蔡一智六隻手指被誤以為係AI生成　網民幽默驚嘆：一隻手俾兩個叻

TVB劇集《璀璨之城》自播出後引發極大迴響，接連上演大尺度裸露、情慾或出浴戲碼，挑戰電視尺度。劇中演員陣容強勁，除了張智霖、吳卓羲、高海寧、張曦雯、陳瀅等一線演員，不少網民都驚喜蔡一智參演劇集。近日有網民在社交平台發文，表示見到蔡一智驚現有六隻手指，搞笑指一定是AI畫面，隨即掀起網民熱議。

蔡一智在《璀璨之城》中飾演「湯信義」一角。(節目截圖)

蔡一智的演技亦不容忽視。(節目截圖)

蔡一智六隻手被網民誤以為係AI畫面

近日有網民在Threads分享了蔡一智的照片，並曲線搞笑留言表示：「其實一睇佢隻右手就知呢張係ai 圖😤」。在截圖中可見，蔡一智右手六隻手指被網民誤以為係AI畫面。有網民指蔡一智右手一直都有6隻手指，是娛樂圈中出名的「六指狂魔」，更擁有「Sir one one」這個暱稱，隨即引起大批網民回應。

蔡一智六隻手被網民誤以為係AI畫面。（threads/@hughmukmukxd）

網民幽默驚歎：一隻手俾兩個叻

有大批網民原來不知道蔡一智有6隻手指，更打趣問：「佢撳飛會唔會快過我哋好多呢？」、「佢玩十五二十咪多左好多選擇！？」、「佢玩『口不對心我最勁 我勁d』係用佢黎屈人機」、「其實佢比👍🏻人，係會有加倍效果」、「AI 太年輕，他有6隻手指時你還未出世」、「一隻手已經可以比兩個叻🥹🫶🏻」、「佢真係有6隻手指😂」。

網民幽默驚歎：「一隻手俾兩個叻。」（Threads）

有網民指蔡一智右手一直都有6隻手指，是娛樂圈中出名的「六指狂魔」，更擁有「Sir one one」這個暱稱。（Threads）

蔡一智天生患有多指症

其實蔡一智天生患有多指症，右手拇指多出了一隻，整雙手共有11隻手指，因為這個獨特的身體特徵，在娛樂圈擁有「Sir One One」（或Sir 11）以及「六指狂魔」等暱稱。他曾公開透露多指症並未對他的日常生活、跳舞表演或音樂事業造成負面影響。由於性格開朗，他不時在社交平台上大方展示雙拇指，並拿此特色與粉絲互動，更分享過遇到擁有12根手指人士的有趣經歷。

蔡一智天生患有多指症。（IG/@calvinchoy11）