MIRROR合體慶8周年AK笑言過七年之癢　姜濤吐真言體會珍惜當下

人氣男團MIRROR昨日（1日）出席「MIRROR《12》簽名會」，吸引大批鏡粉到場支持，場面非常熱鬧。適逢數天後就是MIRROR成軍8週年的日子，成員趁機在台上細訴自己的感想。

MIRROR出席「MIRROR《12》簽名會」。（胡凱欣 攝)

MIRROR成軍8週年的日子。（胡凱欣 攝)

（胡凱欣 攝)

（胡凱欣 攝)

Edan冀留美好回憶 Tiger期待演唱會再見

Edan率先發言，他感嘆八年光陰似箭，大家都經歷了許多成長與不同的事：「咁好多謝各位鏡粉們一直喺中間陪伴住我哋，我自己希望就係大家越嚟都係好好珍惜我哋每一次嘅工作、每次活動、嚟緊嘅演唱會、團綜，咩都希望可以留更加多美好嘅回憶畀大家。」Tiger亦表示八年轉眼即逝，十二人共同經歷了大小事：「去到我哋今日可以喺呢度見到面，我覺得都係我哋嘅緣分嚟嘅。」並十分期待即將舉行的演唱會，希望能與粉絲再次相見。Alton將週年比喻為生日，雖然每年都有，但每一次都獨一無二：「因為都有唔同嘅時刻，有唔同嘅人同物，唔同嘅地點會發生唔同嘅事，多謝大家一直都好支持我哋。」他亦希望能與粉絲在演唱會上盡情享受。

（胡凱欣 攝)

（胡凱欣 攝)

（胡凱欣 攝)

AK度過七年之癢 教主感激粉絲8年同行

AK則笑言大家已度過「七年之癢」，展望第九年：「希望大家喺呢個追星嘅途中都可以開開心心，身體健康。」Jeremy感謝粉絲八年來的陪伴與見證：「我覺得大家一齊喺呢度慶祝我哋八週年，其實都係非常之幸運，同埋幸福嘅。」他承諾會以更多作品回饋粉絲，並希望能在演唱會上帶給大家驚喜。Anson Lo表示，這八年來大家一起經歷了許多，感謝粉絲為支持他們所付出的努力：「其實呢樣嘢係維持咗八年咁多，每一次嘅活動、每個公開場合、每個演唱會、細型、大型嘅show，你哋都一定會喺度。所以冇辦法去講出得出我哋係幾咁大嘅感激之心for你哋，所以好多謝你哋到第八年都依然喺度。」他深信粉絲的支持賦予了他們工作的意義，並希望大家能保持初心，珍惜每一次相聚的時光。

AK。（胡凱欣 攝)

Jeremy。（胡凱欣 攝)

Anson Lo。（胡凱欣 攝)

Stanley承諾愛無變 Jer溫馨認得熟悉面孔

Ian也對粉絲的支持表示感激，坦言若沒有大家，他們所做的一切將失去意義：「所以要好多謝每一位沿途都一路支持住我哋、扶持住我哋，所以多謝你哋。」他感謝粉絲一路以來的扶持，讓他們能繼續前進。Stanley首先感謝兄弟們的陪伴，並對粉絲願意花費時間、心血和金錢支持他們表示感激：「其實人生有幾多8年，係咪先？所以亦都好多謝在座所有fans啦，都係你哋願意花咁多時間喺我哋身上。每一次活動，每一次演唱會，你哋都會付出好多心機，心血，血汗，金錢去支持我哋。所以好多謝你哋咁多年都對我哋愛冇變，我哋12個亦都係唔會變嘅。Jer感謝在場及觀看直播的粉絲，表示早已認得許多熟悉的面孔：「真係親切到每一次都認得咁滯，所以可能係大家都有大家各自支持嘅，但係大家都總會帶住個微笑對住我哋其他人，所以我哋每一位我哋都有望住你哋Hello，say hi，所以你哋唔好覺得我哋望唔到你哋。」

Stanley。（胡凱欣 攝)

Jer。（胡凱欣 攝)

Ian。（胡凱欣 攝)

姜濤籲珍惜當下 Lokman致敬幕後大喊感恩

姜濤坦言這八年來深刻體會到「珍惜當下」的道理：「我唔敢講我哋將來或下個10年，仲係咪會係一隊人，或者點樣都好，但希望每一個人都珍惜當下嘅每一個moment。」Frankie認為這八年不是自己一個人度過，而是與大家一起經歷了許多高低起伏：「好多自己可能做得唔好嘅地方啊，點樣去做返好？有啲咩困難，生活上，工作上，所有嘢都好似嚟得好近。無論係隊友，定係Fans，所有呢啲困難都好似嚟得好近。」他感謝粉絲和隊友在背後的默默支持，並承諾會一直在大家身邊。最後由隊長Lokman作總結，除了感謝台上成員，更特別感謝幕後龐大的團隊，他強調：「因為咁多年嚟都係佢哋喺後面back up住我哋一齊往前行，幫我哋解決一啲問題。所以呢個要首先要多謝佢哋，同埋我覺得八週年，今日嚟到呢一度，MIRROR呢個名，其實我覺得真係唔單止有我哋咁多個，我哋台前幕後，包括曬你哋在座咁多位。喺度嘅，唔喺度嘅，圍繞住我哋MIRROR所有嘅，只要你有認識過我哋MIRROR。其實今日呢一日，呢個生日，都好似之前咁講，就係你哋有份。」他表示並希望未來能與大家一起去更多地方，做更多作品，創造更多回憶。

姜濤。（胡凱欣 攝)

Frankie。（胡凱欣 攝)

Lokman。（胡凱欣 攝)

遊戲戰敗迎終極懲罰 三子挑戰抱起姜濤

隨後他們分組玩遊戲，過程笑料百出，不過最後姜濤、楊樂文、陳瑞輝及柳應廷這一組輸了，他們需要接受「懲罰」。當來到第三張指定動作照片時，大會竟給出一個由三人合力抬起一人的高難度動作，引起全場哄動。一看到照片，全場隨即起哄並齊聲高呼姜濤的名字。有成員更爆料指剛才柳應廷曾豪言會抱起姜濤。最終，這個「重」任交由他們三人聯手「分擔」。在一輪準備後，眾人齊心倒數「3、2、1」，Lokman與Jer主力從兩側夾手夾腳將姜濤強行凌空抬起，而Frankie則在旁協助撐住姜濤的頭部。

三子挑戰抱起姜濤。（胡凱欣 攝)

夾手夾腳抬姜濤極吃力

被抬起的姜濤展露出尷尬又搞笑的笑容，而負責抬人的三位成員則顯得相當吃力，旁邊的成員更不斷大叫「單腳呀阿Jer」、「撐起阿姜」來指導動作，引得台下粉絲尖叫連連。眾人死撐數秒後終告「投降」放下姜濤，成員們隨即互相擁抱大笑，場面極度爆笑。