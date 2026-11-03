翁嘉穗被網民質疑「笑容像不開心」　高EQ回應自揭是港姐後遺症

現年52歲的翁嘉穗（Virginia），是1997年度香港小姐冠軍，自1999年與年長20載的海馬牌創辦人兼七海化工集團主席鄔友正結婚後，便專注相夫教子，過著養尊處優的少奶奶生活。翁嘉穗保養得宜，向來是圈中著名的凍齡美魔女，亦經常在社交平台大方分享生活點滴與靚相。不過，近期竟有網民留言指她「笑容像不開心」。對此，翁嘉穗親自在社交平台回應，拆解「不開心」疑雲。

現年52歲的翁嘉穗（Virginia），是1997年度香港小姐冠軍，佘詩曼則是同屆季軍。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗以一身低胸黑色晚裝出席M＋慈善晚宴。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗被網民質疑拍照「笑容不開心」。（IG@kashuivirginia）

拆解「笑容不開心」疑雲

翁嘉穗近日在社交平台發文：「偶爾也看到有些評論說我笑容像不開心的樣子，其實因為我是選美入行，當時導師有教我哋怎樣去笑，於是常常在鏡子練習，到今時今日我也是喜歡微微的笑，看起來眼睛大一點面上好像沒有扭曲！不過大家喜歡看我大笑的樣子，我也篩選了一點送給你！」

翁嘉穗隨即分享多張露齒笑的照片。（小紅書圖片）

同仔仔享天倫樂。（小紅書圖片）

同仔仔享天倫樂。（小紅書圖片）

母子感情要好。（小紅書圖片）

翁嘉穗特意滿足大家要求，隨文附上多張她多張露齒燦笑的照片，當中更包括與兒子同框、享受天倫之樂的大笑合照。相中可見，翁嘉穗凍齡能力驚人，多年來肌膚依然緊緻白滑，容貌更幾乎零變化，展現出真實的自然美態。

網民叫翁嘉穗不用理別人怎樣說。（小紅書圖片）

又說她嫁對好老公。（小紅書圖片）

大讚她顏值不減。（小紅書圖片）

網民留意力撐

網民紛紛留言力撐：「唔洗理人哋點講」、「你很漂亮很大方，不需要在意別人的眼光」、「笑得好靚～希望妳笑口常開」、「美的，笑容好甜」、「當年看你那一屆港姐選舉比賽，第一眼就覺得你最靚」、「好漂亮啊！笑起來真的很元氣！」、「真實的樣子 笑得美美噠 女神！」、「還跟選美的時候一樣，這些年一定過得非常好的，心態好，也嫁對人了！」；甚至有網民指她大笑時甚具少女感，撞樣日本女星永野芽郁和女團TWICE日本成員Sana；而翁嘉穗對網民的留言近乎逐一回覆，非常貼地。

網民覺得翁嘉穗與日本女星永野芽郁有幾分相似。（IG@mei_nagano0924official）