張栢芝再曬兩個罕有款Hermès手袋　私下為圈中著名頂級手袋收藏家

46歲的張栢芝向來吸金力驚人，私下更是圈中著名的頂級名牌手袋收藏家，家中珍藏包括多款極難入手的Hermès限量版及稀有皮革款式。近日，張栢芝在社交平台分享近況，隨行行頭再度引起網民熱話。相中她一口氣換上兩款超天價Hermès手袋，由典雅貴氣的亮面紅色鱷魚皮Kelly，到充滿潮流玩味的湖水綠Birkin，極具星味！

亮面鱷魚皮Kelly配灰手套霸氣登場 細節位見名媛心思

張栢芝日前被拍得現身室內商場時，身穿一襲俐落寬鬆的灰色長版大衣，頭戴黑色棒球帽及黑超口罩，打扮低調卻難掩星味。最吸睛的莫過於她單肩掛上的愛馬仕紅色亮面鱷魚皮Kelly包，包身光澤感十足且皮紋工整，翻蓋位置更巧妙塞入一副灰色皮手套點綴，隨性得來又不失貴氣。據悉，這類珍稀亮面鱷魚皮Kelly在拍賣行及二手市場均有極高溢價，身價輕易突破數20多萬港元，盡顯其超級VIP地位。

側拍視角盡顯奢華細節。（小紅書截圖）

張栢芝出巡造型極具星味，肩上的亮面紅色鱷魚皮Hermès Kelly瞬間成為全場焦點。（小紅書截圖）

私下收藏無數天價手袋的張栢芝，再次以兩款夢幻級Hermès印證其奢華品味。（小紅書截圖）

街頭風混搭鮮艷湖水綠Birkin 嘟嘴賣萌少女感爆棚

除了奢華優雅的貴婦造型，張栢芝在分享十月碎片中。她又曬出一款鮮艷搶眼的湖水綠Hermès Birkin包，價格近30萬港幣，將頂級手袋當作日常通勤袋使用。面對鏡頭時，張栢芝更不時做出俏皮嘟嘴表情，保養得宜的凍齡膚況與逆天美貌，完全看不出已是三子之母，獲網民一致狂讚「狀態大勇」、「有錢又有品味」。

貴婦！（小紅書照片）