66歲朱寶意近況曝光凍齡力驚人風采依然　餅印女兒遺傳神級美貌

台灣女星朱寶意（Emily）當年憑電影《英雄本色》飾演張國榮女友Jackie一角紅透半邊天，憑標緻甜美的樣貌成功俘虜不少男士的心，其清純脫俗的形象至今仍令無數影迷心動。不過朱寶意在90年代中突然絕跡幕前，息影後非常低調，直至近年不時在微博分享日常生活。昨日（2日）朱寶意更新社交平台，分享了與女兒的慶生照，其凍齡狀態驚艷不少網民。

當年她憑着標緻甜美的樣子成功俘虜了不少少男的心。（劇照）

朱寶意（Emily）當年憑電影《英雄本色》飾演張國榮女友Jackie一角紅透半邊天。（微博）

朱寶意66歲風采依然

朱寶意於日前（10月31日）迎來66歲生日，愛女恩慈特別為母親慶祝。從朱寶意在社交平台分享的合照可見，留著一頭清爽短髮的她身穿黑色透視閃片上衣，皮膚緊緻之餘，身材亦保養得宜，多年來樣貌都沒有太大分別，風采依然，凍齡力非常驚人。由於朱寶意生日適逢萬聖節，她與女兒戴上充滿節日氣氛的萬聖節南瓜與骷髏魔女頭飾，捧著寫上「Happy Birthday」字樣的蛋糕慶祝，畫面溫馨。

朱寶意於日前（10月31日）迎來66歲生日，愛女恩慈特別為母親慶祝。（IG/@emilychu1031）

朱寶意凍齡力驚人風采依然。（IG/@emilychu1031）

朱寶意無論身形及樣貌都保養得宜。（IG/@emilychu1031）

完全唔似66歲！（IG/@emilychu1031）

朱寶意女兒遺傳神級美貌

朱寶意的女兒遺傳了媽媽的完美基因，五官精緻深邃，身形高䠷，非常有氣質。女兒恩慈與母親同樣熱愛藝術，現時身兼平面設計師及模特兒，曾為多個國際品牌拍攝廣告，表現力同辨識度都十分高，個性十足的她完美Carry不同造型，事業發展不俗。

朱寶意的女兒遺傳了媽媽的完美基因，五官精緻深邃，身形高䠷，非常有氣質。（IG/@salusliang）

女兒恩慈與母親同樣熱愛藝術，現時身兼平面設計師及模特兒，曾為多個國際品牌拍攝廣告。（IG/@salusliang）