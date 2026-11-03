JW王灝兒土耳其秘婚王至尊　羅天宇陳懿德大爆埃及旅行貼心內幕

現年36歲的實力派唱將王灝兒（JW），早前傳出與任職娛樂高層的男友王至尊（Jim Wong）秘密圓婚，但一對新人始終保持低調未有正式回應。多年來憑《男人信什麼》、《矛盾一生》唱盡女性心聲的JW，日前無預警在社交平台投下震撼彈，正式宣布「雙喜臨門」！除了將兩人的深厚情緣譜寫成全新單曲《JW²情歌》，更同步公開傳統喜帖向外界「派帖」，證實與摯愛攜手邁入人生新章。與此同時，親赴婚禮見證的好友羅天宇與陳懿德（德德），亦在接受《星島頭條》訪問時大爆土耳其神秘婚宴及埃及奢華後續之旅的貼心內幕。

JW王灝兒與丈夫Jim Wong王至尊。（資料圖片）

JW王灝兒無預警「派帖」宣布喜訊，迎來人生新階段。（IG@jwchubz）

羅天宇陳懿德親赴土耳其見證

歌手JW（王灝兒）早前傳出秘密完婚，獲邀飛赴海外觀禮的好友羅天宇與女友陳懿德（德德）現身電視城錄影新節目《夫妻肺片2》時，首度開腔證實婚訊，更大爆這場「土耳其浪漫婚禮」的甜蜜內幕。據悉，一對新人除了在土耳其完成如童話般的結婚儀式外，隨後更率領全體親友「轉場」飛抵埃及展開深度探索之旅。羅天宇受訪時對行程讚不絕口，透露JW極有心思，專程挑選一個大家平日未必會前往的地點，希望與摯友們共同創造難忘回憶。他形容土耳其風光壯麗，能與一班好友同行別具意義，更笑言這種將婚禮融入探險旅行的模式非常值得借鑑。

同行的陳懿德亦大讚新娘子辦事細心周到。她透露JW與丈夫相當貼心，不但主動資助賓客的部分旅費，更親力親為規劃整個埃及自由行行程，並預先安排專屬大巴點對點接送，讓所有賓客毫無後顧之憂、盡情遊玩。

羅天宇陳懿德親赴土耳其見證JW王灝兒婚禮。(胡凱欣 攝)

羅天宇認要儲老婆本：擺酒想請足前輩

見證完好友的夢幻婚禮，同行的羅天宇與陳懿德自然成為全場追問催婚的焦點。兩人透露在錄影廠剛被前輩「豹哥」單立文以派錢方式當面催婚。被問到感情穩定的兩人會否效法JW秘密旅行結婚，德德連忙笑着澄清：「我哋未結！」當被追問會否效法譚嘉儀在峇里島完婚，抑或先訂婚定下名分時，德德則幽默打趣笑謂：「而家啦！」

兩人坦承目前已拍拖三年半，彼此已有一定默契與概念，但堅決表示不會因外界催促而亂了陣腳，希望跟隨雙方的節奏順其自然。德德直言邁向婚姻需要衝動，絕不希望純粹為迎合大家期望而草率成事。身旁的羅天宇亦務實表示目前首要任務是努力儲錢，坦言將來結婚希望筵開百席，妥善宴請演藝圈中的一眾前輩與摯友分享人生大事。

羅天宇形容自己十分內向，而陳懿德則非常外向。(胡凱欣 攝)

JW王灝兒新婚老公背景超猛料

JW的新婚丈夫王至尊背景顯赫，兼具亮眼學歷與商業頭腦。他早年曾助沙田官中奪得學界足球冠軍，中三赴英修讀金融，其後於美國紐約大學取得音樂商業碩士學位。熱愛體育的他是本地老牌球隊「公民」的班主兼球員，亦身兼「至尊足球隊」主席及球衣品牌「Matchlegacy」創辦人。他為人豪爽，曾因球隊贏波即場豪派50萬現金獎勵，在球圈被譽為「王老闆」。

此外，王至尊更是國際娛樂業界的重要推手，現為「Live Nation Electronic Asia」及「Dancing Dragon Management」的掌舵人，專營大型西方演唱會與音樂節，母公司曾操刀BLACKPINK與BTS等超人氣天團的巡演，在行內影響力極深。