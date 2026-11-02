江嘉敏身材獲平反獲讚「真人瘦好多」 親自回覆一句說話焫㷫網民
撰文：張寧兒
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現年31歲的江嘉敏去年宣布離巢後有一段時間曝光率大減，但近日在國慶日現身沙田馬場，當日她穿上純白低胸連身裙亮相，性感造型引起網民熱議。近年她積極經營社交平台，開直播與網民近距離互動，又時常在各大社交平台分享美照，可是留言卻多為負評。日前有網民為江嘉敏身材平反，卻又因另一件事遭網民圍剿。
江嘉敏身材獲平反再遭網民圍剿
江嘉敏身形一直時肥時瘦，多次因為身材發福或水腫成為網民熱話。日前有網民在Threads發文疑為其平反，以「江x敏」稱呼，「話說今日見到江×敏真人 本身以為係好似的人，因為比起之前啲人影佢的片同相瘦好多 然後問同事真係佢 想講佢真係真係瘦，佢著貼身白色長袖，對手臂一定瘦過我 原來上鏡肥廿磅係真.佢真人唔似人地影，亦都唔似ig 的佢 想幫佢平反的程度，真心佢係瘦架」。
江嘉敏親上水回覆該則帖文：「好日唔上threads，第一個post就係你 我諗應該係講緊......我啩 咁啱我今日真係著咗貼身白色長袖 咁啱我又係叫江X敏 我真係冇嗰啲post 肥到咁嚇人嘅，唔知用咩機可以影到我咁恐怖 𣎴過我又真係唔係瘦嘅」，並多謝其他為其平反的網民。可是江嘉敏的回覆卻引來網民批評，指她時常更新Threads，「你隔日出個post 點好日唔上thread」、「好日唔上threads？你一個禮拜出咁多次post喎」。