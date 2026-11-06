玫瑰戰爭線上看分集劇情丨最新更新時間+演員陣容丨楊茜堯/陳豪
撰文：亞瑟 多多
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《玫瑰戰爭》改編自吳沚默所著小說《維多利亞的派對》。是由鍾澍佳監製，張世昌、黎倩儀及梁恩東編審，由楊茜堯、陳豪、林夏薇、馬國明、陳展鵬、姚子羚、傅嘉莉、陳自瑤、鄺潔楹出演的以娛樂圈題材電視劇，一共有25集。《玫瑰戰爭》幾時播？11月6日起逢星期一至五晚上8時30分播放。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。
《玫瑰戰爭》故事大綱
影后關子盈(陳自瑤 飾)離奇「自殺」七年後，其摯友夏無雙(楊茜堯 飾)意外翻獲子盈留下的絕密日記，驚悉當年悲劇絕非輕生，而是慘遭昔日「好姊妹」黎綺雲(林夏薇 飾)、藍鳳儀(姚子羚 飾)、梁菲雅(傅嘉莉 飾)及林安安(鄺潔楹 飾)集體背叛與加害。為徹查血淋淋的真相併替故友復仇，無雙精心佈局，以合拍遺作電影《玫瑰》為誘餌，博取娛樂巨頭陳雲生(陳豪 飾)的信任與支持，成功引誘各懷鬼胎的四女入局參演。
拍攝期間，無雙暗中聯手子盈的秘密情人李德龍(馬國明 飾)，步步為營地精準重現子盈生前遭遇的連串「意外」，逼得四人日夜疑神疑鬼，終令這群虛偽的塑料姊妹反目成仇、瘋狂互撕。隨着調查不斷深入，子盈當年慘遭背後資本勢力玩弄與脅迫致死的恐怖黑幕被逐一揭開。名利場中光鮮亮麗的偽裝瞬間粉碎，將眾人自私、貪婪且醜陋不堪的人性陰暗面徹底暴露於世。
《玫瑰戰爭》追劇日曆+更新時間
《玫瑰戰爭》幾時播？11月6日起，騰訊影片全網獨播，今晚18:00全網獨播，TVB翡翠台11月9日起，週一至週五晚間8:30播出，不見不散！
《玫瑰戰爭》演員介紹
楊茜堯 飾 夏無雙
陳豪 飾 陳雲生
林夏薇 飾 黎綺雲
馬國明 飾 李德龍
陳展鵬 飾 何家俊
傅嘉莉 飾 梁菲雅
姚子羚 飾 藍鳳儀
陳自瑤 飾 關子盈
鄺潔楹 飾 林安安
《玫瑰戰爭》演員表
演員
飾演角色
演員
飾演角色
楊茜堯
夏無雙
陳星妤
莊寶兒
陳豪
陳雲生
陳楨怡
楊素希
林夏薇
黎綺雲
林景程
馮志健
馬國明
李德龍
李成昌
黎偉雄
陳展鵬
何家俊
潘志文
何永康
姚子羚
藍鳳儀
張頴康
徐曄
傅嘉莉
梁菲雅
林偉
易崇烈
陳自瑤
關子盈
廖慧儀
Jennie Kwok
鄺潔楹
林安安
黃庭鋒
黎天明