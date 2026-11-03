滕麗名愕然回應《愛回家》高片酬換血風波：三代同糖應該都唔平㗎

滕麗名昨日（2日）出席TVB節目《夫妻肺片2》錄影，她接受傳媒訪問時大方分享與老公的夫妻相處之道，更笑言二人的相處模式就像「一個智障兒同一個照顧智障兒嘅人」，幽默自嘲自己就是那個「智障兒」。

滕麗名出席TVB節目《夫妻肺片》錄影。(胡凱欣 攝)

滕麗名自嘲「智障兒」獲老公貼心照顧。(胡凱欣 攝)

拒絕冷戰 夫妻定「嗌交不過夜」鐵規

滕麗名大讚老公是非常公平及極具時間管理能力的大師，二人之間更有一項重要共識，就是「嗌交真係唔可以過夜」。她透露就算發生口舌之爭，第二天必定會有一方主動出擊要求「氹返」，絕對不會出現冷戰數天的情況，而且雙方都有共識不會將負面情緒帶回家。

滕麗名夫妻定「嗌交不過夜」鐵規。(胡凱欣 攝)

愕然回應《愛回家》傳聞

對於外界盛傳《愛．回家之開心速遞》因部分演員片酬太貴而被換成新一輯的《愛．回家之三代同糖》，滕麗名聽後一臉愕然，直言：「三代同糖應該都唔平㗎，我真係冇聽過呢樣嘢！」豹哥單立文曾指一組戲是四位數，滕麗名笑指：「咁四位數，個個都應該係四位數嘅。」她坦言自己向來「不問世事」，對傳聞毫不知情。

滕麗名愕然回應《愛回家》高片酬。(胡凱欣 攝)

轉戰內地拍微短劇 歸期交由公司安排

提到近期動向，滕麗名透露早前到了上海拍攝微短劇及參與直播帶貨。雖然微短劇的播放平台與傳統電視不同，節奏要求也不同，但她認為實際拍攝過程與一般劇集無異。至於網民最關心她何時回歸《愛．回家》，滕麗名則表示要等公司安排：「呢樣嘢你問公司嘛，問我我點知，我唔知，我真係唔知。我冇乜所謂㗎，我個人係鍾意工作，任何工作安排我都會開心，我鍾意拍嘢。」