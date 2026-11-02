黃澤林首開腔認戀譚旻萱　稱康堤講分手後先識Mandy：無關第三者

陳奕迅（Eason）愛女陳康堤早前承認與「香港網球一哥」黃澤林（Coleman）半年情告終，轉眼間，男方與譚旻萱（Mandy）在廣州南沙球場上公然親熱，連他去首爾打波，Mandy亦做「跟得女友」高調放閃，男方因而被指「無縫接軌」。JFFT成員之一床哥，日前受訪時就預告下星期黃澤林會再有交代，而今晚黃澤林亦「找數」call in JFFT首度回應分手及再拍拖事宜，指自己與康堤分手完全不涉及第三者，分手由對方提出：「去到10月先至同Mandy喺clean嘅情況下認識，再了解，然後先確立關係。」

陳康堤與黃澤林相戀半年宣告玩完。（IG截圖)

今晚黃澤林就call in JFFT首度回應分手及再拍拖事宜。（許育民 攝）

黃澤林被爆與MANDY無縫接軌。（小紅書截圖）

黃澤林譚旻萱公開放閃。（網上圖片）

黃澤林指自己常不在香港，少機會見記者，要麻煩JFFT平台容他發聲：「分手嘅時間，其實我哋九月已經分開咗。佢（康堤）提出嘅，分手原因係完全無關第三者介入，去到10月先至同Mandy喺clean嘅情況下認識，再了解，然後先確立關係，中間我都係冇同上一位有任何聯絡，我好想clarify返呢啲嘢。」

黃澤林指自己常不在香港，少機會見記者，要麻煩JFFT平台容他發聲。

黃澤林：「分手嘅時間，其實我哋九月已經分開咗。佢（康堤）提出嘅，分手原因係完全無關第三者介入，去到10月先至同Mandy喺clean嘅情況下認識，再了解，然後先確立關係，中間我都係冇同上一位有任何聯絡，我好想clarify返呢啲嘢。」(節目截圖)

黃澤林又說今次之後不會再回應，對於早前他上JFFT認分手曾稱要專心打波，殊不知轉個頭又有新戀情，他解釋：「我記得上一次我都話專心打波，作為運動員，我成日都要出去，都好需要有個人喺身邊支持我。你知出去比賽成日都自己一個，Mandy好support我，當我需要Mandy嘅時候佢都會喺度，我嚟緊都會繼續努力，繼續打多啲好波，希望大家給予尊重。」

黃澤林CALL IN JFFT。(節目截圖)