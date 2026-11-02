黃淑儀首爆李影離世細節曾兩度撞傷頭部　心痛閨蜜性格成致命關鍵

前麗的花旦李影於2024年2月在加拿大離世，享年70歲。身為李影生前的好閨蜜黃淑儀近日作客資深電視劇及演唱會監製楊紹鴻的網台節目《歲月友情人》，首度揭開好姊妹離世細節，更激動表示：「咁樣去係最唔抵，好惋惜！」

前麗的花旦李影於2024年2月在加拿大離世，享年70歲。（資料圖片）

李影當年樣貌標緻。(畫面截圖)

李影與餅印女兒沈穎婷。（沈穎婷Facebook）

李影獨居寓所跌倒撞到頭部

黃淑儀與李影相識多年，兩人是無所不談的真閨蜜。她在節目中透露，李影當年淡出幕前移民加拿大溫哥華，後來因女兒長大回港發展，李影也曾回港生活。2024年2月李影回加拿大準備為當地一間醫院的慈善籌款項目登台唱歌，不過李影在工作完畢後與機構人員吃飯，席間喝了點酒，回到獨居寓所時不慎跌倒並撞到頭部。

黃淑儀近日作客資深電視劇及演唱會監製楊紹鴻的網台節目《歲月友情人》。（YouTube畫面/@Channel Gary Yeung 楊紹鴻）

李影瞞傷二人最後通電成永訣

黃淑儀得悉閨蜜難得返溫哥華，立即相約見面。為了不讓好友擔心，李影在電話中卻沒有提及撞到頭部，僅表示自己不小心扭傷腳，要遲一點才見面。黃淑儀當時還跟閨蜜開玩笑說：「唔緊要，我開車去你門口接你，去到餐廳又係門口，唔使你行，再唔得我孭你！」兩人還約好在李影離世的翌日見面，可惜那一通電話竟成永訣。

李影瞞傷，與黃淑儀最後通電成永訣。（YouTube畫面/@Channel Gary Yeung 楊紹鴻）

李影曾兩度跌倒撞傷頭部

黃淑儀在節目透露，李影曾向同樣居住列治文的朋友透露自己跌倒撞傷頭部，並感到頭暈和想吐，朋友隨即買了食物給她。翌日李影的朋友登門探訪，發現前一天的食物依然掛在屋外大門，深知事態嚴重，入屋後見李影臉帶瘀青、說話模糊躺在床上，表示自己十分辛苦、很想嘔吐。原來李影在家中再度跌倒，第二次撞到頭部，友人立即報警求助，可惜在救護員抵達前李影已離世。

黃淑儀透露李影曾兩度跌倒撞傷頭部。（YouTube畫面/@Channel Gary Yeung 楊紹鴻）

黃淑儀痛心李影「求求其」性格成致命關鍵

黃淑儀在節目中指李影為人豪爽，是個不拘小節的「大姐大」，更指閨蜜生前經常把兩句話掛在嘴邊：「該死唔使病」、「求其啦、是旦啦、我無所謂」。黃淑儀心痛指正正就是「求求其其、無所謂」的性格，成致命關鍵。若李影在第一次跌倒撞頭時，肯主動告知朋友並去醫院檢查，第二次跌倒的悲劇就不會發生。她指自己及一班好友對李影的離去依然感到不捨，更認為這樣離世非常惋惜。