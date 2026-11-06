璀璨之城20集大結局劇情丨江美儀陳瀅找張智霖罪證+吳卓羲被背叛

《璀璨之城》由張智霖、吳卓羲、高海寧、張曦雯、姜大衞及陳瀅等主演，全劇共20集，以豪門家族的商戰與權力鬥爭為主線，逢星期一至五晚上8時30分播出。本文整理各集線上看劇情劇透、演員陣容及角色介紹。

《璀璨之城》第16-20集劇情

第16集｜周志康甦醒公開真相！龔慈恩不再支持張智霖(11/02)

為爭奪LKS董事席位，孝賢（張智霖 飾）不惜脅逼海允（高海寧 飾）繼續替他辦事。海允雖想抽身，卻因海允媽媽而無法離開，只能依孝賢指示做事去暗中與雪瑩（張曦雯 飾）合作，尋找孝賢的罪證。兩人在合作過程中，終於2人互相告白，原來當初雪瑩係有心搶走孝君，佢唔想輸比海允。2人冰釋前嫌。

孝賢（張智霖 飾）不惜脅逼海允（高海寧 飾）繼續替他辦事

同時，湯俊宇（周志康 飾）甦醒後得知兄長離世，決心公開一個真相，局勢隨即逆轉。當年撞死楚媚兒子的人，係湯俊宇。楚媚（龔慈恩 飾）撤回對孝賢的支持。孝賢為挽回局面，向楚媚設局，逼對方重新站到自己一邊。

麗明覺得咁重要的野都可以講出去對手的老婆知，而雪瑩就覺得係麗明唔記得講左出去比其他人知，之後麗明打了雪瑩一把。

俊宇事件亦令雪瑩與麗明（江美儀 飾）爆發激烈衝突，麗明在官家大宅滾下樓梯，傷勢嚴重。孝君（吳卓羲 飾）發現事發真相後，就係雪瑩推麗明落樓，向雪瑩提出離婚……

孝君向雪瑩提出離婚

孝賢叫霍佩樺去殺溫麗欣。

而溫麗欣在醫院人，疑比人殺死。

第17集｜雪瑩心死同意離婚 孝賢暗設圈套約見孝君(11/03)

佩樺最後下不了手。官孝賢（張智霖 飾）在盛怒之下，斷然決定放棄與佩樺繼續合作，更狠心將其徹底趕走。之後，溫麗欣醒了，社會開始討論官孝賢做事個手法。溫麗欣公開講，公開指官孝賢迫佢出鏡。之後，孝君去搵人20小時去保護溫麗欣。之後，本身支持官孝賢的人開始想退出。官孝賢開始發怒，迫下屬及海允去搵麗欣。

麗明見到官志琛。官志琛話個筆錢，本身係佢，而最後勝利都只會係官志琛，而官志琛手人有官孝賢的罪證。麗明要求立即出院。麗明同官孝賢講，就屈佢推自己落樓。

隨後，孝賢為打探麗欣的下落，不惜以海允的母親作為把柄加以脅迫。海允（高海寧 飾）受制於人唯有被迫服從，奉命接近弟婦王雪瑩（張曦雯 飾）刺探虛實，暗中打聽關鍵線索。

《璀璨之城》第17集@TVB IG

雪瑩確定離婚。然而，雪瑩敏銳識破了海允的臥底身分，當面憤然揭穿其圖謀，一把打落去海允。海允雖含淚坦承身不由己的苦衷，就係佢呀媽比人捉左，卻始終無法獲得雪瑩的原諒。雪瑩更因此痛悉丈夫官孝君（吳卓羲 飾）長久以來一直對自己有所隱瞞，驚覺自身在丈夫心中的地位竟遠不如海允，萬念俱灰下心灰意冷，終毅然答應離婚。身陷絕境的海允在極度自責與絕望之中，獨自買醉，只能向孝君痛苦傾訴，之後更發生關係。

另一邊廂，孝君在孝賢的暗中操縱與幕後推波助瀾下，順利獲得LKS董事候選人資格，卻未察覺這一切實為兄長精心設下的險惡圈套。隨後，自認勝券在握的孝賢偕同海允主動約見孝君與雪瑩，四人各懷心思正面相對，一場無可避免的恩怨決裂與風暴隨即拉開序幕。

第18集｜吳卓羲高海寧婚外情曝光 高海寧終與母親團聚(11/04)

孝君（吳卓羲 飾）與海允（高海寧 飾）有發生關係後，孝賢（張智霖飾）陷害孝君強姦，要脅他退出選LKS董事雪瑩（張曦雯 飾）聽到後傷心欲絕，卻仍想保護丈夫，並作出一個決定……麗明（江美儀 飾）要孝君，在情況愈壞，愈要打醒十二分精神，諗下點反擊。

麗明（江美儀 飾）記起志琛（姜大衞 飾）手上握有孝賢（張智霖 飾）的罪證。又開始與已死去的志琛談話，麗明問志琛孝賢（張智霖 飾）的罪證係邊?志琛最信的人，就係志琛自己。而令志琛最放心的人，而又可以講緊要事的人，就係方易安。方易安係官家工作了超過40年。

麗明（江美儀 飾）在診所偶遇佩樺（陳瀅 飾），卻似乎不知道對方曾替孝賢打探消息。

孝君暗中找來詩雅（蔣家旻 飾）幫忙，施計引出孝賢的手下馬文卓（黃子恆 飾），迫他說出海允母親的藏身之處，並成功將她救出。海允得以與母親重聚，正打算帶她離開澳門時，海允被雪瑩用車撞至昏迷。雪瑩向孝君坦白時，就被人捉走，還遭到折磨。孝君為了救回妻子，決定放棄角逐LKS董事席位……孝君找到了龍夫人，並同佢坦白了一齊，並請求龍夫人表白支持孝賢。佩樺（陳瀅 飾）之後再約麗明（江美儀 飾）時，麗明（江美儀 飾）講出她知道佩樺（陳瀅 飾）跟本無病。

孝君找到了龍夫人

第19集｜江美儀找到罰證！吳卓羲遭妻子出賣權力盡失(11/05)

佩樺（陳瀅 飾）求麗明（江美儀 飾），因為海允仲昏迷緊，現在得返佢一個可以報仇，但她自覺無野可以做到。麗明教佩樺去到，無論幾難都好，都要埋孝賢身先可以報仇。佩樺（陳瀅 飾）出手相助，麗明（江美儀 飾）終於翻出志琛（姜大衞 飾）留下的SD卡，更看清卡內記錄的罪證。然而就在這一刻，麗明的舉止忽然變得反常……係因為SD 卡內，有孝君幫手的證據。麗明把SD卡吃了。

到了董事面談當天，孝君（吳卓羲 飾）救出雪瑩（張曦雯 飾），並帶她直闖會場，當眾揭發孝賢（張智霖 飾）涉嫌綁架。想不到雪瑩竟然竟臨時改口。結果，孝賢順利躋身董事局，孝君卻遭枕邊人背叛，手上權力也隨之消失。

原來，孝賢威脅雪瑩，因為他手上有孝君也一起洗黑錢的證據，如果孝賢不能成功，就拉大家一齊比人拉。

董事面談當天

雪瑩指孝賢比佢的好處，孝君依一世都比唔到，咁多年雪瑩為了保護孝君，雪瑩已經做夠，唔會再有下次，之後不會再見面。

一年後，LKS集團主席把一項重任交給孝賢：在不動用LKS資源的前提下，收購一間國際集團。只要辦妥，他就是下任LKS主席。孝賢四出物色融資，卻發現有人一直在背後斷他財路……孝君終於出現，他向孝賢表明，他也想收購red 9。

第20集｜張智霖急售君臨舫換資金！陳瀅向昏迷高海寧自責未能復仇(11/06)

孝君（吳卓羲 飾）發動收購，孝賢（張智霖 飾）事前毫不知情，令他心生疑慮，連廖嘉儀（蔣祖曼 飾）等身邊人都不再信任。

孝賢連廖嘉儀都不再信任

就在此時，富豪東先生主動伸出援手，代價是要孝賢出售「君臨舫」。孝賢急需資金，即時答應，但東先生其實心存怨氣，打算毀掉君臨舫來發洩。孝君為保住家業，先與東先生交涉不果，轉而提議協助孝賢融資，同樣被拒。孝君去找麗明（江美儀 飾），孝君都係想孝賢做個好人，想行對的路。麗明（江美儀 飾）聽完後，有反應，似記起一些東西......

眼看孝賢即將成功，佩樺（陳瀅 飾）在昏迷的海允（高海寧 飾）面前自責，認為自己沒能為海允和芷媛（陳曉華 飾）討回公道……

璀璨之城16-20結局劇情

《璀璨之城》第11-15集劇情

第11集｜志琛出事 張智霖強行接管尚利鋒(10/26)

志琛突然出事，官家內部的權力鬥爭隨即全面升溫。孝賢趁機出手，為奪取尚利鋒的控制權，不惜強行接管公司。孝君堅持原則，但在董事會上孤立無援，只能眼睜睜看着大權落入兄長手中。

《璀璨之城》第11集 @TVB IG

海允與佩樺一起去飲酒，海允順勢以大婆身份問佩樺這個情婦，平時孝賢與佩樺的對話。海允在佩樺面前調酒，令佩樺回憶以前與郭芷媛的點點滴滴，什至海允調的酒，都與郭芷媛調的味道一樣。孝賢在志琛住宅區其間，去志琛的房間找交易文件，受到方易安(志琛的表弟)的阻止。方易安講，孝賢應該要在醫院等志琛做手術。孝賢叫方易安去見志琛的最後一面，唔好咁多事。

同時，海允與佩樺聯手追查，發現志琛私下收藏孝君生母丁麗明的速記簿，並推測他曾將內容與父親秘書顧玉琴的遺物互相比對。雪瑩留意到二人的行動，暗中監視，更警告海允遠離麗明。麗明得悉志琛的近況後，神情冷靜，提出要與親生兒子孝君見面。

《璀璨之城》第11集 @TVB IG

第12集｜麗明下跪認毒殺 張智霖絕地反擊逼退孝君(10/27)

孝君與詩雅結盟，暗中調動人手掌控公司多個核心要職，企圖全面架空孝賢，將他徹底孤立。然而孝賢早已布下後着，網絡上突然瘋傳一段關鍵的閉路電視片段，孝君的個人誠信與聲譽頓時遭受毀滅性打擊，更直接觸發LKS集團對尚利鋒的強烈質疑與信任危機。

《璀璨之城》第12集 @TVB IG

孝賢趁勝追擊，未經眾人同意私自將麗明接出院帶回家中。麗明眼見大勢已去，為保住親生兒子孝君的安危與前途，不惜放下尊嚴在孝賢面前痛哭下跪懺悔，親口坦承當年狠心毒殺孝賢生母的殘酷真相，聲淚俱下哀求孝賢念在親情放過其子女，願一人承擔所有罪責。

孝君面對母親的苦苦相勸，終究不忍見她受折磨，萬般無奈下唯有放棄權力爭鬥，答應與孝賢妥協並簽約出售名下股份。風波暫告一段落，孝君決定陪同麗明離開澳門遠走他鄉，怎料同行的雪瑩卻難掩心中怨憤，終在出發之際與麗明當場撕破臉皮，爆發激烈衝突！

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第13集丨孝賢重啟夢幻之城 設局脅逼秉麟注資(10/28)

孝賢急於擴大勢力，企圖重啟「夢幻之城」計劃，並試圖成為尚利鋒臨時主席。然而景虹與秉麟聯手強烈阻撓，秉麟更斷然拒絕孝賢的投資威脅。與此同時，信義以此為要挾，要求孝賢替他脫罪才肯配合計劃，孝賢唯有將這項棘手任務交予海允處理。

《璀璨之城》第13集 @TVB IG

海允暗中著手調查，在志琛的司機阿標身上發現關鍵線索，循線查出阿標竟牽涉信義被捕一案，更推測志琛亦有份參與其中。孝賢得知後決定將計就計，藉此緊抓阿標的把柄，逼其為己所用，並指使阿標親自出面反咬脅逼秉麟。秉麟受制於人只能無奈妥協，最終被迫答應注資夢幻之城。

同時，孝君與雪瑩亦察覺事有蹊蹺，兩人聯手揭穿了一場精心策劃的騙局。隨著迷局被破，他們最終知悉原來背後另有人與麗明一樣，正千方百計要尋找某些舊物。

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第14集丨信義獲釋掌夢幻之城 孝君暗取四千億股票(10/29)

信義在孝賢的周旋與協助下終獲釋放，孝賢更隨即力排眾議，將「夢幻之城」計劃全權交由信義打理，引來詩雅的強烈不滿。隨後，孝賢探得志琛與LKS前主席夫人沈楚媚關係匪淺，遂在楚媚面前話中有話、暗施敲打，藉此換取她在商界與政商關係上的全力支持。

《璀璨之城》第14集 @TVB IG

與此同時，孝君與麗明一同會見商界四大富豪，表面上商討龐大秘密資金的分成協議，但孝君心中實則另有盤算。面對麗明苦思不解的數字線索，孝君成功參透箇中玄機；隨後在神秘人的暗中協力下，孝君順利複製出關鍵鑰匙，成功開啟保險箱並起出市值高達四千億的紙本股票，詎料局勢卻在關鍵時刻突生變數。

另一邊廂，孝賢的野心進一步膨脹，正式表態將全力角逐LKS的董事席位。面對隨之而來的重重隱患與危機，孝賢指令海允與佩樺聯手「拆彈」，要求二人替他掃除上位之路的一切障礙。

《璀璨之城》第14集 @TVB IG

第15集丨孝賢獲錦生百億注資 孝君突現身啟動儀式(10/30)

孝賢在尚利鋒一眾董事面前，高調表明爭取LKS董事席位的野心，卻赫然發現景虹亦有同樣決心，二人針鋒相對。景虹當場開出條件，明言若孝賢能在無需借助尚利鋒任何力量的情況下，憑自身實力落實並完成「夢幻之城」計劃，自己便會回心轉意重新支持他，使孝賢面臨重大考驗。

《璀璨之城》第15集 @TVB IG

另一邊廂，孝君巧妙施展心理戰術，終成功掌控局面，逼使商界四大富豪無奈妥協，順利取得所需的巨額資金。與此同時，孝賢得悉香港富豪邵錦生昔日曾與孝君合作且鬧得不歡而散，遂趁機拉攏，成功游說錦生大手筆注資一百億元至「夢幻之城」計劃，令項目聲勢大振。

資金到位後，孝賢乘勝追擊，在盛大的「夢幻之城」啟動儀式上意氣風發，更高調向外界宣佈正式角逐LKS董事席位。正當全場矚目、形勢大好之際，未料孝君竟毫無預警地突然現身。

《璀璨之城》第15集 @TVB IG

《璀璨之城》第6-10集劇情

第6集｜高海寧聯手陳瀅直播揭黑幕 (10/19)

主席選舉結果揭曉在即，官孝賢（張智霖 飾）卻突然昏棄送院，主席選舉結果是官孝君成為新主席。事後，官孝君（吳卓羲 飾）雖與兄長表面和解，兩人的角力卻由明轉暗，愈演愈烈，官孝君希望2兄弟一齊對外，官孝賢指只要賽道一日仲係到，佢就仲有機會。其實，官志琛係想有一日，返去再做主席，而官孝君就係一個，會慢慢讓位的人。而官志琛野心好大，覺得自己仲好健康，係入LKS董事局的最佳人選。

LKS集團新任首席區域總監莊臣前來評估尚利鋒的營運狀況，不但處處留難，更揚言將集團剔出重點發展公司之列。莊臣係洪海允的前同事。霍佩樺幫手查到，莊臣有不為人知的黑暗面！他不僅涉嫌性侵，更與養女有不倫父女關係。事件發生後，導致莊臣養女發生意外入了ICU，莊臣就在記者面前賣慘，上演父女情深的戲碼。

莊臣不僅涉嫌性侵，更與養女有不倫父女關係 @IG TVB

孝賢主動出面周旋，莊臣卻趁機向洪海允（高海寧 飾）提出陪睡一夜作為交換條件。面對官家大部分成員的默許，海允拒絕妥協，決定暗中搜集莊臣的黑材料，反擊權勢壓迫。洪海允回到十月初五街，點知街坊話，但芳姨就不斷幫洪海允。

莊臣卻趁機向洪海允（高海寧 飾）提出陪睡一夜作為交換條件 @IG TVB

原來當年莊臣有一單辦公室性侵案，受害人就係當年做實習生的溫麗欣（倪嘉雯 飾）。海允其後與霍佩樺（陳瀅 飾）聯手，部署透過直播揭發莊臣的惡行，當時溫麗欣只是做幫忙鼓勵真正的受訪者，但受訪者因害怕而退縮，海允就直接指溫麗欣就係受害者。然而，事件亦牽動許立風（孔德賢 飾）的女友溫麗欣（倪嘉雯 飾），令她因往事再被提起而情緒崩潰，而失控跳樓......

原來當年莊臣有一單辦公室性侵案，受害人就係當年做實習生的溫麗欣（倪嘉雯 飾）@TVB

海允其後與霍佩樺（陳瀅 飾）聯手，部署透過直播揭發莊臣的惡行 @IG TVB

第7集｜高海寧陷輿論風暴！張智霖暗中反擊(10/20)

尚利鋒雖然渡過危機，莊臣仲被停職，尚利鋒應該會通過。麗欣（倪嘉雯 飾）被逼公開講述不堪過往，情緒崩潰墮樓，生死未卜，海允十分內疚。溫麗欣的悲劇卻令海允背負沉重的道德包袱。

海允就同許立風保證佢地生活，希望成立基金，男友立風（孔德賢 飾）卻先答應海允（高海寧 飾）的賠償方案。但因雪瑩（張曦雯 飾）提出的更高金額而倒戈，許立風出來開記者會，假扮深情反咬海允，指出海允就係令溫麗欣跳樓的主因，更令海允成為輿論指責的對象。

海允失勢後，孝賢對她日漸冷淡 @IG TVB

官志琛希望海允可以獨力承擔，就自行離開。但海允拒絕。海允失勢後，孝賢對她日漸冷淡，孝君趁機走近，勸她抽身離開官家的權力鬥爭，並暗示她無法適應豪門的生存法則。再講當年，點解會揀Kate 而唔係海允，係因為Kate 更合適官家。

孝君趁機走近，勸她抽身離開官家的權力鬥爭，並暗示她無法適應豪門的生存法則 @IG TVB

正當海允開始動搖，卻發現孝賢早已暗中設局反擊。孝賢用一些方法，令許立風主動講自己有咩過錯，揭發立風吸毒，並曾借母親名義借錢炒股，欠債後失蹤，累母親打幾份工還債。之後立風就成為另一單新聞的主角。原來，為了留住海允（高海寧 飾）的心，孝賢（張智霖 飾）重金請來樊亦敏，扮立風（孔德賢 飾）的媽媽。怎料海允一開口要她指證立風，樊亦敏即時發難，叫他們走。她更向海允潑出污水，孝賢及時衝前擋下，英雄救美。得知丈夫一直在背後保護自己，海允深受感動，決定不再退縮，堅定留在他身邊……

孝賢（張智霖 飾）重金請來樊亦敏，扮立風（孔德賢 飾）的媽媽 @TVB IG

得知丈夫一直在背後保護自己，海允深受感動，決定不再退縮，堅定留在他身邊 @TVB官方微博

第8集｜ 高海寧張曦雯捲中毒案(10/21)

景虹有意推舉孝君接替莊臣，為日後躋身LKS董事局鋪路。不過，LKS提出條件，要求孝君先說服旗下附屬集團，支持母公司推行星級會員制。志琛要求兩子攜手合作，孝君為換取兄長支持，承諾一旦獲委任，便會讓出尚利鋒CEO之位，將公司營運權交予孝賢。然而，關鍵董事盧秉麟堅決反對會員制，成為計劃的一大阻力。志琛去找莊臣合作，叫佢講到底點坐上LKS首席區域總監這個位子，到官家的人真係上左這個位，志琛就會安排尚利鋒一個高層位比莊臣。

妹夫湯俊宇的兄長湯信義，由澳洲回來。志琛（姜大衞 飾）設宴為信義（蔡一智 飾）洗塵，對方卻不領情，更講炸魚仲衰過澳洲監獄。佢知道弟弟湯俊宇，係入贅官家，係無咩成就，就想湯俊宇可以有想法。當孝君（吳卓羲 飾）及官詩雅（蔣家旻 飾）想插話時，就護弟心切，拍枱大罵：「我話同我細佬傾緊偈」。

妹夫湯俊宇的兄長湯信義

為了打開缺口，志琛安排海允與雪瑩接近秉麟的兩位妻子，怎料其中一人其後中毒昏迷，兩名兒媳雙雙被警方拘留。秉麟更公開向志琛發難，指控他昔日害死自己的親人，如今又向妻子下毒手，令官家再陷風波……官志琛好嬲，指叫班老闆支持，好難咩？Kate Alice 做到一獲粥，仲諗住2兄弟做接班人，但是官孝君成事不足！官孝賢敗事有餘！之後，官孝賢孝君搵到證據，證明到係秉麟的第一位妻子落毒。而2兄弟估計背後的黑手就係.......

之後，官孝賢孝君搵到證據，證明到係秉麟的第一位妻子落毒。而2兄弟估計背後的黑手就係.......

之後，官孝賢孝君搵到證據，證明到係秉麟的第一位妻子落毒。

第9集｜張智霖表面安撫吳卓羲暗中削權 (10/22)

秉麟與官家多年積怨，如今推出「金鑽會員制」，抗衡LKS的星級制度。孝賢與孝君暫時放下分歧，聯手請妹夫湯俊宇的兄長湯信義出面，怎料信義因藏毒被捕，令兩人的部署頓時落空。

聯手請妹夫湯俊宇的兄長湯信義出面，向秉麟施壓。怎料信義因藏毒被捕@TVB IG

孝賢隨即另謀對策，逐步瓦解秉麟的支持陣容，終令他公開表態支持星級制度。然而，到了LKS諮詢會，部分董事竟臨陣轉向，令孝君遭受打擊。孝賢一邊出言安撫弟弟，一邊暗中部署，伺機削弱孝君的影響力。正當兄弟各有盤算，LKS突然公布一項消息，令兩人同感震驚……就是志琛成為新一任LKS首席區域總監。

第10集 ｜張智霖辭職搬離官家(10/23)

LKS公佈新安排，令孝賢與孝君大感不滿，兩人在早餐席上向志琛質問，卻遭父親怒斥，甚至揚言斷絕關係。孝賢憤而搬離官家，隨即辭去尚利鋒聯席總裁一職，另起爐灶，與秉麟（李成昌飾）成立「夢幻之城發展基金」，企圖與官志琛（姜大衛飾）抗衡。

面對孝賢的步步進逼，志琛反手另立新基金，更高調宣布注資一百億元反制孝賢。這場父子相殘的戰局迅速延燒至海外資本，當孝賢暗中接洽富商陳在碩時，志琛卻暗中搶先一步，率先半路截胡促成合作。然而他渾然不知，看似身家顯赫的陳在碩，實質是遭馬來西亞官方通緝的「空心老倌」，企圖利用志琛的基金進行商業詐騙。原來整件事都是孝賢與孝君（吳卓羲飾）兄弟暗中佈下的局，目的是趁志琛站上事業高峰之際，給致命一擊。

璀璨之城 @TVB IG

事件引來LKS主席極度不滿。志琛發現自己被孝賢利用後怒不可遏，當場摑了Felix一巴掌，厲聲痛斥其情報失誤。但當主席來電的手機鈴聲一響，他眼底的狂怒瞬間化為卑躬屈膝連聲賠罪。一收線即失控暴走：「你哋知唔知道我幾耐冇同人講對唔住呀！」其後志琛得悉兩名兒子孝君與孝賢聯手對付自己，氣憤地說：「你哋有本事鬥死我，如果唔係永遠都冇結果」。即使孝君出面勸他及早收手保全家平安，早已走火入魔的志琛仍死不認輸，冷笑斥對方天真，拋下一句：「你有冇諗過孝賢狠起上嚟同我一樣，可能比我更加邪惡呀！」雙方角力愈趨激烈之際，志琛應孝賢邀約，獨自赴會，這場父子會面又將如何收場……

《璀璨之城》第1-5集劇情

第1集｜張智霖吳卓羲爭接班！姜大衞突遭綁架(10/12)

澳門尚利鋒集團面臨掌舵人交接，主席官志琛拋出退位震撼彈，掀起了長子官孝賢與次子官孝君之間如火如荼的權力爭奪戰。孝賢原以為大局已定、父親定會相助，豈料志琛心中屬意的接班人竟是孝君。

豈料在關鍵的投票前夕，志琛突遭神祕人綁架勒索。孝君與妻子王雪瑩心急如焚，四處奔走籌措天價贖金救人；另一邊的孝賢卻將此視為絕佳契機，企圖在父親脫險歸來前先發制人，努力在40小時內爭取大家的票，及不希望官志琛咁快出來。

他聯手任職新聞記者的地下情人郭芷媛，掌握了多位董事會成員的不法黑料，廖嘉儀就幫孝賢出去威脅不同的董事。有董事不滿，孝賢就去親自威脅。此舉翻轉了原本不利的票數劣勢。雖然孝君也有孝賢的黑材料，但孝君想公平。孝賢就想搵人去令孝君撞車，而得知孝君交贖金。但最後，孝君夫婦都能夠出現。原來，成叔都係孝賢的人，佢令孝君以為孝賢真係有貪污。然而，正當孝賢以為成功在望，投票現場卻突生變故，有人當眾宣佈推翻選舉結果。點知，官志琛出現，講我咁辛苦返嚟 你哋竟然唔等我，並要求推翻剛才的投票結果，但孝賢反對，講自己先係最新主席。

第2集｜高海寧揭商業罪案！張智霖被迫停職(10/13)

因為程序上，新一任主席由開始工作日計算，所以唔計。之後擇日再選。原來，官志探被捉都只係比兩兄弟的一個考驗。不過，志琛好嬲，因為志琛為捉時，孝賢都只係諗點搶票，並講:我話咗畀佢，你敢搶?你同我聽住，我畀你嘅嘢你唔可以唔要，我唔畀你嘅嘢，你諗都唔好諗！

官氏家族地標「君臨舫」活化重開，官志琛在致辭中明確表明，尚利鋒董事會主席之位將由官孝賢與官孝君憑實力公平角逐，正式吹響了兄弟撕破臉爭權的號角。與此同時，香港檢控官洪海允針對尚利鋒涉嫌商業罪案展開深入徹查，傳訊官家父子三人問話，將圍標醜聞與企業機密洩漏的疑雲拉回公眾視野。而海允手上的文件，係只有得官家父子三人先有，所以3人都懷疑有內鬼。

孝賢之後與郭芷媛對話中，原來是孝賢給文件交比海允，因為海允係一個有野心的人，想海允令孝君夫妻不和。郭芷媛好想與孝賢的關係公開。孝賢孝君2人互相懷疑係對於係內鬼。之後，在海允媽的店舖事件中，孝君/孝賢又再次與海允交手。孝君好心幫海允媽拎回店舖，但海允拒絕。

庭審現場，海允當堂揭發罪證，迫使落敗的孝賢即刻停職。郭芷媛發現有了BB，同孝賢傾時，孝賢有講想結婚，郭芷媛暗喜。孝賢好想借海允的手，去令孝君夫婦交惡。

海允隨後因遭告發涉嫌「利益衝突」導致升職受阻，就是因為當知道孝君好心幫海允媽拎回店舖時，沒有立即上報。正當眾人各有心思之時，孝賢卻在隨後的家族聚會上，無預警地拋出了一枚足以震驚所有人的重磅炸彈，就係孝賢要結婚，而當事人也到了現場。

《璀璨之城》劇照（公關提供）

第3集｜張智霖迎娶高海寧！舊愛闖婚禮討說法(10/14)

官孝賢邀請洪海允，一起合作，互相利用，打低孝君及Kate，成為主席太太。在一次家庭聚會中，官孝賢洪海允2人講係一見鍾情。婚後，海允就會辭職，手頭上的案件就會交比其他檢控官，專心成為官太。志琛十分滿意。

官孝賢高調迎娶洪海允，一來藉此洗脫妨礙司法公正的罪名，二來順勢引爆官孝君與王雪瑩夫妻間深埋的芥蒂。海允與雪瑩本是情同手足的昔日閨密，當年卻因捲入與孝君的情感糾葛而割席決裂。

郭芷媛在工作時得知，官孝賢要閃婚，但新娘不是她，是洪海允。郭芷媛好嬲，就去官孝賢的酒店去問官孝賢，官孝賢十分生氣。官孝賢希望郭芷媛做情婦。郭芷媛告之官孝賢懷孕。郭芷媛同官孝賢講，佢只係想留係佢身邊。孝賢講，除咗情緒勒索，你仲有冇第二招?我同你講，我話比你的野就一定做得到，但我唔畀你嘅嘢，你諗都唔好諗！好好安孕唔好胡思亂想。

眼見嫁入豪門無望，雪瑩幫郭芷媛去見志琛。官孝賢好嬲，就要同郭芷媛分手。有人搵人捉左郭芷媛，整暈佢再幫佢做人工流產。郭芷媛為保骨肉冒死反抗。這場政治聯姻同樣重創了懷有孝賢骨肉的郭芷媛。走投無路的芷媛認定孝賢狠心逼其墮胎，憤而潛入婚禮現場討要說法。在行婚禮時，芷媛迫孝賢去新娘房，芷媛:「我寧願死都唔想見到你成為第二個女人嘅老公」。當晚，芷媛就死在新娘房，之後孝賢就收到一個芷媛新生前的email....

海允驚覺芷媛早已將握有孝賢罪證的錄音及致命黑料存入USB並郵寄給孝君。為了保住這場各取所需的權謀婚姻，海允鋌而走險，暗中偷USB......

《璀璨之城》劇照（公關提供）

第4集｜張曦雯私洩客戶資料！張智霖威迫搶票力壓吳卓羲 (10/15)

官孝賢洪海允都未找到芷媛的手機。官孝賢指官孝君係一個有野心的人，只係把一些dirty work 叫王雪瑩出面做。官孝君引芷媛出來只係想令婚禮難睇。官志琛只重視官家的聲譽。在一次Afternoon tea，洪海允首次見面，就送上一個大消息，令多個闊太另眼相看...

尚利鋒董事會主席角逐重啟，官志琛此番選擇袖手旁觀，使掌控四張關鍵選票的副主席姚景虹成為官孝賢與官孝君勢在必得的拉攏對象。官孝君與王雪瑩為爭取景虹支持，全力協助其子開發AI參賽軟體，雪瑩甚至不惜私自挪用尚利鋒的客戶數據，為後續波瀾埋下隱患。

《璀璨之城》劇照（公關提供）

孝賢主動去芷媛的公司，去用言語暗示威脅同事。孝賢主動跟霍佩樺單獨見面，霍佩樺不斷質問孝賢。突然，霍佩樺提出合作。霍佩樺收到有人投訴，指尚利鋒的個人資料被盜用。敏銳的孝賢借記者霍佩樺調查數據洩漏一事順藤摸瓜，一舉踢爆景虹之子抄襲同學演算法的醜聞，並以銷毀黑料為條件，硬生生脅迫景虹公開倒戈站隊。孝賢私下約見佩樺，佩樺反而主動拋出橄欖枝，向孝賢提出成為聯盟。

孝賢私下約見佩樺，佩樺反而主動拋出橄欖枝 @TVB

第5集｜高海寧張曦雯舊地交鋒！爭授權書決勝負 (10/16)

面對姚景虹公開倒戈支持官孝賢，官孝君為扭轉頹勢，巧妙藉由官志琛之手，將「十月初五街活化方案」設為兄弟決戰的試金石。志琛下達禁令嚴禁兩兄弟親自插手，改由洪海允與王雪瑩親自出馬爭取街坊的同意授權書，唯有勝者方能贏得志琛手中那張足以翻盤的關鍵選票。

被迫重返舊日成長的故地對壘，海允與雪瑩看著熟悉的景緻，昔日情誼與過往恩怨，內心百感交集。Kate的父親威叔（陳榮峻飾）為街坊會會長，其他街坊一直看其意願，惟威叔卻企硬拒絕簽名。之後，雪瑩去左洪海允的家，想說服芳姨支持自己的計劃。洪海允叫立風公開反對雪瑩的計劃。Kate先出招借意叫Alice幫她勸服其父親簽授權書，其後竟狠心設局更令父親受傷入院，並順水推舟將責任嫁禍給 Alice，藉此博取街坊同情並勸服母親代簽授權書。志琛好不滿意收「十月初五街活化方案」授權書的進度。原來，當年雪瑩係呃君少洪海允同緊其實男仔拍拖，再同君少上床，所以2人就開始交惡。

交鋒之際，街坊許立風暗中集齊眾人手中的授權書，成為掌握勝負命脈的核心關鍵，迫使兩大陣營競相開出天價爭奪其手中的籌碼。然而，正當兩方人馬廝殺至白熱化、董事會即將開票選出新主席之際，志琛卻在最後一刻拋出震撼彈，做出了一個讓孝賢與孝君皆始料未及的驚人舉動，志琛在投票前，行左去孝君的身後，作出暗示。之後，孝賢就暈底左......

《璀璨之城》劇照（公關提供）

《璀璨之城》演員介紹

《璀璨之城》主要演員表(官家) 張智霖 官孝賢 吳卓羲 官孝君 姜大衞 官志琛 高海寧 洪海允 張曦雯 王雪瑩 蔣家旻 官詩雅

張智霖 飾 官孝賢

想做尚利鋒集團主席，官志琛之長子，與官孝君對立。為人為達到目的，不擇手段。郭芷媛是他的情人，之後與洪海允結婚。

張智霖 飾 官孝賢

吳卓羲 飾 官孝君

想做尚利鋒集團主席，官志琛之次子，有正義感。與洪海允拍過拖，之後與王雪瑩結婚。

吳卓羲 飾 官孝君@TVB官方微博

姜大衛 飾 官志琛

尚利鋒集團主席。

姜大衛 飾 官志琛@TVB官方微博

高海寧 飾 洪海允

香港檢控官，以工作行先，之後嫁比官孝賢結婚就辭職，成為官太太。曾與官孝君(吳卓羲)是情侶關係，與王雪瑩不合。

高海寧 飾 洪海允@TVB官方微博

張曦雯 飾 王雪瑩

與洪海允曾是好朋友，當年橫刀奪愛，搶了官孝君成為官孝君的太太。

張曦雯 飾 王雪瑩@TVB官方微博

陳瀅 飾 霍佩樺

追求公平、公正同公義嘅網媒記者，在郭芷媛死後，收到郭芷媛的手機。之後主動邀請官孝賢合作，更願意與官孝賢發生關係。

陳瀅 飾 霍佩樺@TVB官方微博

陳曉華 飾 郭芷媛

網媒採訪主任，也是官孝賢的情人，之後懷孕。但因為不能接受官孝賢洪海允結婚，就在婚禮當晚自殺，並在死前把錄音寄了給霍佩樺。

陳曉華 飾 郭芷媛@TVB官方微博

陳煒 飾 姚景虹

陳煒 飾 姚景虹 璀璨之城@TVB

蔣祖曼 飾 廖嘉儀

@TVB官方微博

《璀璨之城》演員表