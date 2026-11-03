王祖藍爆同曾志偉密謀大計　撐電視大戰百花齊放：依家行業都困難

王祖藍昨日（2日）出席TVB節目《夫妻肺片2》錄影後接受傳媒訪問，大談與老婆李亞男的夫妻相處之道以及湊女經。祖藍笑言最近為大女的「感情狀況」感到無奈，大爆年僅幾歲的女女竟然有「小男友」：「佢每日都真係離離合合咁樣，仲未搵到真命天子，跟住又輪住咁樣啲男朋友係咁轉，所以我都冇辦法啦，近排又話好返復合啦，我都就係捉摸唔到啊，法印咁樣啊真係。」他笑指自己作為爸爸對此「冇得管」，只能無奈「反白眼」。

祖藍出席TVB節目《夫妻肺片》錄影。(胡凱欣 攝)

祖藍幾歲女女頻換「小男友」 。(胡凱欣 攝)

祖藍爆愛妻秘訣：百分百配合

祖藍表示自己和老婆非常「甜甜蜜蜜」，連專家都嫌棄：「我哋煙煙韌韌，甜甜蜜蜜，專家都嚇親啊，專家頂唔順都嫌甜，即係甜得滯啊。」在女兒面前，祖藍與李亞男都十分甜蜜，看得女兒都不禁嫌他們太煩及對他們反白眼，被問到會否因為女兒而起爭執時，祖藍表示：「其實全部都佢話事。配合佢！」老婆李亞男會負責看書和上堂，然後他就會「百分百配合」。

祖藍爆愛妻秘訣。(胡凱欣 攝)

賀曾志偉獲獎 預告TVB 60周年群星回歸

日前，曾志偉榮獲「第十九屆世界傑出華人獎」，祖藍表示已經恭喜他，但在鏡頭都要再恭喜一次，十分識做。他更大爆與曾志偉「有嘢傾緊」：「近排都有啲嘢傾緊。」他更指來年TVB 60周年，曾志偉會率領一班好友回歸慶賀：「下年台慶應該大家都會返嚟嗰啲，60週年！應該大家返嚟，咁佢一話做總經理都要返嚟。」

王祖藍預告TVB 60周年群星回歸。(胡凱欣 攝)

撐電視大戰良性競爭 嘆演藝圈搵食艱難

至於談到早前的「電視大戰」，祖藍則認為：「百花齊放咪幾好！大家有工開，依家個行業都困難啦，其實我覺得總之唔同嘅人有工開，百花齊放，對個整體嘅生態都係一個好事嚟嘅。」被問到有否被TVB急召回來幫助，他笑指：「我哋不嬲都有返嚟，耐唔耐都返嚟，我今日都返咗嚟。咁出年60週年，咁60週年，我又覺得返嚟諗下嘢都正常嘅。我覺得百花齊放就好啦，真係最緊要，依家呢行無論電影電視好，你諗下依家拍電影啲人又走去做舞台劇，做電視嗰啲人又去做演唱會，即係其實你見到嗰個行頭真係已經好困難啊。仲有工開其實都值得鼓勵，即係我覺得良性嘅競爭對任何人都係一件好事。」

王祖藍撐電視大戰良性競爭。(胡凱欣 攝)