58歲李婉華出席市政府就職典禮 曾嘆生活大不如前一原因難回流

現年58歲的李婉華在2003年與加籍股票經紀李守正結婚，育有一女兩子，婚後淡出娛樂圈，並隨丈夫移居加拿大溫哥華生活。李婉華曾嘆加拿大生活品質大不如前，回流香港非易事。近日她現身加拿大政府就職典禮，年近60狀態驚人！

李婉華1994年在TVB劇集《金毛獅王》飾演「紫衫龍王」黛綺絲一角。（《金毛獅王》劇照）

李婉華出席市政府就職典禮極靚女

近日有網民在社交平台分享與李婉華的合照。據網民發文透露，李婉華現身溫哥華市政府就職典禮，合照中李婉華一頭金髮，年近60依然保養得宜，又靚又有女人味。網民發文指：「這次很有意思 我說你今天化妝了誒 可以合照一張！她很爽快的說：來吧！」

李婉華移加20年。（IG@anitayuenwahlee）

李婉華狀態極佳。（IG@anitayuenwahlee）

李婉華女兒Natalie以高等榮譽從多倫多大學畢業。（Natalie IG圖片）

移居溫哥華20年嘆生活品質大不如前

李婉華移居溫哥華逾20年，近年頻頻在YouTube頻道抱怨加拿大生活品質大不如前。她曾在片段中感嘆當地經濟轉差、物價高企且治安日益嚴重，直言對現狀感到憂心及無奈：「唉……加拿大依家真係好艱難」。

面對網民力勸回流香港發展，李婉華坦言最擔心子女的前途，她亦曾表示考慮到孩子已習慣當地的生活與教育制度，要重新回流並非易事。李婉華的大女Natalie早前以高等榮譽從多倫多大學畢業，未有投身社會工作，選擇繼續升學，到美國名牌學府紐約大學（NYU）修讀市場學系碩士課程。反而，對於一對雙胞胎兒子的前途更為擔心，她無奈地說：「讀完書都唔知有冇嘢做」，讓她有些微回流香港的想法，但因兩子不懂中文，擔心追不上學業成績，處於兩難局面。

李婉華出席市政府就職典禮。（小紅書）

李婉華友善與網民合照。（小紅書）

李婉華狀態好好！（IG@anitayuenwahlee）

李婉華愛嘆美食。（IG@anitayuenwahlee）

李婉華移居加拿大20年。（IG@anitayuenwahlee）