玫瑰戰爭線上看分集劇情丨最新更新時間+TVB演員關係圖

《玫瑰戰爭》改編自吳沚默所著小說《維多利亞的派對》。是由鍾澍佳監製，張世昌、黎倩儀及梁恩東編審，由楊茜堯、陳豪、林夏薇、馬國明、陳展鵬、姚子羚、傅嘉莉、陳自瑤、鄺潔楹出演的以娛樂圈題材電視劇，一共有25集。《玫瑰戰爭》幾時播？11月6日起逢星期一至五晚上8時30分播放。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。

《玫瑰戰爭》故事大綱

影后關子盈(陳自瑤 飾)離奇「自殺」七年後，其摯友夏無雙(楊茜堯 飾)意外翻獲子盈留下的絕密日記，驚悉當年悲劇絕非輕生，而是慘遭昔日「好姊妹」黎綺雲(林夏薇 飾)、藍鳳儀(姚子羚 飾)、梁菲雅(傅嘉莉 飾)及林安安(鄺潔楹 飾)集體背叛與加害。為徹查血淋淋的真相併替故友復仇，無雙精心佈局，以合拍遺作電影《玫瑰》為誘餌，博取娛樂巨頭陳雲生(陳豪 飾)的信任與支持，成功引誘各懷鬼胎的四女入局參演。

拍攝期間，無雙暗中聯手子盈的秘密情人李德龍(馬國明 飾)，步步為營地精準重現子盈生前遭遇的連串「意外」，逼得四人日夜疑神疑鬼，終令這群虛偽的塑料姊妹反目成仇、瘋狂互撕。隨着調查不斷深入，子盈當年慘遭背後資本勢力玩弄與脅迫致死的恐怖黑幕被逐一揭開。名利場中光鮮亮麗的偽裝瞬間粉碎，將眾人自私、貪婪且醜陋不堪的人性陰暗面徹底暴露於世。

天誠周刊@電視劇玫瑰戰爭

《玫瑰戰爭》追劇日曆+更新時間

《玫瑰戰爭》幾時播？11月6日起，騰訊影片全網獨播，今晚18:00全網獨播，TVB翡翠台11月9日起，週一至週五晚間8:30播出，不見不散！

《玫瑰戰爭》演員介紹

《玫瑰戰爭》演員關係圖

楊茜堯 飾 夏無雙

楊茜堯 飾 夏無雙（IG@tvb77atelier）

陳豪 飾 陳雲生

陳豪 飾 陳雲生（IG@tvb77atelier）

林夏薇 飾 黎綺雲

林夏薇 飾 黎綺雲（IG@tvb77atelier）

馬國明 飾 李德龍

馬國明 飾 李德龍（IG@tvb77atelier）

陳展鵬 飾 何家俊

陳展鵬 飾 何家俊（IG@tvb77atelier）

傅嘉莉 飾 梁菲雅

傅嘉莉 飾 梁菲雅（IG@tvb77atelier）

姚子羚 飾 藍鳳儀

姚子羚 飾 藍鳳儀（IG@tvb77atelier）

陳自瑤 飾 關子盈

陳自瑤 飾 關子盈（IG@tvb77atelier）

鄺潔楹 飾 林安安

鄺潔楹 飾 林安安（IG@tvb77atelier）

《玫瑰戰爭》演員表