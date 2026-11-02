車藝蓮被指掌摑同學致耳膜撕裂　賢妻良母形象崩壞廣告代言恐落空

現年41歲的韓國女星車藝蓮向來以賢妻良母形象而為人熟悉，日前竟然被爆料指她中學時曾涉校園暴力，更曾將同學掌摑至臉頰腫脹、耳膜撕裂。雖然其經理人公司立即否認傳聞，但有網民陸續爆料，指她當年是不良少女5人組當中一員。

韓國女星車藝蓮被爆料指她中學時曾涉校園暴力，更曾將同學掌摑至臉頰腫脹、耳膜撕裂。（IG/@chayeryun）

網民大爆遭C女星掌摑致耳膜撕裂

上月底卻有韓國網民發布一篇以「某85年出生的女演員是校園暴力加害者，拜託別再活動了」為題的文章，大爆自己在國中時期，長期遭同校一名C女星言語羞辱和肢體暴力，甚至被打到臉頰腫脹、耳膜撕裂。儘管事件已發生數十年，但受害人至今仍受憂鬱和焦慮折磨，需要定期看精神科及吃藥。看到C女星如今在幕前扮演「好妻子、好媽媽」的形象，令受害人內心痛苦不堪，並要求她退出所有演藝活動並真心道歉。

有網民大爆遭C女星掌摑致耳膜撕裂，矛頭直指車藝蓮。（IG/@chayeryun）

車藝蓮被爆曾是不良少女組成員。（IG/@chayeryun）

車藝蓮被爆曾是不良少女組成員

帖文火速引起韓國網民關注，矛頭更直指車藝蓮。車藝蓮的經理人公司HB娛樂立即否認傳聞，並強調指控毫無事實根據。日前再有網民爆料，指車藝蓮曾是不良少女組成員，在校內吸煙、羞辱同學之餘，還任意取走同學的物品。其後再有網民指車藝蓮當年帶頭欺凌同學，在廁所抓住同學下巴施暴。另外，有聲稱是車藝蓮同校的網民指，她當年名聲不好，有不少孩子都不喜歡她，不過仍有不少網民覺得車藝蓮的形象不似會打人或欺負別人。

車藝蓮入行20年，曾參演《華麗的誘惑》、《優雅的母女》等韓劇。其後於2017年與演員朱相昱結婚，婚後育有一女。（IG/@chayeryun）

車藝蓮曾與老公朱相昱一同亮相人氣綜藝節目《我家的熊孩子》中大晒恩愛，成功建立恩愛形象。（IG/@chayeryun）

車藝蓮積極建立賢妻良母形象

車藝蓮入行20年，曾參演《華麗的誘惑》、《優雅的母女》等韓劇。其後於2017年與演員朱相昱結婚，婚後育有一女，兩夫妻曾一同亮相人氣綜藝節目《我家的熊孩子》中大晒恩愛。而車藝蓮亦積極在個人YouTube頻道分享烹飪及育兒心得，成功以賢妻良母形象獲得多項廣告代言，不過今次被爆曾帶頭欺凌同學兼掌摑同學致耳膜撕裂，未知道會否令其廣告代言見財化水。