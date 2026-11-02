玫瑰戰爭｜以吳沚默小說改編　現實試鏡曾遇內定黑幕：要搵人陪跑

無綫台劇慶《玫瑰戰爭》昨日（1日）舉行宣傳活動，今次吳沚默身份非常特別，除了是演員，她更是劇集原著小說《維多利亞的派對》作者。總監製鍾澍佳向她買版權，問價錢可觀否，她笑言：「呢個梗係娘親價！你對你娘親會唔會獅子開大口？唔會吖嘛！」劇集揭破娛樂圈黑幕，恰巧早前吳沚默亦在社交平台自爆潛規則事件，雖然她在國內主演的短劇抖音流量破億，但過往試過去選角後明明對角色志在必得，不過最終知道原來有內定，對此難免心酸，不過也只得把握時間另覓其他試鏡機會。而講到AI短劇盛行，會否感覺受威脅，她雖然無奈，但同樣積極表示：「你演得一定唔可以俾AI取代！你點樣處理角色，再細緻啲，點樣再令人意想不到，再有層次啲，咁要靠自己，你要打過AI ！如果你打唔過AI，俾人取代都係應該。」

《玫瑰戰爭》舉行宣傳活動。（鄧穎琪攝）

《玫瑰戰爭》眾演員與現場粉絲大合照。（鄧穎琪攝）

吳沚默除了是演員，她更是劇集原著小說《維多利亞的派對》作者。總監製鍾澍佳向她買版權，問價錢可觀否，她笑言：「呢個梗係娘親價！你對你娘親會唔會獅子開大口？唔會吖嘛！」（鄧穎琪攝）

心血小說拍成劇集似生仔 大讚楊茜堯表演天才永不被AI取代

吳沚默對於心血從文字變成劇集，並有視帝、視后等出演，她在台上形容感覺緊張似生仔，受訪時再補充：「非常緊張，我有個比喻，就係生小朋友，養到10歲，等佢出國， 10年之後留學返嚟，唔知佢咩樣呀依家。」吳沚默在其中參與一角，非常感謝總監製鍾澍佳除了購買其小說版權，亦邀她參與其中一角。問到是自選角色還是由佳導選角，她說：「佢冇講過，佢冇講過，我都係被通知。」她的角色是主角楊茜堯復仇的一把刀，自己未有深究為何被安排演這個角色，能參與拍攝已很開心。吳沚默笑言：「我可以好近距離欣賞……由細睇到大嘅偶像楊茜堯小姐嘅演出，佢真係表演天才，我都覺得佢永遠唔會俾AI取代！佢真係好勁！」她指自己是創作者，已有上帝視角，演出時反而要不斷提醒自己抽離，亦感謝鍾澍佳很尊重她，改編前有問過她最想保留和表達什麼，「佢講講吓個設定同情節點樣改，但內涵冇變過，就係對作者最大嘅尊重。」對於其他選角，吳沚默指全由公司和監製決定，自己都是睇小紅書才知道，感覺像拆盲盒。

吳沚默得悉公司有意買其小說版權時，開心到失眠，「當初寫呢個小說嘅時候，故事背景喺香港同埋娛樂圈，我覺得除咗我哋公司，冇人拍到，同埋我當初寫小說其中一個初心，就係希望寫多啲成熟女性角色比公司更多好嘅女演員去做，呢兩個夢想都實現咗，非常開心。」（鄧穎琪攝）

鍾澍佳為吳沚默安排的角色是主角楊茜堯復仇的一把刀，她笑言：「我可以好近距離欣賞……由細睇到大嘅偶像楊茜堯小姐嘅演出，佢真係表演天才，我都覺得佢永遠唔會俾AI取代！佢真係好勁！」（鄧穎琪攝）

《玫瑰戰爭》揭娛樂圈黑暗面 吳沚默認有參考自身經歷創作

問到寫小說時是否從自己在娛樂圈的所見的真人真事取材，吳沚默表示：「每個行業都有黑暗一面，好多行業都有，其實係人性。有啲人想通過捷徑攞啲唔屬於佢嘅嘢，呢個每個行業都有，原著小說亦都係有兩個時空，有一個時空係90年代嘅香港，嗰時又確實娛樂圈有錢，錢多嘅地方自然有黑暗面，確實有嗰個年代嘅特色。而家改編咗之後，變成比較現代少少嘅時空，要因應依家真實嘅情況做一啲改編同埋加劇呢個衝突，同埋嗰種戲劇性，所以有一啲唔同。」她不便透露有哪些情節是真實發生，叫大家觀看時聯想，又表示有某些情節，觀眾可能會聯想到一些藝人：「我寫嘅時候都有加入自己喺娛樂圈嘅感悟，當然唔係話黑暗嘢，作為女演員會點樣諗呢？幾想得到呢個角色你會付出啲乜嘢呢，都會參考自己心態， to be Honest。」

問到寫小說時是否從自己在娛樂圈的所見的真人真事取材，吳沚默指某些情節，觀眾可能會聯想到一些藝人：「我寫嘅時候都有加入自己喺娛樂圈嘅感悟，當然唔係話黑暗嘢，作為女演員會點樣諗呢？幾想得到呢個角色你會付出啲乜嘢呢，都會參考自己心態， to be Honest。」（鄧穎琪攝）

曾對角色志在必得卻遭踢走 揭選角內定潛規則：要搵人陪跑都正常

吳沚默雖然在國內拍短劇《姐姐的反殺時刻》，於抖音有破億流量，但她之前拍片透露，接獲選角導演通知，原本一個志在必得的角色已經定角，但並非自己，她坦言不少劇組其實早有「內定」安排：「有啲選角導演會好誠實同你講，我想同妳合作，但係呢個劇本冇合適你呢個年紀嘅女性角色；甚至有時去試戲都只係行個流程，因為角色實際上已經內定咗。」訪問中她直認：「唔係我哋公司，出面都經常發生，我都試過，明明你覺得好應該係你，本身已經係你，跟住俾人踢走咗都試過。（問：會唔會係一早已內定，但要搵人陪跑？）我覺得一定係有呢啲情況，你如果係個casting，都希望場面做得靚啲，我覺得可能我係casting，我都要搵人陪跑，好正常。」雖然她會不開心，但認為不開心是沒用，寧願抓緊時間去試下一個角色。問到要四圍叩門會否很辛酸，吳沚默指TVB在橫店有經理人，所以有人保護，無需擔心自己安全，並謂：「既然我決定呢段時間喺呢度發展，我唔係過嚟度假，唔係日日瞓醒飲咖啡、嘆，我一定爭取更多機會，尤其依家長劇少，連短劇依家都少，你唔去爭取，邊個會俾你呢？我覺得我做得冇錯，同埋我都鼓勵演員去主動啲。」

吳沚默除了演員及主持身分之外，還同時兼顧編劇工作，曾為多套TVB劇集包括《老表》系列撰寫劇本，是圈中公認的才女。（IG/@momong629）

吳沚默拍短劇擔正女主角！（IG@momong629）

吳沚默直認試鏡有內定情況：「唔係我哋公司，出面都經常發生，我都試過，明明你覺得好應該係你，本身已經係你，跟住俾人踢走咗都試過。（問：會唔會係一早已內定，但要搵人陪跑？）我覺得一定係有呢啲情況，你如果係個casting，都希望場面做得靚啲。」（鄧穎琪攝）

AI短劇威脅真人演員生計 吳沚默積極增值：打唔過被取代都應該

AI短劇越來越盛行，吳沚默不諱言是一個威脅，自己冇睇，但屋企人有睇，她感到十分無奈：「的而且確令到好多真人短劇冇咗，呢個係真實嘅情況，任何人都否認唔到，唯有希望……激勵作為演員嚟講，你演得一定唔可以俾AI取代！你點樣處理角色，再細緻啲，點樣再令人意想不到，再有層次啲，咁要靠自己，你要打過AI ！如果你打唔過AI，俾人取代都係應該。」至於長劇會否有可能被AI取代，她就說：「我好似暫時冇睇到一套長劇係AI，好似暫時未有，始終長劇同短劇講故事方式，同埋大家睇嘅習慣都係唔同，我覺得長劇可能難啲。」