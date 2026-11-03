璀璨之城｜高海寧發狂用斷筷脅持張智霖　張曦雯報仇推江美儀落樓

TVB劇集《璀璨之城》播出後話題度十足，「黑化」了的張智霖行為十分恐怖，上星期才拖陳瀅入廁所進行「水刑」，就連其家人都沒有一個是正常，妹妹蔣家旻出軌被揭發後，被蔡一智推向鐵板致毀容，後反下毒殺死周志康及蔡一智。昨日（2日）一集，老婆高海寧及弟婦張曦雯都一步步露出她們兇的一面。

豪門家族全員極速黑化 。(節目截圖)

網民嘆無個正常 。(節目截圖)

張智霖捉外母逼奪權 高海寧斷筷脅持反擊

張智霖為奪權LKS董事席位，不惜捉走了高海寧的母親，脅逼她繼續為他效力。高海寧表示不會跟張智霖，反被張智霖恐嚇：「咁你都唔使旨意見你啊媽！」迫到高海寧從枱上拿起木筷子就折斷，衝到張智霖身邊，把他按在梳化上，用斷筷架著張智霖的脖子問：「我問你捉咗佢去邊？」張智霖只說：「插落嚟！插落嚟我哋一齊去見你啊媽！」高海寧忍無可忍地說：「你敢搞我啊媽一條頭髮，我一定殺咗你。」

高海寧斷筷脅持反擊。(節目截圖)

高海寧發狂用斷脅持張智霖。(節目截圖)

遭張智霖變態挑釁攬炒 高海寧崩潰屈服做棋子

不過，張智霖並沒有害怕，反而一直刺激高海寧，讓她用斷筷插在他脖子上，還說「我哋一齊變成魔鬼唔好咩？」高海寧發了狂的說：「我受夠你啦！我受夠你啦！」在最後一刻，她清醒了，並哭著指「我做唔到」，結果還是跟了張智霖回家，做他的「棋子」。

張智霖變態挑釁攬炒。(節目截圖)

高海寧好兇狠。(節目截圖)

高海寧崩潰屈服做棋子。(節目截圖)

記恨遭掌摑深夜報復 張曦雯狠推江美儀落樓致殘

今集連張曦雯都發狂，她面對著從精神病院出來的奶奶江美儀，還被她煽了一個耳光。張曦雯沒有即時報復，而是在一個深夜，江美儀離開房間後，她從二樓一手推江美儀下樓梯。結果江美儀身上多處地方骨折及雙腳報廢，難怪不少網民邊欣賞劇集時都感嘆「官家冇一個人係正常」。

張曦雯狠推江美儀落樓致殘。(節目截圖)

江美儀被推落樓。(節目截圖)

張曦雯都開始黑化。(節目截圖)

為報復埋沒良知 陳瀅醫院欲拔植物人維生儀器

除了高海寧及張曦雯外，還有陳瀅也開始為報復埋沒良知，張智霖為了權力，要求她「處理」已變成植物人的倪嘉雯。陳瀅一開始都有掙扎，最後還是為了向張智霖報復而到醫院，打算拔掉倪嘉雯的維生儀器。

陳瀅為報復埋沒良知。(節目截圖)