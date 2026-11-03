前TVB咪神白雲戀22歲外籍機師　毛里裘斯深潛睇巨鯨預告收費爆料

現年38歲的前TVB「咪神」白雲（Snowy）自2021年與建築師前夫離婚後，自結束5年婚姻後終於迎來第二春！上月初她高調認愛，公開與年僅22歲的德國籍機師相戀，這段相差16年的異國姊弟戀越戀越高調。昨日（2日）白雲再度大派福利，晒出多張與小鮮肉男友的旅行放閃照。轉戰KOL界的她更極具生意頭腦，預告將開Live大爆相識經過，實行將戀情化為流量密碼！

白雲瘋狂放閃。（ig@snowybai）

夕陽美景。（ig@snowybai）

潛水睇鯨魚 攬實小鮮肉男友放閃

熱愛潛水兼鍾情扮「美人魚」的白雲，今次與機師男友飛到毛里裘斯（Mauritius）度假。從最新曝光的相片可見，兩人的活動多姿多彩，除了穿上白色情侶裝泳衣出海享受日光浴，更一齊潛入深海與巨型抹香鯨同框暢泳。

在陸上行程中，白雲亦全程冧爆翹實男友，無論是坐吉普車還是手持木棍在叢林徒步睇野生獅子，她都小鳥依人般依偎在身形高大的男友身旁。當然少不了在海邊岩石上演浪漫一幕，男友輕鬆將她抱起，兩人在沙灘夕陽美景下深情對望，畫面極具電影感，閃瞎一眾網民。

熱愛大海，同男友穿情侶裝。（ig@snowybai）

一齊潛落水睇巨鯨。（ig@snowybai）

一齊潛落水睇巨鯨。（ig@snowybai）

極具生意頭腦 預告開Live講戀愛史

自2020年離巢TVB後，白雲一直用心經營社交平台，轉型做KOL有聲有色。面對這段備受矚目的異國姊弟戀，她當然不放過搵錢及谷人氣的機會。她除了特意為男友開設了一個新的IG帳號並互相Tag對方，更親自發文預告：「💘🧜🏻‍♀️🐳 #mauritius Trip ✈️下次訂閱直播 subscribe live 講我們相識的過程🤗 」 實行借戀情吸納付費訂閱會員，極具商業頭腦！不少網民見狀都紛紛留言送上祝福：「❤️😍幸福滿滿的感覺 。」

預告收費直播會講相戀經過。（ig@snowybai）

男友嘅IG帳號全部都係白雲。（IG@fabian_in_command）

懶理鹹濕留言 迎來第二春越愛越高調

回顧這段跨國情緣，白雲曾坦言兩人中間經歷過很長時間的分開，除了要克服年齡與地域距離，更要面對語言障礙。不過白雲大讚2004年出生的男友思想成熟，令她可以安心做個幼稚的小女人。早前她曾因上載一張賣相獨特的香腸美食照，慘遭部分思想歪曲的網民留下露骨的性騷擾留言；但沉浸在幸福中的白雲完全未受影響，選擇懶理變態酸民，繼續大方分享這段得來不易的甜蜜戀愛。

白雲在2016年與拍拖5年的前港男江俊霖（Kelvin）結婚，至2021年離婚。（資料圖片）

白雲戀上22歲外籍小鮮肉。（ig@snowybai）