黃澤林堅稱10月先識譚旻萱　女方自爆9月搬新屋拍拖時間線有落差

香港網球一哥黃澤林（Coleman）與陳奕迅愛女陳康堤分手後，火速認愛「籃球女神」譚旻萱（Mandy）。昨晚（2日）黃澤林急致電JFFT「床哥」直播解畫，堅稱是「被飛」與康堤分手後，10月才認識Mandy。不過，隨即有報道及網民踢爆，Mandy早於9月初已在ig story高調爆料「搬新居」，疑入住與黃澤林在西貢別墅築愛巢，令「無縫接軌」時間線嚴重炒車，事件瞬間淪為羅生門！

（網上圖片）

上床哥直播解畫 堅稱10月先識Mandy

昨晚Coleman主動打上JFFT直播，引來逾1.5萬人同時觀看。他強調9月已經與康堤分開，且是女方提出分手，絕對無第三者介入。他更明確拋出相識時間線：「去到10月，我同Mandy大家都係喺clean嘅情況下先認識，然後了解，先至確立關係。」企圖粉碎外界對他一腳踏兩船的指控。

昨晚Coleman主動打上JFFT直播，引來逾1.5萬人同時觀看。(IG@coleman_wong)

黃澤林在首爾出賽，譚旻萱做「跟得女友」陪男友領獎時站在身旁合照，足見地位穩固。(IG@seoul_tennis)

9月初曬5萬西貢別墅 同居時間線大撞車

然而，知情人士卻大爆另一版本，指兩人早於今年8月已秘密撻着，向來愛黐身兼要求同居的Mandy，在9月初已搬入月租5萬元、面積約2千呎的西貢別墅，據指租金由黃澤林全數負責。從Mandy社交平台的相片可見，她早於9月13日已高調拿着紙箱在別墅的內置樓梯打卡，寫上「New house new mess new chapter」。

另外，她又上載過疑似由男士視角揸機拍攝的滿面笑容相，圖中更寫上「I am A Breakfast Person」，疑似當時已與Coleman共賦同居，這與男方口中的「10月先認識」明顯有嚴重出入。

Mandy IG出Post時間線：

9月13日~

9月13日，Mandy在ig story上載拎住紙盒相，透露搬新屋。（ig@tmh_xd）

10月14日~

10月18日~

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網民落力搜證 前度疑暗示戴綠帽

除了同居相片露餡，網民亦化身神探，發現黃澤林自9月中起，對Mandy的IG帖文幾乎「逢Post必Like」；相反康堤最後一次Like Mandy的帖文已是9月13日，推斷兩人的曖昧關係極可能在9月中旬已東窗事發。加上有指Coleman在不用比賽時經常玩失蹤，用藉口推搪康堤約會。而Mandy的排球教練前男友區顯揚（Austin），早前亦在IG連環出Post兼貼出染「綠」的手掌，似暗示被派綠帽。這場錯綜複雜的多角關係，到底誰是誰非，似乎只有當事人最清楚。

Mandy Tam戀情曝光後，其前男友區顯揚連出幾個story。（IG@austinauhinyeung）