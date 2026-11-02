黃又南回顧解鎖電車車長成就　單身5年生日許願：認真考慮拍拍拖

黃又南今日（2日）迎來43歲生日，在個人社交平台撰文回顧過去一年的成績與起伏，不但開心宣布願望成真，多年前拍攝的《再見UFO》終成功上映，又感性回味解鎖多個人生成就，尤其考獲電車車長及成為賽車手。而對於感情空窗近5年，他坦言生日願望是「認真考慮拍拍拖」！

黃又南今日（2日）迎來43歲生日，在個人社交平台撰文回顧過去一年的成績與起伏。（IG@wongyounam）

過去一年影視作品陸續上映獲迴響 非常感恩

回顧過去一年上映的影視作品，又南欣慰寫道：「Hello，今日我生日。今年實現了一個重要的願望，《再見UFO》終於成功上映，並且拿了多個獎項，替大家，特別係我嘅經理人 Amy 開心。雖然我自己冇攞獎，但能夠被提名獲肯定，也非常感恩。有份演出的電影及電視劇也放映了，好開心《我們不是什麼》及《存酒人》都得到很好的迴響。」

回顧過去一年上映的影視作品，又南欣慰寫道：「Hello，今日我生日。今年實現了一個重要的願望，《再見UFO》終於成功上映，並且拿了多個獎項，替大家，特別係我嘅經理人 Amy 開心。雖然我自己冇攞獎，但能夠被提名獲肯定，也非常感恩。」（IG@wongyounam）

黃又南：「有份演出的電影及電視劇也放映了，好開心《我們不是什麼》及《存酒人》都得到很好的迴響。」（IG@wongyounam）

解鎖電車車長與賽車手成就 許願來年有拖拍

除了幕前演出，又南過去一年更成功解鎖了「電車車長」牌照，以及以賽車手身份出戰比賽，他感悟極深：「原來呢個世界有好多事真係事在人為，大家真的不要被生活打倒。另外，我也以賽車手的身份分別參加過多場賽事，有贏過亦有輸過，好想襯自己仲有氣有力就做多些自己喜歡的事。放心，我答應過屋企人和公司我會注意安全，平安大吉的。」而最後，他不但希望來年能多演一些不同類形的角色，做自己喜歡的事，更表示：「認真考慮拍拍拖😊」

又南過去一年更成功解鎖了「電車車長」牌照：「原來呢個世界有好多事真係事在人為，大家真的不要被生活打倒。」（IG@wongyounam）

又南：「我也以賽車手的身份分別參加過多場賽事，有贏過亦有輸過，好想襯自己仲有氣有力就做多些自己喜歡的事。放心，我答應過屋企人和公司我會注意安全，平安大吉的。」（IG@wongyounam）