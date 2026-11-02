胡定欣憶拍《衝上雲霄》頻NG爆喊　曾遭警告多懶音一角色不堪回首

TVB兩屆視后胡定欣，近日接受HOY節目《九運會客室2》訪問，與主持伍詠薇（伍姑娘）及李凱賢（Brian）暢談入行20多年的心路歷程。談到入行契機，胡定欣透露自己最初的夢想其實是做歌手，1999年參加新秀歌唱大賽落敗後，便回歸平淡做秘書過著文職生活。直到2001年，她參加TVB周刊舉辦的「Cover Girl」選美比賽奪冠，贏得唱片公司試音合約及藝員訓練班的入場券。雖然試音再次落空，但面對進入電視台訓練班的機會，當時年僅20歲出頭的她，決定不再等待「入咗行先」，毅然踏上演藝之路。

胡定欣與伍詠薇因為拍劇結緣，伍姑娘憶述：「那時我見到個女仔好精靈，講嘢好有紋路，好吸引人去注意佢。」（《九運會客室2》截圖）

胡定欣參加TVB周刊舉辦的「CoverGirl」選美比賽奪冠，贏得唱片公司試音合約及藝員訓練班的入場券。（《九運會客室2》截圖）

首拍《衝上雲霄》極興奮 頻NG爆喊

定欣效力TVB 20多年，參演過60套劇集，首部正式參演的劇集便是重頭劇《衝上雲霄》，飾演馬德鐘妹妹，同劇還有吳鎮宇和陳慧珊等好戲之人。她回憶第一天開工是拍攝一場坐在開篷車上的外景戲分，心情十分興奮，因為很想體驗街上人看著自己拍戲的感覺：「因為你永遠是看人家拍戲，那時候坐著開篷車上，前面坐著馬德鐘與陳慧珊。人家看著你，會好奇整部車都架設了鏡頭，自己心裡會想：『我正在拍戲啊』，會有這個心態！」

然而，作為全劇組年紀最小的新人，胡定欣直言大家會很照顧她，但面對同劇的吳鎮宇等前輩，內心難掩恐慌：「大家好錫住我，叫我阿妹、阿妹，你會覺得很美好，拍完的時候我是覺得很不捨得，因為我知道離開這個劇組後，前面的路是要靠自己。」但她自爆也有崩潰時候，因頻頻NG而忍不住哭：「例如拍一些普通對話戲，不斷NG，你會感覺到身邊有很多訓練班的師姐在，我是會很害怕，因為我知道自己不斷講不到，心裡就會想人家會覺得你做不到，為什麼會由你做這個角色，自己給自己很大壓力，然後我都有哭。」

胡定欣首部正式參演的劇集便是《衝上雲霄》。

胡定欣回想當年拍攝《衝上雲霄》過程仍覺得相當精彩。（《九運會客室2》截圖）

懶音嚴重遭收音師狠批「死症」

除了面對鏡頭的心理壓力，初入行的胡定欣更曾因廣東話懶音嚴重而被高層及監製警告。她憶述《衝上雲霄》監製潘嘉德曾提醒她「聲色藝」中以「聲」為先，無論你演得多好，咬字不清整個表演便不成立；現場收音師更曾狠批她：「阿女，你有懶音，不過是死症！」甚至有高層揚言：「再有咁多懶音，我逐個字收你錢」。面對打擊，胡定欣沒逃避，當時她主動經同事介紹找來新聞部資深女主播私下補習糾正發音：「我想最快、最直接的方法就是這樣，當然經歷一段刻意去tune的階段，但tune好之後就變成你說話的方式。總之我一定要改，不可以再被人說，如果不是你根本不可以做下去。」靠著這股毅力，她終於克服語言難關，為日後的演藝生涯打好基礎。

胡定欣爆做新人時，曾因不斷NG壓力大到喊。（《九運會客室2》截圖）

胡定欣自爆曾因懶音嚴重被高層警告。（《九運會客室2》截圖）

雖然隨後演藝事業一步步穩步上揚，但回顧這些年的演藝路，胡定欣大方承認並非每部作品都稱心如意。她大方表示，在續集《巾幗梟雄之義海豪情》飾演的反叛少女，是她人生中最不想回看、自覺演得最差的角色。「那時候面對第一輯的大成功，大家都想做好第二部，但我覺得自己做得不好，處理得不好。如果你問我一生人之中，你最不想睇返的一個角色，會是這一個。」她透露當時與鄧萃雯較多對手戲，惟因用力過度，至今仍耿耿於懷：「我覺得自己（當時）處理角色未諗得通、太表面，或者用多咗力，所以演得唔好。」