李力持爆《國產凌凌漆》片名「值500萬」 老闆未聽完故仔即開戲

知名導演李力持近日在節目中分享了經典喜劇電影《國產凌凌漆》的誕生過程，透露當年是如何向永盛電影老闆向華勝推銷該片概念，以及電影命名的背後故事。



《國產凌凌漆》真係好經典。（《國產凌凌漆》劇照）

《國產凌凌漆》真係好經典。（《國產凌凌漆》劇照）

凌晨唱K獲老闆主動問「橋」

李力持回憶表示，當年正值永盛電影的盛世，老闆向華勝經常邀約他食飯及到卡拉OK消遣。他坦言當時在卡拉OK內深受煙酒環境影響，且時近凌晨，自己已感疲倦並暗自期盼對方何時宣佈收工。就在凌晨時分，向華勝突然回頭問他：「阿力，有甚麼好『橋』？」。李力持當時心想終於等到這句話，立刻提出了一個名為《國產凌凌漆》的構思。

李力持凌晨唱K獲老闆主動問「橋」。（片段截圖）

周星馳化身後備特務 絕技為「豬肉刀」

向華勝聽後隨即問這是否一部惡搞西方間諜電影《007》（Double O Seven）的作品，李力持直認不諱，兩人為此大笑。李力持當時更自信地向老闆表示，單是這個片名已「值500萬」。隨後，向華勝詢問具體內容，李力持便介紹主角由周星馳飾演，設定為一名開槍技術平平、日常以賣豬肉為生的「後備特務」，而他最厲害的武器竟是一把豬肉刀。這個構思隨即獲得讚賞，李力持指老闆連完整故事都未知，單憑這個概念就讓電影獲得了開機拍攝的機會。

李力持指老闆說單是這個片名已「值500萬」。（片段截圖）

避開版權爭議 巧用同音中文字命名

此外，李力持亦在節目中解話了電影名稱的巧思。他指出，西方原版《007》電影（詹姆士龐德 / James Bond 系列）製作方 EON Productions 早已在多國將「007」及相關特務代號商標全面註冊，若直接以阿拉伯數字「007」作為片名於商業發行，極易引發米高梅及聯美影業之跨國商標侵權訴訟。為了避開相關問題，團隊發揮鬼馬創意，決定採用發音完全相同的同音中文字「凌凌漆」來命名。這樣既能保留完全一樣的發音，在實質關係上亦與原版的西方電影完全無關。