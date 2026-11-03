蘇志威劉小慧結婚多年零爭吵　放低父母身段教仔女拒絕干預

蘇志威與劉小慧結婚多年，一直恩愛如昔，昨日（2日）二人出席TVB節目《夫妻肺片2》錄影，他們接受傳媒訪問時大談夫妻與親子相處之道。亦談到早前陳奕迅（Eason）擔任草蜢演唱會嘉賓時，在台上公開自爆讀書時期曾迷戀「學生情人」劉小慧，更將她的海報貼在床頭。對此，蘇志威不但沒有吃醋，反而感到相當自豪，笑言當年搶了許多少男心目中的學生情人：「我覺得每個後生仔，每個青年都會有佢自己嘅偶像同埋女神。我以前都中森明菜嗰張poster擺喺我個床頭，係個個都有呢個階段。」劉小慧則笑指當年不少男生都有類似想法，蘇志威更打趣透露其實還有「天王級」歌手曾是老婆的粉絲，只是不便開名。

蘇志威與劉小慧出席TVB節目《夫妻肺片2》錄影。(胡凱欣 攝)

蘇志威與劉小慧結婚多年，一直恩愛如昔。(胡凱欣 攝)

拒絕干預放手成長 打造家庭「充電站」

談到育兒心得，擁有二十多年為人父母經驗的劉小慧表示，家庭最重要是成為女兒的「充電站」，維持緊密的親子聯繫：「我諗作為一家人最重要，亦都喺人生裡面，我覺得係好重要嘅一家人係嗰種緊密程度。」她直言對女兒十分放心，從不擔憂她們獨自外遊，例如早前女兒獨自到泰國旅行：「我相信阿妹應該有足夠智慧會去識得保護自己。」她更鼓勵女兒放手去試，學習獨立解決問題。蘇志威則認為「養兒100歲，長憂99」是真的：「咁其實嗰個擔憂，係都會有少少擔心嘅，但係擔心之外，唔係干預。即係你唔好因為你嘅擔心，你干預咗佢。」他舉例說明怎樣是干預：「我覺得你去泰國好危險喎，你唔好去啦，嗱！嗰啲就叫干預，咁如果佢真係要去嘅就提醒佢。」

蘇志威與劉小慧拒絕干預放手成長。(胡凱欣 攝)

放下父母身段 互相交流學習

至於夫妻相處之道，蘇志威認為最重要是溝通與放下身段：「將你父母嘅身份去放低，即係唔好成日以為你做父母一定係講嘢係啱，因為佢哋已經就一個19，一個27。佢哋有佢嘅思想、有佢嘅接觸、有佢嘅諗法、有佢嘅智慧，咁好多時我哋要傾偈去睇下大家嘅睇法，可能從中喺佢哋嘅身上吸收得到一啲你自己缺少嘅嘢。」

蘇志威認為要放下父母身段。(胡凱欣 攝)

不在子女面前爭吵 閂埋門先檢討

二人被問到會否因為女兒而吵架時，劉小慧表示甚少為女兒爭執：「即係如果你問我可以講話，完全冇。頭先我老公喺節目度分享教小朋友，如果已經決定咗我係負責呢一個範疇嘅話，就算我做得唔好，一定會喺個子女面前話：『喂！你做乜咁樣話啲子女？』咁你會令到個子女更加覺得我應該聽邊邊呢？咁樣更加混亂，可能我有做得唔好嘅地方，之後就閂埋門問我：『喂！點解頭先咁大情緒啊？』咁樣最多都係試過一兩次。」