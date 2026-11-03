陳奕迅兩公婆IG齊Unfollow黃澤林割席 傳悔做媒人風波後近照曝光
香港網球新星黃澤林（Coleman）與歌神陳奕迅（Eason）愛女陳康堤的半年情玩完，男方火速撻着「籃球女神」譚旻萱（Mandy）惹來全城狂轟。風波愈演愈烈，有網民翻查IG發現，原來除了康堤之外，Eason與太太徐濠縈早已全數取消關注黃澤林的帳號，一家三口連成一線！而黃澤林昨晚（2日）疑為洗白，突然踩上JFFT「床哥直播」親自解畫，爆出「被飛」時間線撇清出軌嫌疑，無疑令事件火上加油。
熱愛網球成契機 傳Eason牽線做媒人
其實這段戀情當初能萌芽，全因Eason這位「媒人」一手促成。向來是狂熱網球愛好者的Eason，昔日經常與黃澤林相約練波；有指康堤不時陪爸爸去球場，因而認識了黃澤林。Eason見這位網壇新星彬彬有禮、形象健康陽光，出於對其人品的百分百信任，便放心牽線將掌上明珠介紹給對方。
回想今年五月兩人熱戀期，Eason對這位「準女婿」愛護有加，更親自飛到巴黎為黃澤林出戰法網外圍賽打氣。當時Coleman贏波後，更激動跑向觀眾席與Eason熱情相擁，場面溫馨。
悔做媒人痛心割席 網民力撐：自己個女自己錫！
豈料這段獲全心祝福的戀情僅維持半年便告吹，男方更火速換畫。有指Eason得知愛女受情傷後極度痛心，自責「好心做壞事」睇錯人，早已決定狠心斷絕昔日情義，全面撤回對黃澤林的支持。從IG可見，Eason兩公婆及康堤一家三口，已全數取消關注黃澤林。
陳家這個強硬舉動隨即引起網民在Threads上熱烈討論。有網民發文直指：「Eason同徐濠縈已經即時unfollow咗佢哋兩個，說明一切（之前康堤日本前男友都仲follow緊）」。大批網民紛紛心痛康堤遇人不淑，並大讚Eason與徐濠縈霸氣護女的舉動：「自己個女自己錫！利申：想做陳奕迅個女」。對比徐濠縈依然有追蹤康堤的混血前度男友Shou Honda，黃澤林明顯已被陳家徹底「除名」。
Eason懶理是非 最新近照精靈搭膊頭
雖然囡囡受愛情受創惹出連串風波，但Eason似乎已收拾心情投入工作。余德承昨日在IG分享了一張與Eason的合照，疑似在電台錄音室相遇。余德承搞笑引用Eason的歌詞寫道：「我最大的遺憾 是你的票與我無關 🥲 」。相中見到Eason精神奕奕，一頭招牌鬈髮配上眼仔睩睩的表情，更親切地手指指兼搭住余德承膊頭合照，滿面笑容心情相當不錯，似乎未受風波影響心情。