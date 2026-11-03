陸浩明求婚成功自爆影婚照兩底線不可觸　火火潑冷水：同居咪得囉

無綫電視節目主持陸浩明（6號）於今年8月宣布向拍拖多年的女友求婚成功。近日他出席TVB節目《夫妻肺片2》錄影後接受傳媒訪問時大談婚期及拍攝婚紗相的計劃，更分享了弟弟剛完成大學課程的勵志故事。

陸浩明出席TVB節目《夫妻肺片2》錄影。(胡凱欣 攝)

陸浩明於今年8月宣布向拍拖多年的女友求婚成功。(胡凱欣 攝)

獲群星好友狂派婚姻貼士

6號表示，自從宣布求婚成功後，有節目提議他探討關於婚姻關係及結婚的題材，更在未開始前，已經和其他嘉賓談了很多：「火火又講咗好多畀我聽，佢話：『嘩！你拍咗都一段長時間，點解唔keep住拍拖，同居咪得囉。』」另外湯怡亦鼓勵他快點結婚：「結啦，結啦，好開心㗎。」

陸浩明被火火潑冷水。(胡凱欣 攝)

婚期首選冬天全為保靚仔樣

至於被問到婚期時，他笑指下年應該是「旺年」：「其實幾幾爆下嘅！」不過他自己就希望在冬天舉行：「我就最希望喺冬天時間去進行，因為我好大汗，好怕熱。我又唔想難得嗰日係一生人淨係得一次靚仔機會，咁如果著咗套西裝，流曬汗，個妝融曬咁真係唔好啦。」談到拍攝婚紗相的地點，6號笑言只要未婚妻覺得靚就可以，無論是潛水、沙漠還是歐洲都可以考慮，最重要是迎合她的喜好。

6號婚期首選冬天。(胡凱欣 攝)

堅守婚照底線拒絕裸露除眼鏡

提到拍婚紗相的底線，6號堅決表示有兩件事絕對不能做。第一是除眼鏡，他直言眼鏡是他的「器官」：「我係連沖涼都想戴住副眼鏡嗰啲人嚟嘅，你知個眼鏡係個器官嚟，黐實咗㗎嘛。」第二是拒絕騷肌，他自嘲身形如「火柴佬」般瘦削：「其實我有少少個肚腩喺度嘅，所以如果要譬如我想你著條泳褲咁樣，咁真係要畀半年時間。」一向懶做運動的他寧願放棄裸露。

陸浩明堅守婚照底線拒絕裸露除眼鏡。(胡凱欣 攝)

細佬為圓夢苦讀廿載成學霸

除了分享結婚喜悅，6號亦談及他的弟弟，最近他的弟弟大學畢業。他被問到是否他攻弟弟讀書時，他透露弟弟當年為了工作放棄升讀大學：「做咗差唔多都十幾廿年嘢，咁最近呢兩三年，佢就突然間話同我講話讀書，我話好啊好啊，咁因為佢一路都有個心願好想讀大學嘅。咁佢又好勤力然之後又讀得好好喎，佢原來係一級榮譽學士畢業，仲叻過我當年。」

6號細佬為圓夢苦讀廿載成學霸。(胡凱欣 攝)

見證一級榮譽畢業獲大讚生性

6號十分欣賞弟弟的毅力：「佢晏晝要返公司做嘢、開會啊、見客啊，然之後夜晚返屋企仲要做功課，我心諗如果畀我都頂唔順。」過程非常艱辛，最終弟弟以一級榮譽畢業，令6號感到無比驕傲及安慰。6號原本打算買禮物獎勵弟弟，沒想到弟弟畢業當晚反而主動結帳請全家人吃飯慶祝，讓他大讚弟弟生性。