姜濤簽名會被忠粉問一條問題臉露無奈苦笑　再被批Hea：拒絕營業

人氣男團MIRROR昨日（11月1日）出席「MIRROR《12》簽名會」，吸引大批鏡粉到場支持，場面非常熱鬧。人氣王姜濤在現場面對粉絲的一個提問，竟疑似露出無奈神情，引來多位網民關注。

三子挑戰抱起姜濤。（胡凱欣 攝)

姜濤出席簽名會。(胡凱欣 攝)

姜濤出席簽名會被問一條問題臉露無奈

近日有出席簽名會的粉絲在Instagram分享見姜濤的片段。影片以第一視角近距離拍下姜濤表情，粉絲上前先向姜濤打招呼稱又再見面，再詢問他：「二揀一，墨魚丸定貢丸？」姜濤聽後停頓幾秒，眼睛向上翻思索一秒，再回答：「貢丸。」其後有氣無力地笑笑點點頭，望向一邊，表情顯得頗為無可奈何，狀甚疲倦，一臉生無可戀。之後粉絲關心姜濤，提醒他咳嗽可以飲羅漢果水，姜濤勉強擠出笑容細聲道：「我知道。」

有網民轉發該片段上Threads，指姜濤表情似「拒絕營業」，另有網民認為他「好Hea好唔耐煩」，亦有網民指：「某程度上我幾欣賞佢......至少佢真係扮都唔扮」。不過有網民支持姜濤：「I人偶像其實真係冇咩問題 你哋睇太大嗰啲有互動精選飯拍 同埋人哋仲記得fans講過嘅嘢」，也有人認為該粉絲問的問題令人難以回答，「情有可原」。

姜濤一舉一動向來是全城焦點。（keung_show@IG）

姜濤「老粉」曾痛心發長文斥「真性情」非藉口

姜濤一舉一動向來是全城焦點。早前姜濤出席活動在台上要示範動作，但他對示範姿勢顯得十分尷尬，甚至掩面偷笑，再度於網上討論區掀起熱烈討論，直指他不夠專業。另有自稱從《全民造星》開播便一路關注的網民發長文，直指對姜濤的表現「真係好難忍」，狠批其身為公眾人物卻欠缺職業道德。更有網民搬出天王郭富城作強烈對比，痛斥其「有氣無力」、「唔夠專業」。

姜濤被粉絲問「揀貢丸定墨魚丸」。（Threads圖片）

姜濤臉露無奈。（Threads圖片）

思索一會答粉絲揀貢丸。（Threads圖片）

擠出笑容。（Threads圖片）

姜濤笑容不多。（Threads圖片）

網民指姜濤似「拒絕營業」。（Threads圖片）

有網民支持姜濤，指該粉絲問題令人難以回答。（Threads圖片）

姜濤反應引來網民討論。（Threads圖片）

有網民指姜濤似不耐煩。（Threads圖片）

但另有網民支持姜濤。（Threads圖片）

姜濤對示範姿勢顯得十分尷尬，甚至掩面偷笑。（小紅書圖片）

甚至轉身背對鏡頭偷笑。（小紅書圖片）