姜文杰首以人父身分慶生　抱愛女複製與秦沛溫馨照：最想多謝爸爸

資深老戲骨秦沛（Paul哥）的兒子姜文杰（Benji）日前迎來46歲生日！今年對他而言別具意義，皆因其模特兒太太李泳淇早前為他誕下愛女「小姜蓉」，令他首度以「人父」身分慶生。姜文杰在社交平台感性發文，大晒多張珍貴相片，包括兒時被爸爸秦沛抱在懷中的舊照，以及如今自己抱著初生女兒的冧爆模樣，將兩代父愛傳承的溫馨畫面展現人前，獲大批網民送上祝福。

姜文杰與模特兒太太婚後非常恩愛。（IG@benjichiang）

姜文杰與太太迎來二人愛情結晶品。（IG@benjichiang）

作為爺爺的秦沛非常開心。（IG@benjichiang）

分享多張珍貴照片

在分享的童年舊照中，童年的姜文杰身穿格仔毛衣，被爸爸秦沛緊緊抱在懷中，另一張相兩父子更玩得不亦樂乎，盡顯濃厚的父子情深。時光飛逝，如今升呢做人父的姜文杰亦赤膊上陣抱著面珠墩脹卜卜的愛女「小姜蓉」，女兒眼仔睩睩、對著鏡頭展露甜美笑容，非常精靈可愛。

姜文杰分享與爸爸秦沛的舊照。（小紅書@姜文杰）

大曬父子情。（小紅書@姜文杰）

如今父愛傳承。（小紅書@姜文杰）

感激爸爸養育之恩 女兒是最好生日禮物

姜文杰在帖文中感觸寫道，踏入46歲終於做爸爸，才能真正體會到當年父親為家庭付出的偉大：「今天是我的生日，幸福的自己……生日快樂。46歲了，終於做爸爸了，終於明白爸爸當年，為養大我而付出嘅血汗，自己生日但心裏面最想多謝嘅係爸爸。」除了感激爸爸，姜文杰也感謝太太為他誕下「小姜蓉」，是給他的最佳禮物：「而我最想要嘅生日禮物已經喺我身邊，就係太太為我誕下小姜蓉BB。女，爸爸以後都會將所有嘅生日願望都送畀你，只要你乖乖地快高長大、身體健康，就係爸爸以後每一個生日最想收到嘅生日願望同埋禮物了。」

姜文杰感謝爸爸養育之恩。（IG＠IG@benjichiang）

姜文杰也感謝太太為他誕下「小姜蓉」，是給他的最佳禮物。（IG@benjichiang）

回顧過去一年，姜文杰感激遇到的所有人和事，更開始了新的工作旅程，及人生最精彩的一頁，「今年是第一次以爸爸身份過生日，亦都係一家三口，第一次同女女一起過生日，「呢個post唔會分享生日蛋糕、生日派對，反而同大家分享下我呢輩子收過最完美嘅生日禮物。」

秦沛多年父兼母職

事實上，姜文杰與妹妹姜麗文與爸爸秦沛關係非常親密，而秦沛也是圈中公認的「絕世好爸」。當年他與前妻梁盛子離異，為了爭取一對子女的撫養權，好讓他們可以一同成長，不惜放棄大部分資產。其後數十年間，秦沛獨力「父兼母職」撫養一對子女成人。為了給子女最好的一切，秦沛當年日以繼夜拚命拍戲賺錢。秦沛之前被問及此段往事會否感到辛酸時，他稱：「這是自己的選擇，不辛苦，只能說很老土的說話，眼淚在心裏流。」

姜文杰與妹妹姜麗文與爸爸秦沛關係非常親密。（lesleychianglove@Instagram）

秦沛當年努力工作，更會香港、加拿大兩邊跑，經常都會與自小住在加拿大的子女分隔兩地，即使辛酸，但能看到一對子女生活開心舒適，他就覺得一切都來得值得。姜麗文曾表示過去看着爸爸在攝氏40度的高溫下，穿着厚衣、黏著厚鬚拍古裝劇，即使汗流浹背、工作多辛苦，但是堅強的爸爸卻從不曾有微言，更永遠不會讓子女覺得他工作很辛苦。

秦沛多年來父兼母職。（Instagram圖片）

然而秦沛為了不讓子女感到缺乏父愛，在香港的工作儘管多忙碌，都會畫一些可愛卡通圖案，並會以傳真機把訊息傳送過去哄他們開心；亦會買不同的毛公仔及玩具給他們玩，好讓子女能感受到爸爸滿滿的愛意。對於父親，姜麗文形容秦沛「是父親，也是母親」，除了因為他擔起整個家庭以外，對女兒也特別溫柔。因為這樣的想法，每年不論是父親節還是母親節，她都會準備禮物和父親一同慶祝，表達感謝。