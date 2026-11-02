F1最年輕世界冠軍安東尼利起底　Netflix紀錄片揭超新星崛起之路

平治（Mercedes）車隊超新星安東尼利（Kimi Antonelli）周日以20歲之齡，打破由德國名將華迪爾（Sebastian Vettel）於2010年創下並保持至今的紀錄（23歲），榮膺F1史上最年輕的F1世界冠軍，同時亦是意大利相隔73年後的首位總冠軍。這位新世代靚仔車手奪冠，令不少女網民好奇安東尼利的背景。

新星安東尼利（Kimi Antonelli）周日以20歲之齡，打破由德國名將華迪爾（Sebastian Vettel）於2010年創下並保持至今的紀錄（23歲），榮膺F1史上最年輕的F1世界冠軍。（Getty Images）

出生於賽車世家7歲就奪冠

安東尼利出生於2006年，年僅18歲已經在賽車場獲獎無數，他在7歲便開始接觸卡丁車，還參加了EasyKart國際總決賽，並拿下冠軍，從而展開賽車生涯。其後他在2019年加入平治青年車隊，從2019到2021年期間，在多個賽事中奪下10座冠軍。其父親是前賽車手Marco Antonelli，現時亦是現任AKM Motorsport車隊的老闆，有父親這個強大後盾，是支持他進入賽車場的重要人物之一。

安東尼利出生於賽車世家，父親是前賽車手Marco Antonelli，現時亦是現任AKM Motorsport車隊的老闆。（IG/@kimi.antonelli）

安東尼利7歲便開始接觸卡丁車，還參加了EasyKart國際總決賽，並拿下冠軍。（IG/@kimi.antonelli）

安東尼利被譽為咸美頓接班人

安東尼利年紀輕輕就備受關注，更獲得不少前輩看好，包括連續四年奪冠的F1荷蘭賽車手韋斯塔本（Max Verstappen）、F1英國賽車手佐治羅素（George Russell），安東尼利更被外界譽為咸美頓（Lewis Hamilton）接班人。另外，安東尼利在2025年F1賽季的年薪高達200萬美元（月1560萬港元），加上品牌代言及獎金，收入非常驚人。

Netflix專題紀錄片曝光私下暖男一面狂圈粉

串流平台Netflix亦曾推出關於他的專題紀錄片，鏡頭不僅真實記錄了他由天才卡丁車少年蛻變成世界級F1車手的血淚奮鬥史，更罕有公開他離開賽道後靦腆幽默的「鄰家大男孩」日常。他展現的顏值與真性情，吸引大批非賽車迷紛紛「入坑」，有望成為近期最具話題的體壇新男神。

安東尼利靚仔又大隻，吸納大批少女粉絲。（IG/@kimi.antonelli）

安東尼利在2025年F1賽季的年薪高達200萬美元（月1560萬港元），加上品牌代言及獎金，收入非常驚人。（IG/@kimi.antonelli）