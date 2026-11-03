羅天宇未拍拖先做苦力　日日孭陳懿德上三樓：我嘅大腿肌肉係強咗

羅天宇與陳懿德於今年公開認愛，更表示對方為自己的結婚對象。昨日（2日）二人出席TVB節目《夫妻肺片2》錄影後接受傳媒訪問時大方分享二人拍拖三年半的甜蜜點滴與相處之道。這對性格一動一靜的情侶，在磨合中找到了專屬的默契，男方更已經完全融入了女方的家庭。大家對於這對情侶充滿期待，單立文更開心玩笑的表示即場「搞掂埋」，羅天宇笑指：「頭先豹哥畀錢我哋使，佢話畀利是我哋。」更被陳懿德問仔為什麼不收下，羅天宇尷尬說：「冇啊！遲啲先啦，唔好意思。」

羅天宇與陳懿德出席TVB節目《夫妻肺片2》錄影。(胡凱欣 攝)

豹哥突然話派利是畀羅天宇與陳懿德。(胡凱欣 攝)

羅天宇與陳懿德於今年公開認愛。(胡凱欣 攝)

一動一靜互補 磨合三年半

談及二人之間的相處，他們坦言雙方性格有著很大的差異。羅天宇形容自己十分內向，而陳懿德則非常外向。羅天宇還表示，二人至今已經花了大約三年半的時間去磨合：「咁每段關係都需要磨合嘅，咁我哋暫時都用咗三年半時間去磨合啦，暫時都磨合得幾好，咁都好奇究竟結咗婚之後會係一個點樣嘅景象呢？或者大家相處會唔會唔一樣呢？咁樣都好奇嘅，到時再揭曉畀大家聽。」在這段關係中，陳懿德大多擔當「調解員」的角色，負責從不同角度分析事情，拉近雙方的想法。雙方都十分願意為對方改變，只要發生過摩擦，下次就會盡量避免。

羅天宇形容自己十分內向，而陳懿德則非常外向。(胡凱欣 攝)

未正式拍拖已見真情 日孭受傷女友上落樓

陳懿德被問到羅天宇拍拖以來最甜蜜的舉動時，羅天宇回憶起陳懿德曾因十字韌帶斷裂而無法走動的日子。因為陳懿德住在沒有電梯的三樓，羅天宇便天天負責揹著她上落樓梯。他甜笑表示：「嗰陣時我嘅大腿肌肉係強咗好多。」陳懿德甜蜜補充，其實當時他們還處於「了解中」的未正式交往階段，但羅天宇已經願意每天這樣照顧她，讓她覺得極度貼心。

羅天宇日日孭陳懿德上三樓。(胡凱欣 攝)

未來外父神助攻 挑戰揹女大嗌吃不消

陳懿德還笑指，爸爸當時看到羅天宇能輕鬆揹起她，覺得十分厲害，便一時興起想親自嘗試揹女兒。沒想到爸爸一發力便大叫吃不消，勉強走到一半就宣告放棄：「自此之後，爸爸都冇再提過話要再孭我。」

陳懿德爸爸挑戰揹女大嗌吃不消。(胡凱欣 攝)

雙方完美融入家中 羅天宇搞笑呷女友醋

面對陳懿德這位在家中集「萬千寵愛在一身」的寶貝女，羅天宇直言自己絕對不能「錫少啲」：「我錫少啲都唔得，都會比下去！」為了更好地融入女方家庭，原本甚少打高爾夫球的他，從去年開始重新拾起球桿，只為了能陪伴熱愛打高爾夫的陳懿德家人。陳懿德亦大讚男友與家人的關係非常融洽：「佢會自己一個同我爹地、媽咪，佢哋三個去打golf。」同樣地陳懿德與羅天宇的家人亦相處得十分融洽，令羅天宇都開始吃醋：「我媽送禮物畀佢，唔會送禮物畀我，錫到有啲呷醋。」在送禮方面，陳懿德也十分細心，平日會經常留意羅天宇媽媽的喜好，買些她喜歡的香水或潤手霜，隨時送上驚喜。

雙方完美融入家中。(胡凱欣 攝)

不設結婚界線 暫拒生B享受工作衝刺期

至於外界最關心的婚期，陳懿德坦言目前並未有明確的結婚或秘婚計劃。她認為結婚是一件需要帶著「衝動」去做的事，並不喜歡給自己設定要在特定年齡結婚的界線，而是希望順其自然，等待一個最適合的時機。對於生兒育女，陳懿德笑言自己本身就像個小朋友，所以暫時對生小孩沒有強烈的渴望，加上雙方家長都沒有催婚促生的壓力，二人目前依然十分享受現階段的戀愛與工作衝刺期。