜堯笑說：「我覺得佢應該畀返版權我囉！我有睇，做得幾好喎，但係係咪應該攞咗我哋頭像都可以收返啲版權呢？好正呀！」問到若有機會拍短劇最想翻拍哪部經典？楊茜堯原來並非選宮鬥劇，而點名《茶是故鄉濃》或《酒是故鄉醇》：「因為我未拍過嗰類，所以我想拍。雖然短劇大家可能睇時裝比較多，但其實古裝都好多、budget好大；時裝或者好似《茶是》、《酒是》咁，未去到需要好勁嘅裝潢，可能比較化算啲，而且都係一個好嘅IP去重拍，大家都好熟悉。」

講到網民瘋狂回帶她在《宮心計》飾演的經典反派「姚金鈴」，更為她設置了專頁整Meme圖。（Instagram：yiugumling）

楊茜堯對於姚金鈴page笑說：「我覺得佢應該畀返版權我囉！我有睇，做得幾好喎，但係係咪應該攞咗我哋頭像都可以收返啲版權呢？好正呀！」（鄧穎琪攝）