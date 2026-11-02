女神2｜李爾晨回應陳星妤眼淚　曬親密照深情告白：你未忘我未忘

昨日（1日）TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》播出最新一集，陳星妤在節目中罕有失控痛哭，揭開與男星李爾晨埋藏多年的曖昧情愫。在節目中，陳星妤邀請相識逾十年的「男閨密」李爾晨同組，當李爾晨坦言當年「淨係識你咋喎」時，陳星妤瞬間淚崩。她坦言視對方為靈魂伴侶，直言「我想一路keep住佢」，但因太珍惜這段情誼，害怕愛情有時限而寧願守住朋友界線，不敢輕易越界。李爾晨亦在節目中首度承認，當年因自覺大學生時期條件不足、未能照顧對方而卻步，導致兩人十年來始終未成戀人。

陳星妤淚崩告白求留住對方。(節目截圖)

曬昔日親密照

節目播出後，李爾晨今日在社交平台發布帖文深情回應，上載了三張與陳星妤的昔日親密合照。相片中兩人模樣青澀，李爾晨戴著黑色帽子，與陳星妤在咖啡店內一同分享蛋糕並對著鏡頭擺出俏皮姿勢，互動自然且關係顯得非常親暱。

兩人合照。（Threads@kyleleeyisun）

好親密。（Threads@kyleleeyisun）

好襯。（Threads@kyleleeyisun）

網民熱烈起哄 齊集氣推舉「男閨密」變戀人

在該帖文中，李爾晨寫下的留言為：「你未忘 我未忘 猶勝伴在旁。十一年 不敢提起 未敢忘記 你一定要幸福。」 這段文字直接標註了陳星妤的帳號，字裡行間呼應了兩人在節目中剖白的十一年深厚牽絆，語氣宛如一次深情的公開告白。這份圖文並茂的回應隨即吸引了超過200人點讚及300多次轉發。兩人多年來彼此珍惜卻未敢向前的感情讓不少網民動容，紛紛關注這段「友達以上」的關係會否在雙方公開心結後迎來真正的開花結果。

「男友視覺」。（Threads@kyleleeyisun）

「男友視覺」。（Threads@kyleleeyisun）