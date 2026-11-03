陳奕迅兩公婆IG齊Unfollow黃澤林割席　傳悔做媒人風波後近照曝光

香港網球新星黃澤林（Coleman）與歌神陳奕迅（Eason）愛女陳康堤的半年情玩完，男方火速撻着「籃球女神」譚旻萱（Mandy）惹來全城狂轟。風波愈演愈烈，有網民翻查IG發現，原來除了康堤之外，Eason與太太徐濠縈早已全數取消關注黃澤林的帳號，一家三口連成一線！而黃澤林昨晚（2日）疑為洗白，突然踩上JFFT「床哥直播」親自解畫，爆出「被飛」時間線撇清出軌嫌疑，無疑令事件火上加油。

一家三口聯成一線，一齊unfollow 黃澤林ig。（ig@_constancec_）

一家人感情要好。（微博圖片）

黃澤林公開認戀譚旻萱。（網上圖片）

熱愛網球成契機 傳Eason牽線做媒人

其實這段戀情當初能萌芽，全因Eason這位「媒人」一手促成。向來是狂熱網球愛好者的Eason，昔日經常與黃澤林相約練波；有指康堤不時陪爸爸去球場，因而認識了黃澤林。Eason見這位網壇新星彬彬有禮、形象健康陽光，出於對其人品的百分百信任，便放心牽線將掌上明珠介紹給對方。

回想今年五月兩人熱戀期，Eason對這位「準女婿」愛護有加，更親自飛到巴黎為黃澤林出戰法網外圍賽打氣。當時Coleman贏波後，更激動跑向觀眾席與Eason熱情相擁，場面溫馨。

有傳係Eason牽線，讓女兒同黃澤林發展。（ig圖片）

Eason曾同黃澤林一齊打波。（ig圖片）

陳奕迅與女兒陳康堤繼續入場支持港隊，當大家以為康堤陪老豆看網球賽，實情是在現場為男朋友打氣。（資料圖片/趙子晉攝）

陳奕迅（Eason）攜愛女陳康堤（Constance）現身法網觀眾席。（影片截圖）

陳奕迅為女兒媒人。（影片截圖）

陳奕迅陳康堤為黃澤林打氣。（影片截圖）

黃澤林於法網比賽，他在IG激罕曬出與康堤的甜蜜背影照放閃。（IG@coleman_wong）

情已逝。（ig@_constancec_）

悔做媒人痛心割席 網民力撐：自己個女自己錫！

豈料這段獲全心祝福的戀情僅維持半年便告吹，男方更火速換畫。有指Eason得知愛女受情傷後極度痛心，自責「好心做壞事」睇錯人，早已決定狠心斷絕昔日情義，全面撤回對黃澤林的支持。從IG可見，Eason兩公婆及康堤一家三口，已全數取消關注黃澤林。

陳家這個強硬舉動隨即引起網民在Threads上熱烈討論。有網民發文直指：「Eason同徐濠縈已經即時unfollow咗佢哋兩個，說明一切（之前康堤日本前男友都仲follow緊）」。大批網民紛紛心痛康堤遇人不淑，並大讚Eason與徐濠縈霸氣護女的舉動：「自己個女自己錫！利申：想做陳奕迅個女」。對比徐濠縈依然有追蹤康堤的混血前度男友Shou Honda，黃澤林明顯已被陳家徹底「除名」。

網民發現一家三口unfollow 黃澤林，仲撐Eason 自己個女自己錫。（threads擷圖）

Eason已冇關注黃澤林。（ig@mreasonchan）

徐濠縈但有關注康堤前前度男友Shou Honda，明顯再見亦是朋友。（ig@hilaryxtsui）

康堤的前男友為日本混血模特兒本田秀（Shou Honda）。（ig@hilaryxtsui）

有網民曾幫手tag名，似足一家四口。（ig@hilaryxtsui）

Eason懶理是非 最新近照精靈搭膊頭

雖然囡囡受愛情受創惹出連串風波，但Eason似乎已收拾心情投入工作。余德承昨日在IG分享了一張與Eason的合照，疑似在電台錄音室相遇。余德承搞笑引用Eason的歌詞寫道：「我最大的遺憾 是你的票與我無關 🥲 」。相中見到Eason精神奕奕，一頭招牌鬈髮配上眼仔睩睩的表情，更親切地手指指兼搭住余德承膊頭合照，滿面笑容心情相當不錯，似乎未受風波影響心情。