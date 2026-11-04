惠英紅爆在TVB曾被睇唔起　遭髮型師言語羞辱極崩潰：眼淚停唔到

現年66歲的影后惠英紅演技精湛，曾3次奪得香港電影金像獎最佳女主角及1次金馬獎最佳女主角等多個影后殊榮，是華語影壇公認的實力派；此外，惠英紅殺入電視界成績一樣亮麗，於2019年憑劇集《鐵探》奪得TVB視后。然而，貴為影、視雙后的她，演藝之路並非一帆風順，背後歷盡人情冷暖與高低起跌。日前，惠英紅接受內地訪談節目《熱浪之外2026》訪問，與主持人陳魯豫對談時，大爆當年重返無綫（TVB）拍劇時慘遭髮型師「睇唔起」的辛酸往事，更一度委屈得「一邊化妝一邊流眼淚」，令人心酸。

惠英紅演藝生涯橫跨武打片與文藝片，成就解鎖集齊香港電影金像獎、台灣金馬獎及中國電影華表獎三大殊榮。（惠英紅微博圖片）

惠英紅於2019年憑劇集《鐵探》奪得TVB視后。(梁碧玲攝)

惠英紅是華語影壇公認的實力派。（惠英紅微博圖片）

重返TVB被當「十八線」

惠英紅在訪問中憶述，曾經試過一次「真的一邊化妝一邊流淚」，當時約2005年，她陷入低谷期重返TVB接拍電視劇，劇中她並非一線主角，而是飾演「第三女主角」：「他們叫十八線嘛，其實也不是十八線，就是第三女主角。」她透露有一次劇組準備出外景宣傳，所有演員都獲安排坐同一架大巴，當中的「大哥、大姐」當然優先獲專人服侍化妝整頭。

惠英紅憶述當年在TVB拍劇曾遭「睇唔起」，令她一邊化妝一邊哭。（影片截圖）

惠英紅當時被形容「18線」藝人。（影片截圖）

惠英紅稱當時其實也是劇中「第三女主」。（影片截圖）

遭無禮冷嘲：「你是主角嗎？」

惠英紅表示，自己一直按規矩排隊等候造型，怎料排到最後，眼見所有演員陸續化好妝上車，車也快要開，有PA（製片助理）打電話到化妝間催促：「趕緊了，出發啦！」 但她連頭髮都尚未弄妥。

電視台向來階級分明，惠英紅稱當時一眾「大哥、大姐」當然優先獲專人服侍化妝整頭。（影片截圖）

惠英紅稱當時趕時間，她懇求髮型師趕緊幫忙幫她弄頭髮。（影片截圖）

豈料對方不但沒有配合，反而態度極其囂張地當場反問一句：「你是誰啊？你是主角嗎？」（影片截圖）

更令人難堪的是當時髮型師的冷漠態度。惠英紅直言：「我就看著髮型師，他們都在那邊嗑瓜子、看報紙和聊天。我就說：『麻煩你，因為要戴假頭套，趕緊的幫幫忙，出車了。」豈料對方不但沒有配合，反而態度極其囂張地當場反問一句：「你是誰啊？你是主角嗎？」

貴為金像影后的惠英紅，直言當時內心極度委屈與不忿：「我心想，我當主角的時候，你都不知道在哪！」（影片截圖）

主持魯豫聽罷亦忍不住為她抱不平，直斥對方無禮兼「有眼不識泰山」，皆因惠英紅早在80年代初已奪得金像獎封后，絕對是圈中資深大前輩。（影片截圖）

惠英紅稱當時另一位主管見狀走過來解圍，並替她戴上頭套。（影片截圖）

當場淚崩無法上妝

當時這句極具羞辱性的說話，令貴為金像影后的惠英紅，內心極度委屈與不忿：「我心想，我當主角的時候，你都不知道在哪！」主持魯豫聽罷亦忍不住為她抱不平，直斥對方無禮兼「有眼不識泰山」，皆因惠英紅早在80年代初已奪得金像獎封后，絕對是圈中資深大前輩。

惠英紅稱當時即使有另一位主管，在旁為她弄造型，亦無法控制悲傷情緒。（影片截圖）

惠英紅指眼淚是沒辦法停下來。（影片截圖）

她形容像開了水龍頭一樣。（影片截圖）

其後，另一位主管見狀走過來解圍，安撫惠英紅並替她趕緊戴上頭套。然而，尊嚴受挫的惠英紅情緒徹底崩潰，即便主管在旁為她弄造型，亦無法控制悲傷情緒：「那個妝基本上是沒辦法打到臉上，可是那個眼淚是沒辦法停下來，就像開了水龍頭，一直嘩嘩嘩地流。」惠英紅以親身經歷揭露娛樂圈人情冷暖的殘酷現實，令不少網民大感唏噓與心疼：「她很真實，說出這些事」、「這個世界就是跟紅頂白的」、「娛樂圈就是名利場」。