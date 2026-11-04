王秀琳Mango神隱多年富泰生活一直成迷　飛悉尼打Golf揭近況

現年45歲的王秀琳（Mango）當年以模特兒身份出道，初入行時接拍不少廣告，其後以歌手身份推出個人專輯，亦曾參演電影《鍾無艷》以及亞視經典劇《我和殭屍有個約會III之天之聖母》等。不過，她退出幕前已超過十年，近年在幕前更是「零工作量」，鮮有公開露面，但生活依然非富則貴。雖然多年未有正職演藝工作，但她平日周遊列國，早年更曾投資飲食生意，其源源不絕的財政來源與富泰生活一直成迷。

Mango Keep得好好！（IG@mango_wong）

保養得宜。（IG@mango_wong）

Mango於《賭俠2002》稱得上是女主角，飾演馮德倫妹妹，與張家輝有感情線。（電影截圖）

打Golf！（影片截圖）

退出幕前零工作量生活無憂 飛悉尼開球短裙秀長腿保養得宜

過著少奶奶般悠閒生活的Mango，近年迷上打高爾夫球，並不時四出飛往海外頂級球場揮桿。日前，她在社交平台Instagram限時動態曬出最新近況，相中見她飛抵澳洲悉尼著名的「Northbridge Golf Club」打球。當天陽光明媚，Mango身穿白色運動Polo恤搭配黑色超短百褶裙，腳踏球鞋，頭戴遮陽帽配墨鏡，推著整套專業高爾夫球裝備在球會外留影，一雙纖幼白滑的美腿極為吸睛。在另一張揮桿相片中，她動作俐落，體態線條維持得極佳，身形完全不似已屆45歲，狀態相當驚艷。

Mango專程飛到澳洲悉尼揮桿。（IG截圖）

身穿白色Polo恤配黑超的Mango精神奕奕，整體狀態容光煥發。（IG截圖）

王秀琳緋聞不絕曾被封「公子收割機」

王秀琳入行以來星路平平，反而緋聞不絕，先後與黎明、郭富城傳出緋聞，2017年被爆出與霍氏家族富三代之一的霍啟文拍拖，但這段相差7歲的姊弟戀最終分手收場，2020年她又傳出與廣安銀行梁季彝家族後人、富家公子Jeff約會，感情生活相當精彩，更被封為「公子收割機」。

由陳百祥、王晶發起的精裝明星足球隊年初到湛江作賽，王秀琳都有隨隊出發，她更自爆是半個湛江人！！（影片截圖）

介紹美食。（影片截圖）

近年她不時參加精裝明星足球隊的活動。（影片截圖）