英皇靚聲許靖韻峇里度假尺度大開　真空大露背後再除衫激晒三點式

現年33歲的英皇歌手許靖韻（Angela）憑藉紮實唱功與清新外貌，近年人氣持續攀升。近日她趁著工作空檔，飛往度假勝地峇里島享受陽光與海灘。心情大靚的許靖韻頻頻在社交平台大派福利，繼日前率先上載身穿大露背晚裝、疑似真空上陣的唯美夕陽景照後，近日她再度「加碼」大解放，罕有分享在海邊戲水的三點式短片，睇到一眾粉絲嘩嘩聲！

許靖韻趁著工作空檔飛往度假勝地峇里島放鬆，一身露背晚裝非常吸睛。（IG@angelachingwan）

美背美景。（IG@angelachingwan）

大Deep V。（IG@angelachingwan）

疑真空上陣。（IG@angelachingwan）

罕晒三點式：旅遊限定

影片中所見，身在峇里海灘的許靖韻迎著夕陽餘暉，原本身上披著一件白色長袖鬆身恤衫，隨後興奮地將外套除下拋向鏡頭，展現內裡的亮粉紅色三點式。全程大玩「男友視角」的她，在清澈的海水中踏浪嬉戲，心情顯得非常雀躍，一時開懷大笑對著鏡頭回眸，一時又張開雙臂擁抱夕陽。在逆光照耀下，許靖韻高挑修長身形一覽無遺，白滑玉背及纖腰盡收眼底，散發出健康性感美。

許靖韻罕有分享三點式照。（IG@angelachingwan）

許靖韻開心脫去外衣。（IG@angelachingwan）

白滑玉背及纖腰盡收眼底。（IG@angelachingwan）

事實上，早幾日許靖韻才先後分享過幾張大露背及超深Deep V照，大騷骨感美背，甚至更疑似真空上陣。想不到事隔短短數日，向來走斯文路線的許靖韻尺度再突破，直接換上三點式泳裝，她更留言寫道：「Don’t wake me I’m not dreaming」。而影片一出，大批網民紛紛留言狂讚：「索」、「好靚」、「讚到爆」；亦有網民藉著她昔日的稱號「小背心」幽默笑問：「現在是『小比基尼』？哈哈」，許靖韻親回：「旅遊限定」。可見她相當享受這趟峇里之旅。

開心戲水。（IG@angelachingwan）

吸睛。（IG@angelachingwan）

健康性感。（IG@angelachingwan）