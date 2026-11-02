女神2｜陳星妤爆喊揭與李爾晨十年未成戀人：我想一路keep住佢

TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》昨日（1日）播出七位女神（何沛珈、陳若思、郭珮文、阮嘉敏、俞可程、梁超怡及陳星妤）與一眾求愛勇者移師水上樂園濕身展開混戰。上集大放電的陳星妤今集再奪MVP，獲得調換組員的特權。她決定換走俞鋆瑞（Ice），邀請相識逾十年的男閨密李爾晨入組，陳星妤更罕有地在鏡頭前失控痛哭，意外揭開了二人埋藏多年的情愫。

陳星妤換組員引爆十年情。(節目截圖)

怕越界失去知己 陳星妤淚崩告白求留住對方

二人面對上季師姐關嘉敏及李芷晴的追問，李爾晨透露，他們早於大學時期的聚會相識，但陳星妤表示二人其實是在模特兒公司才認識。起初陳星妤以男仔想識女仔很正常來淡化二人之間的曖昧關係豈料，李爾晨卻突然接話，表示：「但我淨係識你咋喎。」令全場起哄，也讓陳星妤瞬間紅了眼眶。豈料這一句猶如「催淚彈」，令陳星妤引爆積壓多年的感情，她指李爾晨是她難得多年相伴的靈魂伴侶，入行與人生抉擇皆互相商量。陳星妤雙眼通紅地表示：「可以嘅話，我想一路keep住佢！」她希望這段關係能一直維持下去，卻也因為太珍惜而不敢輕易跨越朋友界線。她坦言，愛情可能有時限，相比冒險發展後失去對方，寧願守住這份得來不易的十年情誼。

關嘉敏及李芷晴追問二人關係。(節目截圖)

陳星妤淚崩告白求留住對方。(節目截圖)

李爾晨首揭錯過真相 嘆當年自覺條件不足

看見陳星妤落淚，李爾晨同樣眼泛淚光，並首次道出當年沒有主動追求的原因。他承認：「我覺得自己大學嗰陣我仲係一個小朋友，我覺得Yvette係需要一個人照顧。我覺得嗰陣我大學生乜都冇，乜都仲爭取緊嘅時候，我畀唔到佢一個…」自卑令他相信，必須變得更優秀，才有資格與她走在一起，這份心意因此一直藏在心底。陳星妤害怕失去知己，李爾晨則曾因自覺條件不足而卻步，彼此珍惜卻未敢向前。如今多年心結終於說出口，也令觀眾更期待這段友達以上的關係會否有新進展。