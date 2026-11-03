前小生蔡淇俊搞團建曬旗下十數名員工　捱到第6年打破執笠KOL宿命

現年42歲的前TVB小生蔡淇俊，自2014年離巢後北上發展，先後開設米線店、火鍋店，但最終相繼結業，更自爆慘蝕幾百萬，被網民封為「執笠界KOL」。但蔡淇俊屢敗屢戰，近年轉戰直播帶貨並成立新公司，成功將事業搞得有聲有色，加上還娶埋老婆，可謂家庭、事業兩得意。近日蔡淇俊第六次帶員工「團建」，人強馬壯！

蔡淇俊與太太。（小紅書截圖）

蔡淇俊與太太好恩愛。（小紅書截圖）

蔡淇俊團建曬馬

蔡淇俊今日在社交平台分享片段，他在片中與員工拍片，旗下至少有12位員工。蔡淇俊威風凜凜大叫：「我哋第六次出嚟團建啦！」身邊員工無不齊聲歡呼！蔡淇俊和太太一同介紹身邊員工，最長的做了6年，可見蔡淇俊是好老闆！

蔡淇俊請員工玩越野車、團體遊戲，並親自燒嘢食給員工。蔡淇俊透露，這是繼米線店全線倒閉後所建立的公司，終於捱到第6年，「感謝小夥伴們陪我衝，感謝街坊鄰里食客對我的支持」。

陳思齊曾加入蔡淇俊直播行列。（小紅書）

蔡淇俊曾被封「執笠界KOL」

蔡淇俊在2014年離巢後北上發展，先後開設米線店、火鍋店，但相繼結業收場，被網民封為「執笠界KOL」，他曾自爆慘蝕幾百萬，但他沒有放棄，近年轉戰直播帶貨開設新公司，進駐逾4,000呎的辦公室，又擺攤賣雞腳，更帶領不少「過氣藝人」北上搵食，陳思齊、于淼、前E-kids成員林詠倫（Alan）及前亞視花旦陳靖允等都加入其「擺攤大軍」，搖身一變成為「帶貨天王」！

蔡淇俊帶十數名員工「團建」。（小紅書）

最長一名員工做了6年。（小紅書）

蔡淇俊與員工玩團體遊戲。（小紅書）

蔡淇俊與太太。（小紅書）

蔡淇俊親自燒嘢食。（小紅書）

蔡淇俊好愛錫員工。（小紅書）