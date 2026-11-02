李龍基76歲生日螢光粉紅頭再現　獲年輕靚女祝壽叫 Uncle Dragon

李龍基（基哥）昨日（11月1日）迎來76歲生日！去年底基哥與未婚妻王青霞（Chris）結束長達14年的「爺孫戀」後，雖然回復單身，但生活絕對不愁寂寞。昨日有年輕靚女在社交網曬出為基哥慶祝生日的相片，原來對方是前港姐鄺美淇（Maggie），她更乖巧地以「Uncle」稱呼基哥，足見基哥為人親切極具長輩緣！

李龍基分手後，有一段時間沒有染髮。（資料圖片）

招牌螢光粉紅頭再現 蠟燭調轉擺變67歲好鬼馬

從鄺美淇（Maggie）在IG限時動態上載的照片可見，壽星公基哥一頭招牌螢光粉紅頭再現，精神奕奕。最搞笑的是，他雙手各拿著「6」及「7」字樣的蠟燭，刻意將蠟燭調轉擺，將76歲變成「67歲」，對著鏡頭笑笑口相當鬼馬。

背景佈置亦極具喜慶氣氛，除了掛有粉紅色氣球，更有紅底金字的「壽」字及「福如東海 壽比南山」對聯。Maggie在相片寫上：「Hbd uncle dragon」，並附上三個笑到喊的emoji。一句「Uncle」不僅盡顯對長輩的尊重，亦直接點明兩人的世姪女與長輩關係，但未有分享二人合照。現年32歲的鄺美淇其實來頭不小，畢業於加拿大知名學府毅偉商學院的她，是《2016年度香港小姐競選》三十強佳麗（於爭奪最後20強席位時遺憾止步），亦是《2020年度香港小姐競選》友誼小姐鄺美璇的胞姊。

李龍基好鬼馬將生日蠟燭掉轉變「67」歲，再染螢光粉紅頭好醒神。（ig@maggieekwongg）

鄺美淇曾選港姐。（ig@maggieekwongg）

高學歷，美貌與智慧並重。（TVB）

鄺美淇擁高學歷，美貌與智慧並重。（ig@maggieekwongg）

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揮別14年爺孫戀 魅力不減生活多姿多彩

回顧基哥近年的感情生活，絕對比電視劇更峰迴路轉。他與小他36歲的王青霞長達14年的感情，去年底因女方被爆出瞞婚及育有一子而正式宣告玩完。當時基哥企硬表示只要一日未離婚都「無得傾」，但亦留有餘地指若對方日後真正離婚且雙方仍有感情，不排除有重新開始的可能。

雖然受過情傷，但回復單身後的基哥魅力不減，身邊絕不乏女伴團團轉。他早前曾因與藝人龍婷在飯局上互動親暱而傳出緋聞；今年8月下旬現身觀看《中年好聲音4》決賽時，身旁亦多了一位神秘女伴為他捧餐兼交頭接耳，事後基哥澄清女方只是吳大強的朋友，強調自己「暫時未有新歡」。加上今次再有年輕前港姐為他賀壽，足以證明基哥甩拖後依然極具異性緣，單身生活多姿多彩。

李龍基與王青霞此情不再。(資料圖片)

李龍基去睇《中聲》演唱會被發現身旁有女伴，一開始李龍基形單隻影。（資料圖片/盧振輝 攝）

二人交頭接耳。（資料圖片/盧振輝 攝）