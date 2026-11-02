濱崎真緒日文更新情況　被落藥後斷片及非常痛苦　將積極宣揚禁毒

前AV女優濱崎真緒於昨日凌晨於尖沙嘴「私竇」發生被落藥事件，送院後其身體內被驗出對四種毒品呈陽性反應，更一度於ICU留醫，消息震驚全港之餘，就連日本媒體都有報道。濱崎昨日黃昏曾出post表明將不會再評論事件，但今日中午她則於X（前身為twitter）上以日文撰長文，詳細交代事件，指自己意識已經完全恢復清醒，身體亦正逐步康復。她憶述事發經過，坦言在飲下被下藥的酒後40分鐘至1小時藥發，其後斷片：「當我把飲品喝完後，身體立即開始僵硬，雙腳、雙手，以至全身都完全無法動彈。從那一刻開始，我就失去了記憶。當我恢復意識時，已經身處救護車內。聽說當時我出現了抽搐的情況。」她更直言送院後雖然回復意識，但感到「非常、非常不安，真的非常痛苦、非常難受」，但連自己為甚麼會感到如此痛苦都不知道，只是不斷說著「好辛苦、好辛苦」。濱崎又表示：「經過這次事件，我人生中第一次真正接觸到毒品，也親身深刻體會到毒品的恐怖與危害。」除了叮囑大家如何小心及保護自己外，她將積極宣揚禁毒訊息：「為了避免再次出現像我一樣的受害者，我希望透過自己力所能及的方式，向更多人宣傳防止濫用藥物（禁毒）的資訊，並提醒大家提高警覺。」

前AV女優濱崎真緒於昨日凌晨於尖沙嘴「私竇」發生被落藥事件，送院後其身體內被驗出對四種毒品呈陽性反應，更一度於ICU留醫，消息震驚全港之餘，就連日本媒體都有報道。（Instagram：maohamasaki_official）

濱崎於11月2日中午以日文撰長文交代事件及最新情況，發布於醫院病床的照片。（X：maohamasaki_official）

以下為日文帖文的中文翻譯全文：

讓大家擔心、造成騷動了💦

這次真的因為自己的疏忽而遭人下手了。

另外，非常感謝大家傳來這麼多關心的訊息！

我目前正在香港的醫院接受治療，意識已經完全恢復清醒，身體亦正逐步康復！

下午似乎也會有精神科醫生為我進行檢查，如果一切沒有問題，應該就可以出院了！

由於我一直沒有在X平台親自發文交代事件，所以現在大致說明一下事情的經過。

我這次是以DJ身份參加香港的萬聖節活動，原本計劃在活動結束後轉到另一個地方繼續擔任DJ。

不過，在第二場DJ演出開始之前，我喝了大約兩杯像是橙汁味雞尾酒的Shot（烈酒小杯）。

當時，我確實看到Shot杯底有一些混濁的東西沉積在底部，但我完全以為那只是橙汁的果肉，因此大意了，沒有提高警覺。

之後大約過了40分鐘至1小時左右，我開始進行DJ演出。當時我仍然處於喝了酒、覺得很開心的狀態😆。

開始DJ演出之後，我的記憶就有點模糊了，但我記得當時眼睛有一種非常乾澀的感覺。

其後，在DJ演出期間，我再次與客人用之前提到的橙汁飲品乾杯。

然而，當我把飲品喝完後，身體立即開始僵硬，雙腳、雙手，以至全身都完全無法動彈。從那一刻開始，我就失去了記憶。

當我恢復意識時，已經身處救護車內。

聽說當時我出現了抽搐的情況。

之後，醫院方面立即為我進行治療，幸好現在我已經平安無事，能夠親自寫下這篇文章。

這次真的完全是因為自己的疏忽和掉以輕心。

由於我經常到海外工作和旅行，早已習以為常，因此完全放下了戒心。

聽說我在醫院接受藥物檢測後，有四個檢測項目呈陽性反應。醫院方面亦告訴我，當時的情況非常危險。

另外，雖然抵達醫院後，我已經恢復意識，但當時我感到非常、非常不安，真的非常痛苦、非常難受。

可是，我連自己為甚麼會感到如此痛苦都不知道，只是不斷說著「好辛苦、好辛苦」。

非常感謝大家對這件事的報道和關注。

我自己也認為，這件事應該讓更多人知道。

真的絕對不能掉以輕心。

明明當時已經察覺到一些異常，但我卻過度相信自己的判斷，覺得「應該沒問題吧」，結果放鬆了警覺。

正如大家在留言區所說，飲品應該選擇由自己親自開封的。

另外，即使只是短暫離開座位，只要飲品曾經有一段時間處於無人看管的狀態，就應該更換飲品。

又或者，應該時刻把自己的飲品帶在身邊。

經過這次事件，我人生中第一次真正接觸到毒品，也親身深刻體會到毒品的恐怖與危害。

今後，為了避免再次出現像我一樣的受害者，我希望透過自己力所能及的方式，向更多人宣傳防止濫用藥物（禁毒）的資訊，並提醒大家提高警覺。

接下來，待我出院之後，當地警方將會開始向我錄取口供及展開調查。

因此，關於這次事件，我本人將以這篇帖文作為最後一次公開交代。

真的非常感謝大家給予我這麼多關心，以及傳來這麼多溫暖的訊息。

大家的每一句說話，都給予我莫大的安慰和支持。

目前，我會先好好休養身體，同時配合當地警方的調查，完成相關程序。

為了能夠再次以精神飽滿的姿態，在大家面前擔任DJ演出，我會專心休養，努力康復。

最後，也希望大家在海外旅行或參加夜間活動時，務必要多加小心！



濱崎真緒表示：「經過這次事件，我人生中第一次真正接觸到毒品，也親身深刻體會到毒品的恐怖與危害。」因此她將積極宣揚禁毒訊息：「為了避免再次出現像我一樣的受害者，我希望透過自己力所能及的方式，向更多人宣傳防止濫用藥物（禁毒）的資訊，並提醒大家提高警覺。」（Instagram：maohamasaki_official）

濱崎真緒昨日凌晨在社交平台發文表示：「工作中給人下藥了。」其經理人接受《01娛樂》訪問時，透露她完成打碟工作後，被一位「大客」叫到私竇繼續打碟，儘管經理人明確拒絕指「我哋不嬲唔做私竇」，但對方說「唔係唔畀面呀？」、「我哋會睇住佢」、「交個朋友」等等，於是二人就心軟答允，豈料最終玩遊戲輸了要飲酒，經理人起初以為是威士忌，但不久後濱崎倒下，身體抽搐、「郁唔到」，更出現幻覺，醫院之後驗出其身體對「Happy水」、搖頭丸等4種毒品成份呈陽性反應，將她送往ICU留院觀察。