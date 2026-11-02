女神2｜陳星妤玩水戰勁兇狠　推陳若思落水被網民轟「恐怖女神」

TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》昨日（1日）播出主題公園水上遊戲環節，何沛珈、陳若思、郭珮文、梁超怡、陳星妤、阮嘉敏及俞可程以水着亮相。之後玩滑梯時，女神們的性感度十足，分好組後玩「水上騎膊馬」，第一組由陳星妤對陳若思，陳星妤施展她的「抓功」，想一手就把陳若思拉下來。

陳星妤玩滑梯。(節目截圖)

陳星妤好sexy。(節目截圖)

陳星妤主動猛攻 扯衫推頸撳陳若思落水

陳星妤最初與陳若思交手時，先把腰向後拗，企圖避開陳若思的攻擊。之後陳星妤開始主動攻擊，一手拉著陳若思的衣服再推她的臉，她再出盡力推陳若思的頸部，企圖讓陳若思下水。陳星妤後來攻擊陳若思的頸部，最後陳若思還是被陳星妤推下水。

陳星妤主動猛攻。(節目截圖)

陳星妤攻擊陳若思的頸部。(節目截圖)

陳星妤攻擊陳若思的頸部。(節目截圖)

陳星妤扯衫推頸撳陳若思落水。(節目截圖)

網民怒轟行為暴力 直斥陳星妤為「恐怖女神」

但有不少網民在社交平台發文，覺得陳星妤的行為十分暴力，甚至見到陳若思被陳星妤弄到頸都受傷。他們直指陳星妤是「恐怖女神」：「今集未睇，係見thread 好多人講陳星妤，我就揾咗條片睇少少，愈睇愈驚，愈睇愈火滾！！好怕Amber 受傷，玩遊戲啫，你做乜啫？！點解玩遊戲你要咁大力，你係摔角？又箍哂頸！又㩒對方落水！你玩遊戲定攞人命？！呢個女神太恐怖！！！」、「yvette 為綠茶呢個字突出新高度￼🍵 點解佢成日講啲唔好聽嘅英文扮abc? 明知ice中意Ju特登用佢黎換一個佢無興趣嘅friend返嚟？ 好明顯收兵喎」、「女神配對計劃2 認真有必要咁狠 搞到amber受傷咩🥲￼ 其他女神都只係推／拉下手 但陳又箍頸扯衫 一嘢壓住Roxanne落水 同埋當時amber其實都已經跌咗落水（已經輸咗）但陳都仲係要一嘢撳佢落水 咁樣真係叫盡力咩 好感度即變負數🙏」、「tbh之前對Yvette都ok 但係今集真係唔掂 勁兇狠」、「wtf Amber條頸俾人箍到紅晒」、「Yvette真係好狠⋯⋯咁樣扯人，個個都嚇親，不過可能只係太想贏🥺想要Kyle陪住？原本上一集覺得好吸引，靚又主動Amber po相條頸都紅晒🥹好慘，欣賞子朗堅持咁耐！」

網民直斥陳星妤為「恐怖女神」。(節目截圖)

陳星妤玩水戰勁兇狠。(節目截圖)

網民怒轟陳星妤。(threads截圖)

網民覺得陳星妤太粗暴。(threads截圖)

陳星妤推陳若思落水勁兇狠。(threads截圖)