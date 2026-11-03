張國強首拍短劇霸氣造型曝光　反擊AI劇熱潮：真人演更真情實感

現年69歲的資深演員張國強（KK），入行數十年演出過無數膾炙人口的經典劇集，憑著亦正亦邪的精湛演技，獲得觀眾肯定。兩年前約滿離開效力多年的無綫電視（TVB）後，張國強隨即轉戰內地市場發展，拍戲之餘也緊貼網絡潮流經營社交平台，深受網民喜愛。最近，張國強更進軍內地短劇界，拍攝愛情短劇《少夫人來自東北3》，引起網民熱議。

張國強宣布首次拍短劇。（小紅書截圖）

張國強霸氣反擊AI短劇熱潮。（小紅書截圖）

首拍內地短劇

近日，張國強再度突破自我，宣布正式進軍時下內地最火熱的微短劇市場！他在社交平台上載短片，興奮向粉絲報喜：「我頭一次嘗試：演短劇！」，並分享首次接短劇的造型與感受。面對近年AI短劇的崛起，現場工作人員忍不住問他，如今大家都轉看AI短劇，真人短劇不流行了？張國強霸氣直言：「對！我偏要對著幹！就想證明，真人演更真情實感！」 隨後他更雙手合十，幽默又真誠地向觀眾喊話：「我知道你們都愛看AI，但也別忘了，偶爾來看看老張啊！」

張國強直言：真人演更真情實感。（小紅書截圖）

張國強叫觀眾看AI劇之餘，也別忘了看他的演出。（小紅書截圖）

短劇霸氣造型曝光

片中，同時公開了張國強在短劇中的造型，只見他梳起俐落灰白All Back頭、戴上圓框眼鏡，身穿一身剪裁合身的灰色西裝背心與條紋襯衫，手持一把雕花金屬手杖，站在歐式莊園城堡前擺出優雅姿勢，紳士氣質十足，型格魅力與強大氣場絲毫不輸年輕一輩。

片中張國強公開短劇中的造型。（小紅書截圖）

角色充滿紳士氣質。（小紅書截圖）

網民激讚

大批網民留言大讚他保養得宜、老當益壯，「好有氣質」、「好儒雅」、「真是越老越帥呀」、「短劇由你加入一下子感覺高大上了」，甚至有網民打趣表示：「搶了男主風頭怎麼辦！」不少網民更認同他力撐真人演出的看法：「是你演的一定要看了！」、「好有型，真人有感情，又自然，港星的實力派」，紛紛表示非常期待他在短劇界的新作品。

霸氣十足。（小紅書截圖）

好靚仔。（小紅書截圖）

究竟是忠定奸呢？（小紅書截圖）

為家庭離開TVB

張國強早前接受《01娛樂》訪問時，坦言不選擇與無綫簽長約，主要是考慮到個人生活與家庭：「係想用另外一個形式去合作，因為我想自己多啲時間、多啲個人私密空間，同埋屋企人都想我多啲時間陪佢哋。經過好多重嘅考慮之後，我哋覺得用呢個合作方式會比較好啲。」張國強強調與TVB雙方關係依然良好，同時笑指被太多人誤會，以為他已經退休，其實他一直有拍戲，因為要養家，而且拍戲是他的愛好與興趣，不會輕易放棄。

張國強入行已50載，他坦言不選擇與無綫簽長約，主要考慮到個人生活與家庭。（盧振輝 攝）

張國強在1997年版《天龍八部》中飾演的「慕容復」一角，至今在內地仍有着極高知名度和人氣。（劇集截圖）

對內地拍劇充滿好奇心

另外，除了心態積極，張國強對內地拍攝環境也充滿好奇，即使捱飯盒依然很滿足。他曾於社交網拍片分享了他開工時放飯的短片，片中的他身穿古裝戲服，坐在一旁，手裡捧著一個劇組提供的飯盒，可以見到裡面裝著白飯以及三款餸菜，跟香港常見的三餸飯差不多。雖然要捱飯盒，而且連一張枱也沒有，要手捧着來吃，但張國強仍表現出相當滿足表示：「有葷有素確實不錯，在片場就有東西吃了，也不用花心思、花腦筋去找東西吃了。」他吃劇組的三餸飯盒也吃得津津有味，還表示：「有工作心裡就踏實」，這也反映出做藝人的不容易，即使是老戲骨也一樣要捱，同時也讓網民無比敬佩這位老戲骨的專業精神。

張國強在片場食飯盒。(抖音截圖)