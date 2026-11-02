女神2｜陳若思遭龍爪手叉頸留血痕　陳星妤發文道歉：我好自責

無綫戀愛真人騷《女神配對計劃2》爆發激烈肢體衝突，陳星妤（Yvette）今日在社交平台發文，為節目中過度用力弄傷陳若思（Amber）一事公開致歉。「睇返今次節目，我有認真反省。當時太投入比賽了，冇控制分寸同力度，心裏真係唔好受。 Amber，抱歉令你受傷了。見到你嘅瘀傷，我好自責，希望你快啲好返。」

陳星妤玩滑梯。(節目截圖)

陳星妤好sexy。(節目截圖)

陳星妤發文道歉。（threads@yvette.cc）

賽後亦有安慰。（threads@yvette.cc）

施展龍爪手強行箍頸 撳人落水惹公憤

昨晚（1日）播出的第9集節目中，一眾女神移師主題公園進行「水上騎膊馬」混戰。首輪由身形嬌小的陳星妤對戰陳若思，戰況極度激烈。初段陳若思「戰狼」上身採取主動攻擊，陳星妤先將腰向後拗企圖避開；隨着對手氣力不繼，陳星妤隨即發惡反擊。陳星妤先是一手扯住陳若思的衣服並推其面部，其後更出盡全力施展「龍爪手」掐捏對方的頸部，企圖將對方拉跌。最令網民嘩然的是，即使陳若思最終已被推落水，陳星妤依然出力將她的頭撳入水中，手段極其「狼死」。

陳星妤主動猛攻。(節目截圖)

陳星妤攻擊陳若思的頸部。(節目截圖)

陳星妤攻擊陳若思的頸部。(節目截圖)

網民直斥陳星妤為「恐怖女神」。(節目截圖)

出動「龍爪手」！(節目截圖)

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陳若思心有餘悸 男伴林子朗憂心安全

慘遭強攻的陳若思事後猶有餘悸，直言對手極度硬淨：「我全程只係諗住拉佢落嚟、將佢推落水，但佢實在太頑強喇！我點拉點推，佢都好似穩如泰山咁，完全拉唔到佢落水！」與陳若思同組出戰的男伴林子朗亦表示擔憂：「因為當時喺水裡面睇唔到上面，只顧住唔可以放手，其實我好care Amber嘅安全問題，就算贏咗比賽，但如果整傷Amber，我會覺得好內疚。」

林子朗都擔心安全，覺得贏比賽都冇用。(節目截圖)

網民截圖見頸部損晒 炮轟道歉貓哭老鼠

陳若思上岸後被發現整條頸紅腫兼佈滿瘀傷，更有網民截圖見其頸部疑似流血損晒，直指戥她肉赤。大批網民隨即在社交平台洗版式狂轟陳星妤出手極度兇狠，不顧對手安全，直斥她是「恐怖女神」。

對於陳星妤遲來的致歉，網民完全不賣帳，紛紛留言炮轟：「報警傷人！有晒片有晒證據……撳人個頭落水！」、「Amber已經落水，再襟入水就唔止是遊戲想贏啦。」 有網民更質疑其道歉誠意：「吓？你係咪嚟搞笑？而家道歉有咩用，今集之前已經錄完而家先say sorry，同埋如果你係真係驚整傷人第二round就唔會繼續係咁啦！」，怒斥她「贏比賽輸人品」及「貓哭老鼠」。目前陳若思仍未就道歉一事作任何表態。

網民截圖，見陳若思條頸損晒，出現血痕！(小紅書)

又紅又損。(TVB截圖)

好多人關心陳若思。（IG圖片）

陳星妤扯衫推頸撳陳若思落水。(節目截圖)

陳星妤玩水戰勁兇狠。(節目截圖)

網民怒轟陳星妤。(threads截圖)

網民覺得陳星妤太粗暴。(threads截圖)

陳星妤推陳若思落水勁兇狠。(threads截圖)