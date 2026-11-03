胡定欣剖白當年首奪視后自問能力不足　不配攞這個獎：對手太強

兩屆TVB視后胡定欣今年初宣布正式離巢娘家，展開演藝生涯新一頁。近日，她應邀現身由伍詠薇（伍姑娘）與李凱賢（Brian）主持的HOY節目《九運會客室2》接受專訪。定欣在節目中毫不保留，大方分享入行多年的心路歷程，剖白如何一步一腳印走上「最佳女主角」寶座，更驚爆當年憑《鬼同你OT》首奪視后時，內心其實極度自卑，連自己都覺得不配攞獎！

兩屆TVB視后胡定欣，近日應邀現身由伍詠薇（伍姑娘）與李凱賢（Brian）主持的HOY節目《九運會客室2》接受專訪。（《九運會客室2》截圖）

入行13年首度榮封視后 胡定欣自揭極度自卑

胡定欣自2002年入行，由低做起，終於在2015年憑《鬼同你OT》首奪「最佳女主角」殊榮。胡定欣回憶起當年的心情時，直言那一刻完全沒有像外界想像般的篤定。「2015年的時候，我真的沒有想過會攞獎，因為我覺得自己不是做得特別好。拍這個角色的時候，我覺得自己是在演戲人生狀態中，挺沒有信心的一次。」

胡定欣和田蕊妮在劇集《鬼同你OT》中「神同步」，大騷演技。（螢幕截圖）

胡定欣指演《鬼同你OT》時，是她挺沒有信心的一次。（《九運會客室2》截圖）

她指當時由女配角接軌女主角的心理關口，直言面對同劇實力強勁的對手時倍感壓力：「演的時候，我覺得對手很強，我都很緊張，我也都會覺得演這個角色，不是演得很好，我反而覺得連我自己都不認可自己的時候...當然我很感謝公司給我這個獎，但我不認同自己的能力同個獎有關係。（伍詠薇：為什麼呢？劇本壓力大，還是對手壓力大？）我會覺得是對手（田蕊妮），我覺得她演得很好。因為這個角色對我是新嘗試。你要做一個很mean的boss，但同時又很軟弱，變了一隻鬼，你又要要求一個你自己得不到的愛情。我覺得那一刻，其實在拍的時候是配角去主角的一個關卡，你怎麼去做一個女主角呢？對手又這麼強。」

胡定欣於2015年憑《鬼同你OT》奪得首次視后。（視頻截圖）

儘管劇集爆紅，外界看好她問鼎視后，但胡定欣內心卻極度掙扎：「是別人覺得我有機會，但我沒這樣想。在我心目中，這個獎是一個有意義、有意思的獎，我不覺得在那個角色，我是值得這個獎。所以公司給我這個機會，我很開心，但是我心裡也會覺得，未必是我做得最好。」她感慨經歷過多次頒獎禮，有期望過，有失望過，當中有太多不可控的因素，做得好未必有獎，反而在自己最沒信心時獲獎，令她心情百感交集。

當時胡定欣原來自覺不配這個獎。（視頻截圖）

《城寨英雄》「刁蘭」豁出去放膽玩 連莊視后終找回自信

直到翌年（2016年），胡定欣接拍劇集《城寨英雄》，飾演不顧矜持、性格潑辣的「刁蘭」，迎來了演藝生涯的真正蛻變。她直言在開拍時已心裡有數，覺得自己有機會攞獎，「因為拿第一次的時候其實在拍《城寨英雄》，我會覺得『今年應該不是我的了，行了，我等明年《城寨英雄》』，因為我有信心一點，如果你問我最近、可以走到這一步的會是《城寨英雄》。」

胡定欣在《城寨英雄》，是身手了得的女殺手，有破格演出。（劇照）

胡定欣透露，拍攝《城寨英雄》時整個團隊氣氛極佳，監製文偉鴻（Jazz）第一天示範了一場戲，讓她徹底開竅，放下所有包袱與身段演繹角色：「完全不是我本人性格，豁出去！第一天開工阿Jazz示範了一個動作，我就捉到他想要什麼，跟著我就自己Create了！例如那場外景戲，我拍桌子叫人找一毫子，一毫子我都要跟你斤斤計較，還要扮得很Pretty！過往胡定欣不會這樣演戲，沒有了矜持！那刻明白了，就可以完全放膽去玩，沒有限制。」

胡定欣第二年再冧莊視后，她說今次更有信心。（視頻截圖）

最終胡定欣憑藉「刁蘭」一角順利蟬聯視后，她直言兩次踏上頒獎台的心態截然不同：「如果大家有機會重看，是兩個狀態、兩個胡定欣，只不過相差一年！第二年真的有信心，第一年拿了最喜愛的角色已經很開心，所以《城寨英雄》那一刻感受真的完全不一樣。」她甚至笑言回看《城寨英雄》重播時，才驚覺自己當時狀態極佳、容貌漂亮，真正體會到「行緊運」的感覺！