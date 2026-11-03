朱咪咪親解暴瘦20磅之謎　拒絕節食：減肥係一種好辛苦嘅任務嚟

久未在香港公開露面的朱咪咪即將於下年1月於伊館舉行演唱會，早前她暴瘦20磅惹來外界揣測其身體健康出現問題。對此，朱咪咪在接受傳媒訪問中親自解開瘦身之謎，澄清自己並無患病：「我瘦唔係因為體力不支，我瘦係可能頻撲。」她純粹是因為工作頻撲、過度勞碌而瘦下來；亦強調自己身體狀況良好，大家無須過度擔心。

朱咪咪在接受傳媒訪問中親自解開瘦身之謎 。(葉志明 攝)

拒絕痛苦減肥 視麵包為致肥「主害」

朱咪咪表示自己沒有特地減肥：「我食好多嘢㗎，但係我唔食嗰啲食麵包，呢樣嘢好緊要，我食米飯，我飲湯食米飯，我食中國嘢，食唐人嘢多。其實我唔係減，我覺得做人使唔使咁辛苦啊？減肥係一種好辛苦嘅任務嚟。」她指自己甚少吃麵包，因為吃麵包需要塗抹牛油，她對此較為抗拒：「只不過我啊，不嬲唔鍾意食麵包，麵包先係個主害啊。食麵包你一定要搽牛油啊。我唔食牛油、牛奶、忌廉芝士，搽咖央，新加坡嗰隻咖央。」

朱咪咪拒絕痛苦減肥。(葉志明 攝)

公開養生餐單 必飲花旗參煲雞湯

她的主食以米飯為主，但每次只吃大半碗。在肉類選擇上，她會吃雞肉、豬肉和海鮮，但絕對不吃牛和羊等帶有羶味的肉類：「我喺新加坡就會煲湯啊，煲涼茶嗰啲。輕輕哋買半隻雞，起晒啲雞髀、雞翼嗰啲攞嚟蒸，個雞身攞嚟煲湯，臨尾擺花旗參落去。」她說起煮東西時，特別興奮，更笑言自己經常托人或親自到美國買花旗蔘。

朱咪咪必飲花旗參煲雞湯。(葉志明 攝)

演唱會狂放笑彈 拒絕齋唱怕觀眾瞓覺

至於即將舉行的演唱會，朱咪咪坦言現時做演唱會不能單純一直唱歌：「所以我做演唱會一定會增加啲笑料，講下笑啊，啲人變得睇兩個鐘頭好快咁。如果你齋唱兩個鐘，唔到兩個鐘頭啲人瞓曬覺㗎啦。」因此，她會在台上加入不少搞笑元素和與觀眾聊天的環節，甚至會準備特別的笑話，讓氣氛更親切熱鬧，拉近與觀眾的距離。為免排練夾Band太花時間和影響作息，她透露今次演出會主力使用MMO（伴奏音樂），並已找來葉振棠幫忙製作。

朱咪咪坦言現時做演唱會不能單純一直唱歌。(葉志明 攝)

新加坡住兩層半大屋 拒請工人當做運動

目前主要定居新加坡的她，透露現時與大仔及新抱同住，而細仔則另外買樓居住。她憶述小時候在馬來西亞怡保曾試過11人擠在一間房內，深知同住易生摩擦，所以現在希望大家有各自的空間。她亦透露家中沒有聘請工人，由自己親自負責兩層半屋的日常清潔打理：「我覺得呢個係運動，抹地咁唔使真係好似阿信的故事咁樣用手抹。」她笑指現在已經有機械人幫忙，所以只是負責機械人清潔不到的地方。