江嘉敏身材獲平反獲讚「真人瘦好多」　親自回覆一句說話焫㷫網民

現年31歲的江嘉敏去年宣布離巢後有一段時間曝光率大減，但近日在國慶日現身沙田馬場，當日她穿上純白低胸連身裙亮相，性感造型引起網民熱議。近年她積極經營社交平台，開直播與網民近距離互動，又時常在各大社交平台分享美照，可是留言卻多為負評。日前有網民為江嘉敏身材平反，卻又因另一件事遭網民圍剿。

江嘉敏性感一面。（IG：@kaman_kong）

江嘉敏真係女大十八變。（IG：@kaman_kong）

江嘉敏身材獲平反再遭網民圍剿

江嘉敏身形一直時肥時瘦，多次因為身材發福或水腫成為網民熱話。日前有網民在Threads發文疑為其平反，以「江x敏」稱呼，「話說今日見到江×敏真人 本身以為係好似的人，因為比起之前啲人影佢的片同相瘦好多 然後問同事真係佢 想講佢真係真係瘦，佢著貼身白色長袖，對手臂一定瘦過我 原來上鏡肥廿磅係真.佢真人唔似人地影，亦都唔似ig 的佢 想幫佢平反的程度，真心佢係瘦架」。

江嘉敏性感美照獲網民洗版讚好。（IG@kaman_kong）

江嘉敏南大洋游水自嘲「飲到成肚水」。（IG@kaman_kong）

江嘉敏親上水回覆該則帖文：「好日唔上threads，第一個post就係你 我諗應該係講緊......我啩 咁啱我今日真係著咗貼身白色長袖 咁啱我又係叫江X敏 我真係冇嗰啲post 肥到咁嚇人嘅，唔知用咩機可以影到我咁恐怖 𣎴過我又真係唔係瘦嘅」，並多謝其他為其平反的網民。可是江嘉敏的回覆卻引來網民批評，指她時常更新Threads，「你隔日出個post 點好日唔上thread」、「好日唔上threads？你一個禮拜出咁多次post喎」。

江嘉敏獲平反身材。（Threads圖片）

可是她留言稱「好日唔上threads」引來網民圍剿。（Threads圖片）

翻查江嘉敏Threads主頁，她確密密更新。（Threads圖片）

近日亦積極回覆網民留言。（Threads圖片）

江嘉敏時常更新Threads帖文。（Threads圖片）

江嘉敏時常更新Threads帖文。（Threads圖片）

江嘉敏愛於Threads分享美照。（Threads圖片）

江嘉敏愛在社交平台發文。（IG@kaman_kong）

江嘉敏認為演員之路就像不斷闖入一個又一個未知的「心理森林」，十分感激這段經歷豐富了她的人生閱歷。（IG@kaman_kong）

江嘉敏亦藉著劇中的故事寄意，願世界多一點愛，更要拒絕任何形式的欺凌。（IG@kaman_kong）

江嘉敏語重心長地提醒大家：「每一句惡言、每一次排擠，都可能成為他人心中難以癒合的傷。」（IG@kaman_kong）

江嘉敏大跳手勢舞。(抖音截圖)

江嘉敏個鼻好直。(抖音截圖)