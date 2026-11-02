施匡翹PolyU畢業照曝光　著畢業袍大騷白滑長腿兼顧幕前與學業

歌手施匡翹（Zaina）日前於個人Instagram帳號發布畢業照片，分享完成學業的喜悅。相片中，她身穿黑色畢業袍、戴著四方帽，並手抱向日葵花束及畢業熊公仔，坐在香港理工大學專業進修學院（PolyU SPEED）附屬於理大第32屆畢業典禮（32nd CONGREGATION）的展覽裝置前拍照，大方展現修長美腿。

施匡翹畢業啦！（IG@zaina_sze）

施匡翹畢業啦！（IG@zaina_sze）

半工讀生涯暫告一段落 感激組員齊心協力

施匡翹在帖文中感嘆半工讀的生涯暫時完結，並寫道：「我終於畢業了🎓 半工讀的生涯暫時完結💗 好感恩有一班很好的groupmates🏔️📚 大家都很認真每次project希望做到最好。 衷心覺得所有一邊工作一邊讀書的人很厲害！ 值得為自己鼓掌！❤️✨🙏🏻」帖文吸引逾四千名網民讚好。

施匡翹長腿好搶眼。（IG＠zaina_sze）

施匡翹長腿好搶眼。（IG＠zaina_sze）

施匡翹長腿好搶眼。（IG＠zaina_sze）

積極籌備新作 迎來多棲發展新階段

隨著她正式宣布完成香港理工大學專業進修學院的半工讀課程，其兼顧學業與事業的生涯暫時劃上句號。在演藝工作方面，施匡翹近年持續投入音樂演出，早前與歌手陳詠桐（JC）於胡李名靜體育館合作舉辦了《JZ Society 桐翹社Mini Concert》，並曾獲邀出席澳門花車巡遊獻唱多首歌曲。她早前受訪時透露正在籌備新歌及拍攝音樂錄影帶（MV），為求達到更佳的視覺效果，正積極控制飲食並鍛鍊體態。目前隸屬於臻世娛樂及為無綫電視（TVB）合作藝人的她，除了專注幕前演藝及音樂發展，熱愛運動的她早於2021年已考獲RYS200瑜伽導師執照，作多棲發展。

施匡翹不時曬逆天長腿。（Instagram/@zaina_sze）

施匡翹已考得瑜伽專業導師執照。（Instagram/@zaina_sze）