蔡楓華獲翁靜晶承諾贊助100萬　正式入紙紅館開演唱會：延續光輝

現年65歲的蔡楓華（Ken）重返紅館的終極夢想終於邁出第一步！今日（2日）蔡楓華在社交平台Facebook正式報喜，公告已經向紅磡香港體育館入紙申請2027年10月的檔期，並上載了一張紅館的外觀照片以表決心。

他留言表示：「衷心感謝全港和國內的歌迷及支持者的支持，亦受到萬眾之期待，今天我已入紙紅磡香港體育館，申請2027年10月之檔期，期待順利獲得紅館批場，到時敬請大家鼎力支持！」好友翁靜晶亦有轉發及留言：「 蔡楓華已公告了，希望他順利取得檔期。」

蔡楓華正式入紙紅館開演唱會。（fb@Kenneth Choi Fung Wah 蔡楓華)

蔡楓華正式入紙紅館開演唱會。（fb@Kenneth Choi Fung Wah 蔡楓華)

翁靜晶希望老友能順利取得檔期。（fb@翁靜晶)

誓圓紅館夢 製作費保守估計達600萬

對於入紙紅館一事，蔡楓華以文字回覆《香港 01》時難掩興奮，他表示：「我剛剛也在fb通知大家這個消息,，並非常多謝各界的支持, 希望今次紅館能批出場地, 讓我可以再踏這個紅館舞台, 延續光輝! 謝謝!🙏。」至於打算開幾多場？他則謹慎回覆：「待批出場地再定」。據業內人士估計，現時若要在紅館保守舉行一至兩場演唱會，單是整體製作費已高達約600萬港元，絕非細數目。

Ken難掩興奮盼：「延續光輝! 謝謝!🙏」。（fb@Kenneth Choi Fung Wah 蔡楓華)

一直有做騷。（fb@Kenneth Choi Fung Wah 蔡楓華)

一直有做騷。（fb@Kenneth Choi Fung Wah 蔡楓華)

有一定支持者。（fb@Kenneth Choi Fung Wah 蔡楓華)

翁靜晶節目上霸氣承諾揼本贊助百萬

這筆龐大的開騷資金，不得不提其相識逾40年的好友翁靜晶。早前蔡楓華罕有現身翁靜晶主持的YouTube網台節目《危險人物 2.0》接受專訪，席間透露一直未能重返紅館的遺憾，當時他估算紅館開騷需約400萬資金。

向來有情有義的翁靜晶聽罷，隨即在鏡頭前霸氣力撐：「我出100（萬）吖！我鍾意呀，我係一個好慳、好窮又冇錢嘅人，但我好願意去出呢100萬……最多出到200萬！」她表明要助好友不受勢力人士掣肘，大膽圓夢。如今蔡楓華果真付諸行動入紙紅館，足見翁靜晶的「神級助攻」確實令開騷一事火速成事。

翁靜晶曾承諾贊助100萬，甚至200萬。（youtube@危險人物2.0)

二人相識逾40年。（fb@Kenneth Choi Fung Wah 蔡楓華)

睇完口供紙揭恐怖內情 誓翻案討回公道

蔡楓華在節目中首度摘下招牌墨鏡，公開展示聲稱當年遭30多人圍毆、被黑幫武器「鐵蓮花」插傷而導致創傷性青光眼的右眼。事件近日更有突破性進展，翁靜晶早前透露已經親自審閱了阿Ken當年的報案「口供紙」，並心痛直指：「內裡的可怕情節，比你們聽到的更甚！」她同時為蔡楓華更正案發的準確日期及細節，指出正確時間為2005年3月20日於金沙賭場發生。翁靜晶目前已出動一位比她更資深、更穩重的律師加入團隊，誓要為這宗「鐵蓮花插眼」慘案跟進翻案，全力替好友討回公道！

蔡楓華在節目中首度摘下招牌墨鏡。（youtube@危險人物2.0)

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摘下墨鏡除污名 荃灣騷秒殺洗底

這個平反訪問成功幫蔡楓華洗脫多年來「四大癲王」的負面標籤，蔡楓華即將於2026年12月舉行的荃灣大會堂演唱會門票，在短短24小時內便極速售罄。如今乘勝追擊強攻紅館，加上有俠女出錢出力撐腰，絕對是其歌唱事業重新迎來曙光的終極一戰！

蔡楓華即將於2026年12月舉行的荃灣大會堂演唱會門票，在短短24小時內便極速售罄。（fb@Kenneth Choi Fung Wah 蔡楓華)

蔡楓華有唔少經典歌。（網上圖片)

蔡楓華有唔少經典歌。（TVB)